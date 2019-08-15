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МИД РФ решил упростить выдачу туристических виз иностранцам
МИД РФ разрабатывает законопроект об упрощении выдачи туристических виз иностранцам, следует из уведомления на сайте проектов нормативных правовых актов, сообщает РУБАЛТИК.
В частности, дипведомство предлагает отменить требование для иностранцев получать приглашение от туроператора. Вместо этого достаточно будет предъявить подтверждение о бронировании гостиницы. Также предлагается увеличить максимальный срок пребывания в России по туристической визе с одного месяца до полугода.
Текст законопроекта пока не опубликован. Отмечается, что в случае одобрения он может вступить в силу в апреле 2020 года.
С 1 июля Россия начала выдавать электронные визы иностранцам для посещения Калининградской области. По состоянию на 25 июля границу с регионом по электронным визам пересекли более 7 тыс. иностранцев.
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rubaltic.ru
Ключевые слова: иностранцы, визы, МИД
География: Россия
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