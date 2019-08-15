Фестиваль, объединивший сердца людей 🔊 Воспроизвести Мосты бывают разные – автомобильные, железнодорожные, бывают телемосты, а есть мосты, соединяющие искусством разные страны, души народов…







Коллективы фестиваля



26-28 июля яркими красками и искренними эмоциями отшумел в Клайпеде Первый международный фестиваль музыки, песни и танца Литовско-украинского содружества «Мосты искусства».



Этим праздником участники клуба украинской традиционной культуры г. Клайпеды «Просвiт» (руководитель Ирена Пятрулёниене) решили отметить 15-ю годовщину творческой деятельности.



Ведь цель деятельности членов клуба - знакомить жителей Клайпеды с ярким и разнообразным народным творчеством своей этнической родины.



Вряд ли праздник получился бы таким ярким и звонким, если бы эту идею не поддержал Центр национальных культур нашего города и соорганизаторы из Украины – общественная организация «Яскрава країна» («Яркая страна», руководитель Ольга Обласова), которая при поддержке Фонда культуры Украины отобрала и представила на празднике одни из лучших молодёжных художественных коллективов: хор Черниговского музыкального колледжа им. Л. Ревуцкого, оркестр народных инструментов Высшей школы культуры и искусств им. Д.Бортнянского из г. Сумы и два прекрасных танцевальных коллектива – народный хореографический ансамбль «Каприз» г. Кременчуг и лауреата девятнадцати призов Grand Prix детский хореографический ансамбль из г. Кропивницкий Полтавкой области «Свитанок». 26-28 июля яркими красками и искренними эмоциями отшумел в Клайпеде Первый международный фестиваль музыки, песни и танца Литовско-украинского содружества «Мосты искусства».Этим праздником участники клуба украинской традиционной культуры г. Клайпеды «Просвiт» (руководитель Ирена Пятрулёниене) решили отметить 15-ю годовщину творческой деятельности.Ведь цель деятельности членов клуба - знакомить жителей Клайпеды с ярким и разнообразным народным творчеством своей этнической родины.Вряд ли праздник получился бы таким ярким и звонким, если бы эту идею не поддержал Центр национальных культур нашего города и соорганизаторы из Украины – общественная организация «Яскрава країна» («Яркая страна», руководитель Ольга Обласова), которая при поддержке Фонда культуры Украины отобрала и представила на празднике одни из лучших молодёжных художественных коллективов: хор Черниговского музыкального колледжа им. Л. Ревуцкого, оркестр народных инструментов Высшей школы культуры и искусств им. Д.Бортнянского из г. Сумы и два прекрасных танцевальных коллектива – народный хореографический ансамбль «Каприз» г. Кременчуг и лауреата девятнадцати призов Grand Prix детский хореографический ансамбль из г. Кропивницкий Полтавкой области «Свитанок».



Выступает оркестр литовских народных инструментов г. Клайпеды "Тримитатис". Дирижирует профессор Академии музыки и театра Литвы магистр культуры Витаутас Тятянскас.







Фестиваль – это всегда обмен новой информацией, знаниями, знакомствами и новыми творческими идеями и контактами.



Во время круглого стола, который прошёл перед открытием фестиваля в зале центра национальных культур Клайпеды, учёные и работники культуры и разных областей искусств дискутировали о положении в современном культурном пространстве в Литве и Украине, о тенденциях развития культуры, обменялись опытом и достижениями.



Участники круглого стола, в составе которого были учёные, народные артисты, заслуженные деятели культуры и искусства Украины, учителя, актёры и режиссёры, выразили благодарность директору Клайпедского центра национальных культур Елене Буткявичиене за тёплый приём и поддержку украинской диаспоры портового города, а так же подарили для основания библиотеки центра обширную подборку самых изысканных изданий об Украине, о народном искустве разных её областей.



В свою очередь, Е. Буткявичене рассказала гостям о деятельности центра, о поддержке городских властей – мэра города, отдела культуры клайпедского самоуправления.



