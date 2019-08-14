НАТО: истребитель РФ был в опасной близости от испанского F-18, поднявшегося из Литвы /видео/ 🔊 Воспроизвести



Блок НАТО утверждает, что сопровождавший самолет министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой российский истребитель "небезопасным образом" приблизился к истребителю Альянса, который поднялся с Авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй и хотел осмотреть российские самолеты.



Российские СМИ сообщили, что когда испанские истребители F-18 приблизились к самолету ВВС России, они были оттеснены российскими истребителями Су-27.



Альянс подтвердил, что инцидент произошел, когда над Балтийским морем во вторник были замечены один самолет Ту-214 и два сопровождающих его истребителя.



"Чтобы оценить ситуацию, имевшую место вблизи воздушного пространства союзников, Объединенный центр авиационных операций НАТО в Удеме (Германия) приказал двум истребителям F-18, которые сейчас осуществляют миссию воздушной полиции НАТО с Авиабазы в Шяуляй, подняться в воздух и визуально проверить ситуацию в небе. Подобные полеты выполняются в регионе почти ежедневно", – говорится в представленном в среду BNS ответе военного должностного лица НАТО. Блок НАТО утверждает, что сопровождавший самолет министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой российский истребитель "небезопасным образом" приблизился к истребителю Альянса, который поднялся с Авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй и хотел осмотреть российские самолеты.Российские СМИ сообщили, что когда испанские истребители F-18 приблизились к самолету ВВС России, они были оттеснены российскими истребителями Су-27.Альянс подтвердил, что инцидент произошел, когда над Балтийским морем во вторник были замечены один самолет Ту-214 и два сопровождающих его истребителя."Чтобы оценить ситуацию, имевшую место вблизи воздушного пространства союзников, Объединенный центр авиационных операций НАТО в Удеме (Германия) приказал двум истребителям F-18, которые сейчас осуществляют миссию воздушной полиции НАТО с Авиабазы в Шяуляй, подняться в воздух и визуально проверить ситуацию в небе. Подобные полеты выполняются в регионе почти ежедневно", – говорится в представленном в среду BNS ответе военного должностного лица НАТО. "Когда была дана оценка намерениям самолетов, два самолета F-18 повернули налево, отдаляясь от перехваченного самолета. Перед этим один из российских истребителей Су-27 тоже повернул налево и небезопасным образом почти залетел на траекторию полета одного из F-18. Благодаря быстрой и профессиональной реакции пилота F-18 удалось избежать потенциально опасной ситуации для обоих самолетов", – говорится в ответе.



Альянс указал, что не располагает официальной информацией о том, кто летел в российском самолете.



По данным НАТО, у самолета Ту-214 был действующий план полета, его транспондер был включен и он поддерживал связь с центром управления полетами. У истребителей Су-27 не было планов полетов, транспондеры были отключены и они не поддерживали связь с центром управления полетами.



Самолет с С. Шойгу на борту и два истребителя летели из Калининградской области в Москву.



Испанские самолеты с мая участвуют в миссии воздушной полиции НАТО и будут находиться в Литве до 31 августа.



BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, инцидент, Шойгу, перехват География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии