Участие политиков в деятельности православного форума является фактором риска - ДГБ 🔊 Воспроизвести Участники Межпарламентской православной ассамблеи



Участие политиков в деятельности Межпарламентской православной ассамблеи является фактором риска, говорит Вайдотас Мажейка, заместитель директора Департамента государственной безопасности (ДГБ).



"Это парламентский формат, который, по нашему мнению, используется в целях внешней политики. По нашему мнению, участие парламентариев в таком формате является фактором риска", - заявил Мажейка журналистам в среду.



Глава ДГБ информацию о Православном форуме представил Комитету Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) на закрытом заседании в среду.



Комитет собрался на внеочередное заседание по инициативе представителей оппозиции для обсуждения ситуации с участием члена Сейма Ирины Розовой в Православном форуме в Грузии. Участие политиков в деятельности Межпарламентской православной ассамблеи является фактором риска, говорит Вайдотас Мажейка, заместитель директора Департамента государственной безопасности (ДГБ)."Это парламентский формат, который, по нашему мнению, используется в целях внешней политики. По нашему мнению, участие парламентариев в таком формате является фактором риска", - заявил Мажейка журналистам в среду.Глава ДГБ информацию о Православном форуме представил Комитету Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) на закрытом заседании в среду.Комитет собрался на внеочередное заседание по инициативе представителей оппозиции для обсуждения ситуации с участием члена Сейма Ирины Розовой в Православном форуме в Грузии. Оппозиционные консерваторы утверждают, что их беспокоит участие И.Розовой в проходившей в Грузии июньской сессии православной ассамблеи, потому что Россия может использовать этот формат в своих целях и во вред безопасности Литвы.



И.Розова, член Альянса русских, является членом парламентской фракции Союза поляков Литвы - Союза христианских семей.



На прошлой неделе она сказала BNS, что не получила от Департамента государственной безопасности никаких предупреждений о том, что она не должна ехать на мероприятие Межпарламентской православной Ассамблеи в Грузии.



Депутат туда отправилась с разрешения правления Сейма.



Выступление члена российской Думы Сергея Гаврилова в июне вызвало массовые протесты в Тбилиси и во всей стране. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: дгб, православные, опасность, ассамблея География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии