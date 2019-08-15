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США притормозили торговую войну с Китаем



Американские власти заявляют, что идут на такие шаги в связи с интересами национальной безопасности и другими факторами, передает ЛАЙФ.

Американские власти отложили до 15 декабря введение дополнительных пошлин на некоторые товары из Китая. Как сообщил телеканалу CNBC торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, это коснётся и смартфонов, и ноутбуков.

Дополнительными пошлинами также не обложат игровые консоли, компьютерные мониторы, некоторые марки обуви и одежды. По словам Лайтхайзера, в США идут на такие шаги в связи с интересами национальной безопасности и другими факторами.

Ранее Трамп заявил о новых пошлинах против Китая. Он пообещал, что санкции коснутся китайского импорта на сумму 300 миллиардов долларов. Новые тарифы на товары, оставшиеся в списке, должны вступить в силу с 1 сентября.
life.ru
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: США, Китай, санкции, торговля, пошлины
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добавлена сегодня, 15 августа, 08:00

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