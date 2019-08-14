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Из США в Украину срочно прибыл личный враг Порошенко



Американский миллиардер, бывший советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани (сейчас адвокат Трампа - Ред.) Сэм Кислин вчера поздно вечером, 13 августа, прилетел в Украину. Как стало известно Апострофу, его визит связан с расследованием коррупционных дел экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает NEWS24UA.

Интересна причина его визита в страну. Он намерен расследовать коррупционные дела бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, при расследовании команде Трампа будут переданы материалы по коррупции в Burisma, с которой связан сын Джо Байдена и данные по украинскому вмешательству в американские выборы.
Напомним, в марте этого года Сэм Кислин публично обвинил на тот момент действующего украинского президента в геноциде украинского народа и предсказал потерю власти Петром Порошенко.

Также Кислин вскрыл факты коррупции по покупке угля из Филадельфии, в результате которой в Украину был завезен уголь из ЮАР и России по завышенным ценам.

"Я инвестировал в Украину десятки миллионов долларов. Я верю в будущее моей исторической родины. Но я оказался неудобен лично Петру Порошенко и его банде.

В результате без всяких оснований мне запретили въезд в страну, ведь я задавал неудобные вопросы о гигантской коррупции в Украине", - рассказал Кислин. - "Коррупции, которая пронизывает всю верхушку власти - начиная с Генпрокурора и заканчивая президентом Порошенко и его бизнес-партнерами, занимающими высокие посты".

"Жулики Порошенко фактически дважды зарабатывают на каждом украинце.

На ваших квитанциях за оплату электроэнергии и на дотациях, что идут на оплату дефицита бюджета", - говорится в сообщении.

"Порошенко вывел себе в карман через офшоры около восьми миллиардов долларов.

Я уверен, что для президента Порошенко и его команды Украина - это только бизнес-проект.

Цена которого - гибель страны", - заявил Сэм Кислин.

"Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем его (Порошенко - ред.) банды.

Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств американской финансовой помощи и кредитов.

Я как свидетель давал показания по этому делу", - подытожил бизнесмен.

news24ua.com
Категории: экономика, политика, чп и криминал
Ключевые слова: мошенничество, суд, Порошенко
География: Украина
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добавлена сегодня, 14 августа, 18:00

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