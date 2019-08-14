Загрузка... Репатриант из Грузии задержан в аэропорту с 19 чемоданами, набитыми сигаретами 🔊 Воспроизвести



Для репатрианта из Грузии знакомство с Израилем началось с уплаты залога в размере 50 тысяч шекелей и запрета на выезд из страны в течение 180 дней.



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"Мако" пишет, что мужчина был освобожден с рядом ограничений после того, как за него был внесен залог в размере 50 тысяч шекелей. Для репатрианта из Грузии знакомство с Израилем началось с уплаты залога в размере 50 тысяч шекелей и запрета на выезд из страны в течение 180 дней.Сайт newsru.co.il со ссылкой на "Мако" пишет, что мужчина прилетел ночным рейсом. Его багаж вызвал подозрения у сотрудников таможни. Они пригласили его пройти проверку багажа. В 19 клетчатых "репатриантских сумках" было обнаружено 2289 блоков сигарет."Мако" пишет, что мужчина был освобожден с рядом ограничений после того, как за него был внесен залог в размере 50 тысяч шекелей. Загрузка... newsru.co.il Категории: чп и криминал, экономика Ключевые слова: Израиль, контрабанда, сигареты, репатриант — статья прочитана 104 раза Комментарии