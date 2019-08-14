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Украина и Грузия не получили статуса кандидатов на вступление в ЕС
Украину и Грузию в Брюсселе не видят потенциальными кандидатами на вступление в Евросоюз. Это следует из опубликованного во вторник заявления внешнеполитической службы ЕС, сообщает РГ.
В документе ведомство сообщило о том, что к европейским санкциям против граждан Крыма присоединились шесть стран, не входящих в блок. В заявлении четко прописан уровень взаимоотношений с каждым из этих государств.
"Страны - кандидаты (на вступление в ЕС) Черногория и Албания, потенциальный кандидат и участник Соглашения о стабилизации и ассоциации - Босния и Герцеговина, член Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к решению Совета ЕС от 20 июня 2019 года о продлении действующих ограничительных мер в отношении Крыма до 23 июня 2020 года", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство ТАСС.
Черногория и Албания получили официальный статус кандидатов на вступление в ЕС, а, как следует из документа, потенциально рассчитывать на это из упомянутых стран может только Босния и Герцеговина, которая ранее подала заявку на членство в Евросоюзе.
rg.ru
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