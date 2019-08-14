Биробиджанский соловей покорил литовские сердца на Перекрестке /Sankryža/ в Друскининкай! 🔊 Воспроизвести







"Ну надо же! Какой, оказывается, многогранный актер! Получили огромное удовольствие, такой заряд положительных эмоций! А как поет! Нам бы еще на спектакль с его участием!..", - долго еще делились своими впечатлениями счастливцы, попавшие на встречу с Семёном Стругачёвым в рамках Международного театрального фестиваля «Перекресток» (SANKRYŽA) в Друскининкай



11 августа, так как большой зал Grand Spa Lietuva, увы, всех желающих разместить не смог.



Конечно, Семена Стругачева все знают по культовому фильму «Особенностей национальной охоты (реж. А.Рогожкин ), а он оказался и прекрасным рассказчиком, которому есть что рассказать, и остроумным собеседником (с экрана ему задавали вопросы его друзья) и нежно любящим сыном, талантливым композитором, посвятившим матери вальс. И звуки этого вальса плыли и кружились в воздухе переполненного зала в исполнении Семена. И, конечно, он пел! И как пел!.. Конечно, Семена Стругачева все знают по культовому фильму «Особенностей национальной охоты (реж. А.Рогожкин ), а он оказался и прекрасным рассказчиком, которому есть что рассказать, и остроумным собеседником (с экрана ему задавали вопросы его друзья) и нежно любящим сыном, талантливым композитором, посвятившим матери вальс. И звуки этого вальса плыли и кружились в воздухе переполненного зала в исполнении Семена. И, конечно, он пел! И как пел!..



"Понятно же, что это не покушение! Ну засмотрелась девушка, залюбовалась. Рядом же Багдонас сидел! Не каждый день таких звезд обслуживаешь! Хотя весь удар принял на себя российский актер!"



Вот она слава!



Напомним:



Сегодня Семен Стругачев – именитый актер театра Ленсовет (Санкт-Петербург) и кино, обладатель почетных кинематографических наград, народный артист России.



Билеты на все оставшиеся спектакли фестиваля продаются в системе Bilietai.lt, а также в Друскининкай в санаториях Grand Spa Lietuva, Eglė, Беларусь, инфо-центре.



Фоторепортаж Арона Соскина, "Обзор"



А вот после концерта, когда все желающие сфотографировались со "звездой", отгремело последнее "браво" и Семен вместе с организаторами фестиваля сел за столик ресторана "Колоннада" в предвкушении роскошного ужина, произошло нечто ужасное. Молодая официантка несла вино к столику, за которым сидел актер, и зацепилась за шнур звуковой колонки. А дальше, как во время замедленной киносъемки: огромная тяжелая колонка пронеслась за спиной Семена и задела его голову! Хлынула кровь, срочно вызвали скорую помощь. К счастью, рядом оказалась Анжела из Белоруссии, которая очень умело оказала первую медицинскую помощь. В больнице Семену наложили несколько швов, ни от какой медицинской помощи он не отказывался (как ошибочно сообщает Delfi.ru), но в полицию заявление не написал."Понятно же, что это не покушение! Ну засмотрелась девушка, залюбовалась. Рядом же Багдонас сидел! Не каждый день таких звезд обслуживаешь! Хотя весь удар принял на себя российский актер!"Вот она слава!Сегодня Семен Стругачев – именитый актер театра Ленсовет (Санкт-Петербург) и кино, обладатель почетных кинематографических наград, народный артист России.Билеты на все оставшиеся спектакли фестиваля продаются в системе Bilietai.lt, а также в Друскининкай в санаториях Grand Spa Lietuva, Eglė, Беларусь, инфо-центре. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, «Перекрёсток», SANKRYŽA, Семен Стругачев География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 76 раз Комментарии