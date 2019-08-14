Депутаты Сейма Литвы выступили с инициативой преследования судей, подозреваемых в коррупции 🔊 Воспроизвести



Член Сейма Витаутас Бакас зарегистрировал инициативу парламентариев по начале процедуры импичмента в отношении судей Верховного и Апелляционного суда, подозреваемых в коррупционных делах.



37 политиков предлагают начать процедуру импичмента против судьи Верховного суда Литвы Литвы Эгидиюса Лаужикаса и судей Апелляционного суда Вальдимара Бавеяна, Виктораса Кажиса и Константина Гурина.



В обвиняющем их тексте говорится, что эти судьи договаривались или принимали вознаграждение от заинтересованных в исходе дел лиц, оказывали влияние на распределение дел или на решения судов.



Члены Сейма получили эти данные из Генеральной прокуратуры, расследующей крупномасштабное дело о коррупции среди судей.



Увольнение вышеназванных судей за дискредитацию звания судьи было инициировано президентом Гитанасом Науседой.



На прошлой неделе Совет судей разрешил Сейму сделать представление на увольнение Э.Лаужикаса и К.Гурина, но не одобрил смещение В.Кажиса. Принятие решения по В.Бавеяну ожидается в конце августа.



Немалые споры вызвал вопрос, могут ли судьи Верховного и Апелляционного судов быть уволены только после импичмента в Сейме или же президент тоже может предложить их отстранение от должности.



По делу о коррупции среди судей подозреваются и четверо других судей более низкого уровня.



Многие судьи, подозреваемые в этом деле, утверждают, будто не совершили никакого преступления. Всего подозрения предъявлены 48 лицам. Член Сейма Витаутас Бакас зарегистрировал инициативу парламентариев по начале процедуры импичмента в отношении судей Верховного и Апелляционного суда, подозреваемых в коррупционных делах.37 политиков предлагают начать процедуру импичмента против судьи Верховного суда Литвы Литвы Эгидиюса Лаужикаса и судей Апелляционного суда Вальдимара Бавеяна, Виктораса Кажиса и Константина Гурина.В обвиняющем их тексте говорится, что эти судьи договаривались или принимали вознаграждение от заинтересованных в исходе дел лиц, оказывали влияние на распределение дел или на решения судов.Члены Сейма получили эти данные из Генеральной прокуратуры, расследующей крупномасштабное дело о коррупции среди судей.Увольнение вышеназванных судей за дискредитацию звания судьи было инициировано президентом Гитанасом Науседой.На прошлой неделе Совет судей разрешил Сейму сделать представление на увольнение Э.Лаужикаса и К.Гурина, но не одобрил смещение В.Кажиса. Принятие решения по В.Бавеяну ожидается в конце августа.Немалые споры вызвал вопрос, могут ли судьи Верховного и Апелляционного судов быть уволены только после импичмента в Сейме или же президент тоже может предложить их отстранение от должности.По делу о коррупции среди судей подозреваются и четверо других судей более низкого уровня.Многие судьи, подозреваемые в этом деле, утверждают, будто не совершили никакого преступления. Всего подозрения предъявлены 48 лицам. инф.Обзор bns.lt Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, аресты, судьи, адвокаты География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии