Главная >> Новости >> политика, общество >> Участие политиков в деятельности православного форума является фактором риска - ДГБ

Участие политиков в деятельности православного форума является фактором риска - ДГБ

Участники Межпарламентской православной ассамблеи


Участие политиков в деятельности Межпарламентской православной ассамблеи является фактором риска, говорит Вайдотас Мажейка, заместитель директора Департамента государственной безопасности (ДГБ).

"Это парламентский формат, который, по нашему мнению, используется в целях внешней политики. По нашему мнению, участие парламентариев в таком формате является фактором риска", - заявил Мажейка журналистам в среду.

Глава ДГБ информацию о Православном форуме представил Комитету Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) на закрытом заседании в среду.

Комитет собрался на внеочередное заседание по инициативе представителей оппозиции для обсуждения ситуации с участием члена Сейма Ирины Розовой в Православном форуме в Грузии.
Оппозиционные консерваторы утверждают, что их беспокоит участие И.Розовой в проходившей в Грузии июньской сессии православной ассамблеи, потому что Россия может использовать этот формат в своих целях и во вред безопасности Литвы.

И.Розова, член Альянса русских, является членом парламентской фракции Союза поляков Литвы - Союза христианских семей.

На прошлой неделе она сказала BNS, что не получила от Департамента государственной безопасности никаких предупреждений о том, что она не должна ехать на мероприятие Межпарламентской православной Ассамблеи в Грузии.

Депутат туда отправилась с разрешения правления Сейма.

Выступление члена российской Думы Сергея Гаврилова в июне вызвало массовые протесты в Тбилиси и во всей стране.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: дгб, православные, опасность, ассамблея
География: Литва
статья прочитана 138 раз
добавлена сегодня, 14 августа, 13:21

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка