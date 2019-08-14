Министр транспорта Литвы не видит возможности для А.Вайткуса вернуться на госпредприятие 🔊 Воспроизвести Арвидас Вайткус



Завершающий своё пребывание на посту министра транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис говорит, что не видит возможности для Арвидаса Вайткуса, бывшего главы Клайпедского порта, вернуться к руководству стратегическим государственным предприятием.



Р.Масюлис говорит, что слышал разговоры о том, будто назначенные им руководители стратегических компаний, в том числе Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai), могут быть заменены.



"Я слышал разговоры, будто руководитель будет заменён, но для смены руководства требуются аргументы. Если аргументы будут объективные, это одно, а если это желание расправиться - то другое", - заявил Масюлис на пресс-конференции в среду.



Оценивая шансы А.Вайткуса снова возглавить порт, Р.Масюлис сказал, что это трудно вообразимо. Завершающий своё пребывание на посту министра транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис говорит, что не видит возможности для Арвидаса Вайткуса, бывшего главы Клайпедского порта, вернуться к руководству стратегическим государственным предприятием.Р.Масюлис говорит, что слышал разговоры о том, будто назначенные им руководители стратегических компаний, в том числе Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai), могут быть заменены."Я слышал разговоры, будто руководитель будет заменён, но для смены руководства требуются аргументы. Если аргументы будут объективные, это одно, а если это желание расправиться - то другое", - заявил Масюлис на пресс-конференции в среду.Оценивая шансы А.Вайткуса снова возглавить порт, Р.Масюлис сказал, что это трудно вообразимо. "В Клайпедский порт практически невозможно, есть и судебные решения, и выводы ГКСЭ относительно запутанных интересов. На Литовские железные дороги - тоже невозможно, потому что А.Вайткус был вовлечён в деятельность с людьми, чьи компании имеют интересы в железнодорожном бизнесе", - указал Масюлис.



Р.Масюлиса на посту министра в конце августа сменит парламентарий Ярослав Наркевич, представитель Избирательной акции поляков Литвы.



А.Вайткус, который был управляющим Клайпедским портом с 2013 года, был уволен с должности в марте этого года, после того, как Р.Масюлис усомнился, что управляющий портом останется беспристрастным по отношению к компаниям, которые поддерживали его в ходе муниципальных выборов и выборов мэра.



Национальный транслятор LRT объявил в январе, что на избирательную кампания Союза крестьян и "зелёных" Литвы пожертвование в размере 44 000 евро было сделано королём белорусских удобрений Игорем Удовицким, управляющему принадлежащим последнему и Belaruskalij терминалом насыпных грузов Видмантасом Дамбраускасом, а также Арунасом Тумой, владельцем Kamineros grupe. Последние со списком "крестьян" также были избраны в Клайпедский городской совет.



В марте А.Вайткус был избран в Клайпедский городской совет со списком "крестьян". Он проиграл выборы мэра во втором туре. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, политика Ключевые слова: суд, увольнение, порт, Вайткус, минтранс География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 90 раз Комментарии