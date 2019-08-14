Китай не разрешил двум военным кораблям США зайти в Гонконг 🔊 Воспроизвести Фото: US Navy Ракетный крейсер USS Lake Erie должен был посетить Гонконг в сентябре.



Десантный корабль ВМС США USS Green Bay должен был зайти в порт Гонконга в ближайшую субботу.



Китай ответил отказом на запрос США о получении разрешения на заход в порт Гонконга двум американским военным кораблям. Об этом сказал официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США Нейт Кристенсен, сообщает



"Правительство Китая отклонило запрос на визит в порт Гонконга", – заявил он. Десантный корабль ВМС США USS Green Bay должен был зайти в порт Гонконга в ближайшую субботу.Китай ответил отказом на запрос США о получении разрешения на заход в порт Гонконга двум американским военным кораблям. Об этом сказал официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США Нейт Кристенсен, сообщает КОРРЕСПОНДЕНТ со ссылкой на Интерфакс в среду, 14 августа."Правительство Китая отклонило запрос на визит в порт Гонконга", – заявил он.



По данным СМИ, ранее планировалось, что десантный корабль ВМС США USS Green Bay в ближайшую субботу зайдет в Гонконг, а ракетный крейсер USS Lake Erie должен был посетить Гонконг в сентябре.



Последний раз корабль ВМС США посещал Гонконг в апреле.



Как известно, в Гонконге продолжаются массовые протесты в связи с планами местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм Лэм.



Пекин неоднократно на различных уровнях критиковал США и другие страны за вмешательство в дела Гонконга, являющиеся внутренним делом Китая.



* * *



Официальный представитель Управления специального представителя МИД КНР в САР Сянган заявил сегодня, что отдельные члены Конгреса США игнорируют реальные факты, искажают истину и выдвигают безосновательные обвинения в адрес центрального правительства и правительства САР Сянган, посылая исключительно неверные сигналы радикально настроенным элементам. Китай выражает в связи с этим крайнее недовольство и решительно выступает против подобных действий, сообщает агентство



Как заявил официальный представитель Управления, ничтожная горстка радикально настроенных демонстрантов непрерывно повышает градус насилия в Сянгане, снова и снова использует крайне опасные и жестокие методы для нападений на полицию, грубо нарушает законы САР Сянган и общественный порядок, ставит под угрозу жизнь и безопасность горожан, бросает вызов стабильности и процветанию Сянгана, посягает на сам принцип "Одно государство, два строя". В США за случаями нападений на полицейских следует неумолимое и строгое наказание, однако в отношении Сянгана риторика намеренно меняется, и культурные действия сянганской полиции по охране правопорядка получают клеймо "давления на мирные демонстрации". Все это лишь заставляет мир яснее увидеть заносчивость и предвзятость, эгоизм и деспотизм американских политиканов.



Чиновник отметил, что за 22 года, прошедших со дня возвращения Сянгана под юрисдикцию КНР, принцип "Одно государство, два строя" и "Сянганом управляют сами сянганцы" с высокой степенью автономии эффективно претворяется в жизнь, а права и свободы жителей Сянгана полностью гарантированы в соответствии с законом. Население Сянгана и Аомэня в соответствии с законом пользуется беспрецедентными демократическими правами и свободами. Это неоспоримый факт, который американские деятели не могут просто так очернить. Превращение Сянгана в "город насилия" -- разве только такой результат обрадует их? Разве так в их понимании выглядит свобода и самоуправление?



Официальный представитель Управления спецпредставителя МИД КНР в САР Сянган подчеркнул, что Сянган -- это часть Китая, все происходящее в Сянгане относится к внутренним делам Китая, и никакому государству, никакой организации или индивидууму не позволено вмешиваться в них каким бы то ни было способом. Китай настоятельно призывает соответствующих американских политиков соблюдать международное право и основополагающие принципы международных отношений, уважать справедливые требования абсолютного большинства жителей Сянгана о противодействии насилию, защите закона, опоре на силы правопорядка, не забывать о своем месте и трезво смотреть на ситуацию, незамедлительно отмежеваться от всех радикальных элементов и прекратить вмешательство в дела Сянгана и внутреннюю политику Китая. Военный чиновник переадресовал вопросы журналистов о причинах отказа китайской стороне.По данным СМИ, ранее планировалось, что десантный корабль ВМС США USS Green Bay в ближайшую субботу зайдет в Гонконг, а ракетный крейсер USS Lake Erie должен был посетить Гонконг в сентябре.Последний раз корабль ВМС США посещал Гонконг в апреле.Как известно, в Гонконге продолжаются массовые протесты в связи с планами местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм Лэм.Пекин неоднократно на различных уровнях критиковал США и другие страны за вмешательство в дела Гонконга, являющиеся внутренним делом Китая.* * *Официальный представитель Управления специального представителя МИД КНР в САР Сянган заявил сегодня, что отдельные члены Конгреса США игнорируют реальные факты, искажают истину и выдвигают безосновательные обвинения в адрес центрального правительства и правительства САР Сянган, посылая исключительно неверные сигналы радикально настроенным элементам. Китай выражает в связи с этим крайнее недовольство и решительно выступает против подобных действий, сообщает агентство СИНЬХУА Как заявил официальный представитель Управления, ничтожная горстка радикально настроенных демонстрантов непрерывно повышает градус насилия в Сянгане, снова и снова использует крайне опасные и жестокие методы для нападений на полицию, грубо нарушает законы САР Сянган и общественный порядок, ставит под угрозу жизнь и безопасность горожан, бросает вызов стабильности и процветанию Сянгана, посягает на сам принцип "Одно государство, два строя". В США за случаями нападений на полицейских следует неумолимое и строгое наказание, однако в отношении Сянгана риторика намеренно меняется, и культурные действия сянганской полиции по охране правопорядка получают клеймо "давления на мирные демонстрации". Все это лишь заставляет мир яснее увидеть заносчивость и предвзятость, эгоизм и деспотизм американских политиканов.Чиновник отметил, что за 22 года, прошедших со дня возвращения Сянгана под юрисдикцию КНР, принцип "Одно государство, два строя" и "Сянганом управляют сами сянганцы" с высокой степенью автономии эффективно претворяется в жизнь, а права и свободы жителей Сянгана полностью гарантированы в соответствии с законом. Население Сянгана и Аомэня в соответствии с законом пользуется беспрецедентными демократическими правами и свободами. Это неоспоримый факт, который американские деятели не могут просто так очернить. Превращение Сянгана в "город насилия" -- разве только такой результат обрадует их? Разве так в их понимании выглядит свобода и самоуправление?Официальный представитель Управления спецпредставителя МИД КНР в САР Сянган подчеркнул, что Сянган -- это часть Китая, все происходящее в Сянгане относится к внутренним делам Китая, и никакому государству, никакой организации или индивидууму не позволено вмешиваться в них каким бы то ни было способом. Китай настоятельно призывает соответствующих американских политиков соблюдать международное право и основополагающие принципы международных отношений, уважать справедливые требования абсолютного большинства жителей Сянгана о противодействии насилию, защите закона, опоре на силы правопорядка, не забывать о своем месте и трезво смотреть на ситуацию, незамедлительно отмежеваться от всех радикальных элементов и прекратить вмешательство в дела Сянгана и внутреннюю политику Китая. korrespondent.net russian.china.org.cn Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, Китай, полиция, протесты, корабли, Гонконг — статья прочитана 177 раз Комментарии