В интересах будущего творческого сотрудничества во время встречи был подписан трёхсторонний договор между Центром национальных культур г. Клайпеды, общественной организацией «Яскрава країна» и Клубом украинской традиционной культуры г. Клайпеды «Просвіт».







Открытие фестиваля



Торжественное открытие фестиваля «Мосты искусства» и в то же время приветствие участников фестиваля Празднику моря, клайпедчанам и гостям состоялось в самом центре города на площади у памятника Воссоединению Малой и Большой Литвы.



Организаторы фестиваля намеренно решили провести фестиваль во время самого большого и популярного летнего праздника, проводимого в Литве – Праздника моря, когда в портовый город съезжается огромное количество гостей и туристов из Литвы и других стран.



Это была возможность представить культуру и искусство Украины для огромного количества зрителей, а также в наиболее полной мере познакомиться артистам с портовым городом и его жителями, их культурой, морскими традициями, «примерить» море…



Фестиваль прошёл в Клайпедском концертном зале. Программа была очень насыщенной. Одновременно на сцене было до ста исполнителей – певцов, музыкантов, танцоров. Участники излучали просто «вулканическую» энергию классического украинского гопака.



Зрительница Татьяна поделилась впечатлениями: «На фестиваль ходили всей семьёй. Программа понравилась очень. Яркие костюмы, зажигательные танцы, великолепная музыка. Покорили номера украинских артистов».



На открытии фестиваля выступали и гости из белорусского города Лиды: народный ансамбль народной песни «Гудский гармоник» (руководитель Андрей Колышка).



Участники коллективов искренне дарили собравшимся зрителям свою душу и мастерство.



Группа скудучяй Клайпедского оркестра народных инструментов "Тримитатис", руковоитель группы Милда Дамалиене. Художественный руководитель оркестра доктор гуманитарных наук Альгите Мяркялиене.



Проникновение культур



Но скажем вам по секрету, что самое большое впечатление у наших гостей оставило торжественное восьмитысячное семикилометровое шествие во время открытия Праздника моря, в котором им посчастливилось принять участие. Это впечатление останется у них на всю жизнь.



И за эти эмоции наших гостей отдельное безграничное спасибо организаторам Праздника моря, а именно творческому руководителю праздника Дале Грикшайте.



В рамках одной информационной статьи невозможно описать проект, который прокатился волной не только по Клайпеде, но и по Тракай и столице Литвы Вильнюсу. Невозможно передать всю энергетику происходившего, эмоции и впечатления. Как невозможно перечислить всех в Литве и в Украине, кто приложил усилия для того, чтобы осуществился этот проект.



В рамках фестиваля прошли мастер классы, состоялся литовско-украинский танцевальный флешмоб, участники оркестров познакомились с народными инструментами обоих народов, руководители дискутировали об особенностях дирижирования оркестрами народных инструментов. Вместе с музыкальными коллективами в Литву приехала профессиональная труппа драматического театра г. Мукачево и показала постановку о нашем общем князе Фёдоре Кареатовиче в Клайпеде и Тракай.



«Просвiт» ведёт свою культурную деятельность с 2004 года. С самого основания организацией руководит музыкальный работник, художественный руководитель ансамбля литовского национального творчества Клайпедского университета «Витине».



Организация объединяет в себе творческих людей разных профессий – рабочих, пенсионеров, людей с специальными потребностями. Значительный вклад в результат работы вносит каждый участник.



Деятельность ведётся на добровольных общественных началах.



Ансамбль "Свитанок" (г. Кропивницкий)







Работа организации успешна. Это подтверждает 24 осуществлённых проекта по культуре, среди которых семь – международных. Ансамбль украинской песни под тем же названием «Просвiт» представлял национальные меньшинства г. Клайпеды за границей – в Австрии, Латвии, Украине, трижды становился лауреатом международных фестивалей – конкурсов в Литве и в Украине. А в 2016 году другой состав ансамбля – женское трио «Просвiт» - на Республиканском конкурсе солистов и вокальных ансамблей «Серебряные голоса» («Sidabriniai balsai – 2016») было признано лауреатом второй степени среди всех вокальных ансамблей Литвы.



