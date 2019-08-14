Депутату Сейма Литвы Розовой два года назад не было выдано разрешение работать с засекреченной информацией 🔊 Воспроизвести Ирина Розова, депутат Сейма Литвы



У члена сейма Литвы Ирины Розовой уже два года нет разрешения работать с засекреченной информацией, подтвердила в среду сама политик.



"Разрешение у меня было много лет, кажется, с 2005 года, сейчас у меня его нет. Я обращалась пару лет назад, не получила", – сказала И. Розова BNS.



Она сказала, что не помнит причины, по которой разрешение ей не было выдано, и обещала позже информировать о мотивах, указанных руководством сейма.



Член Русского альянса Литвы И. Розова входит в сейме во фракцию Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей.



Политик сказала, что отсутствие у нее такого разрешения не мешает ее работе в сейме, в Комитете по делам здравоохранения. У члена сейма Литвы Ирины Розовой уже два года нет разрешения работать с засекреченной информацией, подтвердила в среду сама политик."Разрешение у меня было много лет, кажется, с 2005 года, сейчас у меня его нет. Я обращалась пару лет назад, не получила", – сказала И. Розова BNS.Она сказала, что не помнит причины, по которой разрешение ей не было выдано, и обещала позже информировать о мотивах, указанных руководством сейма.Член Русского альянса Литвы И. Розова входит в сейме во фракцию Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей.Политик сказала, что отсутствие у нее такого разрешения не мешает ее работе в сейме, в Комитете по делам здравоохранения. "Мне совсем это не мешает, потому что я и не хотела получать это разрешение на работу, оно мне не нужно и никогда не было нужно за эти годы, когда у меня было разрешение работать с секретной информацией, я ни разу не брала такую информацию. Я всегда говорил: чем меньше знаешь, тем легче будешь жить", – сказала И. Розова.



Право работать с секретной информацией предоставляет парламентариям председатель сейма после получения рекомендации разведведомства.



Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) в среду обсудил участие И. Розовой в сессии Межпарламентской ассамблеей православия (МАП) в июне. Произнесенная в июне членом Госдумы России Сергеем Гавриловым речь на мероприятии МАП в Тбилиси спровоцировала массовые протесты в Грузии.



Замдиректора Департамента госбезопасности (ДГБ) Вайдотас Мажейка в среду сказал, что эта ассамблея используется для реализации внешнеполитических целей России, а участие литовских политиков в ней является фактором риска.



Член КНБО Лауринас Кащюнас после заседания сказал, что о деятельности И. Розовой была предоставлена другая засекреченная информаия.



"То, что мы сегодня услышали, ассамблея православия – частичка более масштабной картины, поэтому о более масштабной картине мы должны говорить, но пока у нас нет на это права. Поэтому мы хотим дополнительной информации, так как это история не только нынешнего года, которая продолжается четыре года", – сказал Л. Кащюнас. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: форум, депутат, КНБО, Розова — статья прочитана 120 раз Комментарии