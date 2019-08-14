Из США в Украину срочно прибыл личный враг Порошенко

Американский миллиардер, бывший советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани (сейчас адвокат Трампа - Ред.) Сэм Кислин вчера поздно вечером, 13 августа, прилетел в Украину. Как стало известно Апострофу, его визит связан с расследованием коррупционных дел экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает NEWS24UA.
Интересна причина его визита в страну. Он намерен расследовать коррупционные дела бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Кроме того, при расследовании команде Трампа будут переданы материалы по коррупции в Burisma, с которой связан сын Джо Байдена и данные по украинскому вмешательству в американские выборы.
Напомним, в марте этого года Сэм Кислин публично обвинил на тот момент действующего украинского президента в геноциде украинского народа и предсказал потерю власти Петром Порошенко.
Также Кислин вскрыл факты коррупции по покупке угля из Филадельфии, в результате которой в Украину был завезен уголь из ЮАР и России по завышенным ценам.
"Я инвестировал в Украину десятки миллионов долларов. Я верю в будущее моей исторической родины. Но я оказался неудобен лично Петру Порошенко и его банде.
В результате без всяких оснований мне запретили въезд в страну, ведь я задавал неудобные вопросы о гигантской коррупции в Украине", - рассказал Кислин. - "Коррупции, которая пронизывает всю верхушку власти - начиная с Генпрокурора и заканчивая президентом Порошенко и его бизнес-партнерами, занимающими высокие посты".
"Жулики Порошенко фактически дважды зарабатывают на каждом украинце.
На ваших квитанциях за оплату электроэнергии и на дотациях, что идут на оплату дефицита бюджета", - говорится в сообщении.
"Порошенко вывел себе в карман через офшоры около восьми миллиардов долларов.
Я уверен, что для президента Порошенко и его команды Украина - это только бизнес-проект.
Цена которого - гибель страны", - заявил Сэм Кислин.
"Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем его (Порошенко - ред.) банды.
Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств американской финансовой помощи и кредитов.
Я как свидетель давал показания по этому делу", - подытожил бизнесмен.
Также Кислин вскрыл факты коррупции по покупке угля из Филадельфии, в результате которой в Украину был завезен уголь из ЮАР и России по завышенным ценам.
"Я инвестировал в Украину десятки миллионов долларов. Я верю в будущее моей исторической родины. Но я оказался неудобен лично Петру Порошенко и его банде.
В результате без всяких оснований мне запретили въезд в страну, ведь я задавал неудобные вопросы о гигантской коррупции в Украине", - рассказал Кислин. - "Коррупции, которая пронизывает всю верхушку власти - начиная с Генпрокурора и заканчивая президентом Порошенко и его бизнес-партнерами, занимающими высокие посты".
"Жулики Порошенко фактически дважды зарабатывают на каждом украинце.
На ваших квитанциях за оплату электроэнергии и на дотациях, что идут на оплату дефицита бюджета", - говорится в сообщении.
"Порошенко вывел себе в карман через офшоры около восьми миллиардов долларов.
Я уверен, что для президента Порошенко и его команды Украина - это только бизнес-проект.
Цена которого - гибель страны", - заявил Сэм Кислин.
"Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем его (Порошенко - ред.) банды.
Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств американской финансовой помощи и кредитов.
Я как свидетель давал показания по этому делу", - подытожил бизнесмен.