Участники клуба в меру своих возможностей развивают международные творческие связи между Литвой и Украиной, стремясь при помощи обмена любительскими художественными коллективами ближе знакомить жителей обеих стран, что ведёт к более глубокому пониманию, а в итоге к миру между людьми.



За годы творческой деятельности у клуба «Просвiт» появилось много друзей в Литве, Украине и других странах. Одними из них является общественная организация г. Днепр «Яскрава країна».



25 июля 2019 года Посол Украины в Литовской Республике Володимир Яценкивський провёл теплую встречу в Посольстве Украины в ЛР с организаторами и участниками Первого Международного Фестиваля музыки, песни и танца Литовско–украинского содружества «Мости искусств», во время которой посол высоко оценил идею и значение подобного фестиваля и выразил заинтересованность проведением Второго фестиваля «Мосты искусств» в наступающем году.



При поддержке Фонда культуры Украины съёмочная группа в процессе съёмок всего фестиваля будет выяснять, много ли мы знаем друг о друге? Чему украинцам надо поучиться у литовцев, а литовцам у украинцев?



Ответы на эти и другие вопросы будет искать съёмочная группа гостей во время съёмок фильма по итогам международного фестиваля «Мосты искусства». Премьеру обещают уже в сентябре.



Фестиваль «Мосты искусства» объединил сердца людей.



