США притормозили торговую войну с Китаем 🔊 Воспроизвести



Американские власти заявляют, что идут на такие шаги в связи с интересами национальной безопасности и другими факторами, передает



Американские власти отложили до 15 декабря введение дополнительных пошлин на некоторые товары из Китая. Как сообщил телеканалу CNBC торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, это коснётся и смартфонов, и ноутбуков.



Дополнительными пошлинами также не обложат игровые консоли, компьютерные мониторы, некоторые марки обуви и одежды. По словам Лайтхайзера, в США идут на такие шаги в связи с интересами национальной безопасности и другими факторами.



Ранее Трамп заявил о новых пошлинах против Китая. Он пообещал, что санкции коснутся китайского импорта на сумму 300 миллиардов долларов. Новые тарифы на товары, оставшиеся в списке, должны вступить в силу с 1 сентября. Американские власти заявляют, что идут на такие шаги в связи с интересами национальной безопасности и другими факторами, передает ЛАЙФ Американские власти отложили до 15 декабря введение дополнительных пошлин на некоторые товары из Китая. Как сообщил телеканалу CNBC торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, это коснётся и смартфонов, и ноутбуков.Дополнительными пошлинами также не обложат игровые консоли, компьютерные мониторы, некоторые марки обуви и одежды. По словам Лайтхайзера, в США идут на такие шаги в связи с интересами национальной безопасности и другими факторами.Ранее Трамп заявил о новых пошлинах против Китая. Он пообещал, что санкции коснутся китайского импорта на сумму 300 миллиардов долларов. Новые тарифы на товары, оставшиеся в списке, должны вступить в силу с 1 сентября. life.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, санкции, торговля, пошлины — статья прочитана 147 раз Комментарии