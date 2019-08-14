А. Меркель и Г.Науседа обсудили вопросы ЕС и НАТО /дополняется/ 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа в среду встретился в Германии с канцлером Ангелой Меркаль, чтобы обсудить европейскую повестку дня и вопросы безопасности.



Это уже третий зарубежный визит литовского президента, вступившего в должность месяц назад. Ранее Г. Науседа уже побывал с визитами в Польше и Латвии.



Накануне визита Г. Науседа назвал Германию "одним из важнейших партнеров Литвы в сферах обороны, безопасности и экономики" и обещал работать над укреплением торговых отношений.



Чтобы наладить личный контакт, первая беседа Г. Науседы и А. Меркель состоялась на немецком языке – президент хорошо овладел этим языком во время обучения в Германии в 1990-1992 годах.



Во время визита литовская делегация планировала уделить большое внимание сотрудничеству в области обороны. Осуществляющая командование батальоном НАТО в Литве Германия разместила в стране около 550 своих военных, а Литва покупает у Германии военной техники и оборудования на сумму почти полмиллиарда евро. Президент Литвы Гитанас Науседа в среду встретился в Германии с канцлером Ангелой Меркаль, чтобы обсудить европейскую повестку дня и вопросы безопасности.Это уже третий зарубежный визит литовского президента, вступившего в должность месяц назад. Ранее Г. Науседа уже побывал с визитами в Польше и Латвии.Накануне визита Г. Науседа назвал Германию "одним из важнейших партнеров Литвы в сферах обороны, безопасности и экономики" и обещал работать над укреплением торговых отношений.Чтобы наладить личный контакт, первая беседа Г. Науседы и А. Меркель состоялась на немецком языке – президент хорошо овладел этим языком во время обучения в Германии в 1990-1992 годах.Во время визита литовская делегация планировала уделить большое внимание сотрудничеству в области обороны. Осуществляющая командование батальоном НАТО в Литве Германия разместила в стране около 550 своих военных, а Литва покупает у Германии военной техники и оборудования на сумму почти полмиллиарда евро. В ходе визита будет продекларировано желание продолжить расширение военного сотрудничества, могут обсуждаться некоторые военные приобретения.



Г. Науседа также должен озвучить обеспокоенность по поводу безопасности строящейся в Беларуси, вблизи литовской границы (в Островце) Белорусской АЭС (БелАЭС), стремление страны обеспечить для себя в новом бюджете Евросоюза (ЕС) увеличенные выплаты фермерам и так называемые "конвергенционные" средства, предназначенные для ликвидации экономического отставания более бедных регионов.



Наиболее серьезное разногласие в двусторонних отношениях – вопрос о прокладке Россией экспортного газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2) по дну Балтийского моря.



Германия может попытаться заручиться более серьезной поддержкой Литвы во время обостряющихся споров с США и получить от литовской стороны обязательство участвовать в перераспределении мигрантов в ЕС.



В четверг Г. Науседа встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.



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Евросоюз (ЕС) должен наблюдать, чтобы строящаяся в белорусском Островце, вблизи литовской границы Белорусская АЭС (БелАЭС) соответствовала стандартам безопасности, говорит канцлер Германии Ангела Меркель.



"Германия поддерживает Литву, чтобы соблюдались более высокие критерии безопасности. ЕС должен наблюдать, чтобы эта станция в Островце соответствовала всем стандартам безопасности и не представляла угрозы", – сказала канцлер Германии на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине.



БелАЭС строится в Островце, что в 50-и километрах от Вильнюса и менее чем в 30-и километрах от литовской границы.



Президент Г. Науседа сказал, что станция строится в нарушение требований безопасности, ее место выбрано, исходя из геополитических, а не из экономических соображений.



"Мы очень просим помощи наших друзей в ЕС в плане достижения того, чтобы эта станция еще до начала ее фукнционирования провела в жизнь все стандарты безопасности, которые необходимо провести в жизнь", – сказал глава государства.



Белоруссия категорически отметает все претензии Литвы.



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Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорит, что Германия продолжит осуществлять командование международным батальоном НАТО в Литве и миссию воздушной полиции в странах Балтии.



"Своим усиленным участием в составе сил НАТО мы помогаем повышать безопасность Литвы. Мы хотим продолжать это и в дальнейшем, как и продолжать осуществление контроля над воздушным пространством", – сказала А. Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине.



Германия направила в дислоцированный в Литве батальон союзников около 550 своих военнослужащих.



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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что Литва не откажется от участия в новых инициативах Евросоюза (ЕС) по распределению беженцев по государствам-членам с целью ослабления бремени, приходящегося на южные страны ЕС.



Глава государства в среду после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сказал, что, соглашаясь принять беженцев, Литва проявляет солидарность.



"В будущих инициативах Литва точно не откажется участвовать, потому что мы прекрасно понимаем, что, поскольку мы являемся членами ЕС, то у нас есть и права, и обязанности, и ответственность", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос BNS.



Вместе с тем президент подчеркнул, что распределение беженцев "должно быть согласовано с возможностями".



Несколько лет назад Литва согласилась участвовать в программе ЕС по распределению части беженцев, наплыв которых ощутили на себе Италия и Греция через Средиземное море.



В соответствии с этой программой, Литва приняла 490 человек из таких стран, как Ирак и Сирия, но большинство их впоследствии уехало их страны в более богатые страны Европы. Польша и Венгрия отказались принять беженцев.



Президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом месяце объявил, что 14 стран Европы согласились создать новый механизм солидарности и распределить между собой беженцев, однако других деталей об этой инициативе пока нет.



А. Меркель после встречи с Г. Науседой сказала, что поддерживает инициативу будущей главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по решению проблем миграции, однако подчеркнула, что сначала следует достичь соглашений со странами Африки и обеспечить мир в Ливии и Сирии, чтобы ограничить потоки мигрантов.



"Если бы было так, что мигранты, беженцы приезжали бы в Германию, я убеждена, что нам нужен новый механизм и что у всех должны быть четкие обязательства. Поэтому я поддержу новые усилия председателя ЕК У. фон дер Ляйен, направленные на решение этого вопроса", – сказала А. Меркель.



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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель они пришли к единому мнению, что при прокладке газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2) следует уважать интересы Украины.



Г. Науседа сказал, что на встрече выразил "довольно скептическое отношение" к этому проекту, после реализации которого по дну Балтийского моря Германии намечается поставлять российский газ, в обход Украины, стран Балтии и Польши.



"Это определенная опасность и удар по диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюзе (ЕС)", – сказала А. Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине.



"Есть еще один очень важный вопрос – это интересы Украины, интересы транзита газа через страну, и тут уважаемая госпожа А. Меркель согласилась с тем, что эти интересы Украины следует учитывать", – сказал президент Литвы.



Прокладкой почти завершенного газопровода Nord Stream 2 руководит российский "Газпром". Проект также финансируется немецкими, голландскими, австрийскимии французскими предприятиями. Сторонники газопровода говорят, что благодаря ему газ подешевеет. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Литва, угроза, Меркель, БелАЭС, Науседа География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии