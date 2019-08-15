Загрузка... МИД РФ решил упростить выдачу туристических виз иностранцам 🔊 Воспроизвести Источник изображения: https://tass.ru



МИД РФ разрабатывает законопроект об упрощении выдачи туристических виз иностранцам, следует из уведомления на сайте проектов нормативных правовых актов, сообщает



В частности, дипведомство предлагает отменить требование для иностранцев получать приглашение от туроператора. Вместо этого достаточно будет предъявить подтверждение о бронировании гостиницы. Также предлагается увеличить максимальный срок пребывания в России по туристической визе с одного месяца до полугода.



Текст законопроекта пока не опубликован. Отмечается, что в случае одобрения он может вступить в силу в апреле 2020 года.



С 1 июля Россия начала выдавать электронные визы иностранцам для посещения Калининградской области. По состоянию на 25 июля границу с регионом по электронным визам пересекли более 7 тыс. иностранцев. МИД РФ разрабатывает законопроект об упрощении выдачи туристических виз иностранцам, следует из уведомления на сайте проектов нормативных правовых актов, сообщает РУБАЛТИК В частности, дипведомство предлагает отменить требование для иностранцев получать приглашение от туроператора. Вместо этого достаточно будет предъявить подтверждение о бронировании гостиницы. Также предлагается увеличить максимальный срок пребывания в России по туристической визе с одного месяца до полугода.Текст законопроекта пока не опубликован. Отмечается, что в случае одобрения он может вступить в силу в апреле 2020 года.С 1 июля Россия начала выдавать электронные визы иностранцам для посещения Калининградской области. По состоянию на 25 июля границу с регионом по электронным визам пересекли более 7 тыс. иностранцев. Загрузка... rubaltic.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: иностранцы, визы, МИД География: Россия — статья прочитана 118 раз Комментарии