Фото автора и Донатаса Белкаускаса



Литовское народное творчество на фестивале представили молодые, жизнерадостные и талантливые участники танцевального коллектива школы искусств г. Тракай «Жвайгждуне» (руководитель Бируте Мажримене) и оркестр литовских народных инструментов г. Клайпеды «Тримитатис» (руководитель Альгите Мяркялене), в который по собственной инициативе, желая сохранить традицию этого жанра в Клайпедском крае, собрались многие учителя игры на литовских народных инструментах и их талантливые ученики из Клайпеды и Клайпедского края.Фестиваль – это всегда обмен новой информацией, знаниями, знакомствами и новыми творческими идеями и контактами.Во время круглого стола, который прошёл перед открытием фестиваля в зале центра национальных культур Клайпеды, учёные и работники культуры и разных областей искусств дискутировали о положении в современном культурном пространстве в Литве и Украине, о тенденциях развития культуры, обменялись опытом и достижениями.Участники круглого стола, в составе которого были учёные, народные артисты, заслуженные деятели культуры и искусства Украины, учителя, актёры и режиссёры, выразили благодарность директору Клайпедского центра национальных культур Елене Буткявичиене за тёплый приём и поддержку украинской диаспоры портового города, а так же подарили для основания библиотеки центра обширную подборку самых изысканных изданий об Украине, о народном искустве разных её областей.В свою очередь, Е. Буткявичене рассказала гостям о деятельности центра, о поддержке городских властей – мэра города, отдела культуры клайпедского самоуправления.В интересах будущего творческого сотрудничества во время встречи был подписан трёхсторонний договор между Центром национальных культур г. Клайпеды, общественной организацией «Яскрава країна» и Клубом украинской традиционной культуры г. Клайпеды «Просвіт».Торжественное открытие фестиваля «Мосты искусства» и в то же время приветствие участников фестиваля Празднику моря, клайпедчанам и гостям состоялось в самом центре города на площади у памятника Воссоединению Малой и Большой Литвы.Организаторы фестиваля намеренно решили провести фестиваль во время самого большого и популярного летнего праздника, проводимого в Литве – Праздника моря, когда в портовый город съезжается огромное количество гостей и туристов из Литвы и других стран.Это была возможность представить культуру и искусство Украины для огромного количества зрителей, а также в наиболее полной мере познакомиться артистам с портовым городом и его жителями, их культурой, морскими традициями, «примерить» море…Фестиваль прошёл в Клайпедском концертном зале. Программа была очень насыщенной. Одновременно на сцене было до ста исполнителей – певцов, музыкантов, танцоров. Участники излучали просто «вулканическую» энергию классического украинского гопака.Зрительница Татьяна поделилась впечатлениями: «На фестиваль ходили всей семьёй. Программа понравилась очень. Яркие костюмы, зажигательные танцы, великолепная музыка. Покорили номера украинских артистов».На открытии фестиваля выступали и гости из белорусского города Лиды: народный ансамбль народной песни «Гудский гармоник» (руководитель Андрей Колышка).Участники коллективов искренне дарили собравшимся зрителям свою душу и мастерство.Но скажем вам по секрету, что самое большое впечатление у наших гостей оставило торжественное восьмитысячное семикилометровое шествие во время открытия Праздника моря, в котором им посчастливилось принять участие. Это впечатление останется у них на всю жизнь.И за эти эмоции наших гостей отдельное безграничное спасибо организаторам Праздника моря, а именно творческому руководителю праздника Дале Грикшайте.В рамках одной информационной статьи невозможно описать проект, который прокатился волной не только по Клайпеде, но и по Тракай и столице Литвы Вильнюсу. Невозможно передать всю энергетику происходившего, эмоции и впечатления. Как невозможно перечислить всех в Литве и в Украине, кто приложил усилия для того, чтобы осуществился этот проект.В рамках фестиваля прошли мастер классы, состоялся литовско-украинский танцевальный флешмоб, участники оркестров познакомились с народными инструментами обоих народов, руководители дискутировали об особенностях дирижирования оркестрами народных инструментов. Вместе с музыкальными коллективами в Литву приехала профессиональная труппа драматического театра г. Мукачево и показала постановку о нашем общем князе Фёдоре Кареатовиче в Клайпеде и Тракай.«Просвiт» ведёт свою культурную деятельность с 2004 года. С самого основания организацией руководит музыкальный работник, художественный руководитель ансамбля литовского национального творчества Клайпедского университета «Витине».Организация объединяет в себе творческих людей разных профессий – рабочих, пенсионеров, людей с специальными потребностями. Значительный вклад в результат работы вносит каждый участник.Деятельность ведётся на добровольных общественных началах.Работа организации успешна. Это подтверждает 24 осуществлённых проекта по культуре, среди которых семь – международных. Ансамбль украинской песни под тем же названием «Просвiт» представлял национальные меньшинства г. Клайпеды за границей – в Австрии, Латвии, Украине, трижды становился лауреатом международных фестивалей – конкурсов в Литве и в Украине. А в 2016 году другой состав ансамбля – женское трио «Просвiт» - на Республиканском конкурсе солистов и вокальных ансамблей «Серебряные голоса» («Sidabriniai balsai – 2016») было признано лауреатом второй степени среди всех вокальных ансамблей Литвы.Участники клуба в меру своих возможностей развивают международные творческие связи между Литвой и Украиной, стремясь при помощи обмена любительскими художественными коллективами ближе знакомить жителей обеих стран, что ведёт к более глубокому пониманию, а в итоге к миру между людьми.За годы творческой деятельности у клуба «Просвiт» появилось много друзей в Литве, Украине и других странах. Одними из них является общественная организация г. Днепр «Яскрава країна».25 июля 2019 года Посол Украины в Литовской Республике Володимир Яценкивський провёл теплую встречу в Посольстве Украины в ЛР с организаторами и участниками Первого Международного Фестиваля музыки, песни и танца Литовско–украинского содружества «Мости искусств», во время которой посол высоко оценил идею и значение подобного фестиваля и выразил заинтересованность проведением Второго фестиваля «Мосты искусств» в наступающем году.При поддержке Фонда культуры Украины съёмочная группа в процессе съёмок всего фестиваля будет выяснять, много ли мы знаем друг о друге? Чему украинцам надо поучиться у литовцев, а литовцам у украинцев?Ответы на эти и другие вопросы будет искать съёмочная группа гостей во время съёмок фильма по итогам международного фестиваля «Мосты искусства». Премьеру обещают уже в сентябре.Фестиваль «Мосты искусства» объединил сердца людей. Галина ГРИГОРЧУК , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: фестиваль, «Мосты искусств» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 98 раз Комментарии