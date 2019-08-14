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Репатриант из Грузии задержан в аэропорту с 19 чемоданами, набитыми сигаретами
Для репатрианта из Грузии знакомство с Израилем началось с уплаты залога в размере 50 тысяч шекелей и запрета на выезд из страны в течение 180 дней.
Сайт newsru.co.il со ссылкой на "Мако" пишет, что мужчина прилетел ночным рейсом. Его багаж вызвал подозрения у сотрудников таможни. Они пригласили его пройти проверку багажа. В 19 клетчатых "репатриантских сумках" было обнаружено 2289 блоков сигарет.
"Мако" пишет, что мужчина был освобожден с рядом ограничений после того, как за него был внесен залог в размере 50 тысяч шекелей.
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newsru.co.il
Категории: чп и криминал, экономика
Ключевые слова: Израиль, контрабанда, сигареты, репатриант
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