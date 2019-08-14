Визит Г.Науседы в Германию: пять важнейших тем - ОБОЗРЕНИЕ BNS 🔊 Воспроизвести президент Литвы Гитанас Науседа



Президент Литвы Гитанас Науседа в среду отправляется с официальным визитом в Германию. BNS представляет пять ключевых тем его визита:



1. Личная дипломатия.



Германия официальный визит Г.Науседы называет дипломатическим ознакомительным визитом. Президент Литвы будет стремиться установить личные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, наиболее влиятельным европейским политиком. В ходе встречи он обещает общаться на немецком языке, которым Науседа хорошо овладел во время обучения в Германии в 1990-1992 годах. Он утверждает, что именно обучение в Германии сформировало его твёрдые западные взгляды. Личный контакт может быть важен, когда Г.Науседе придётся искать поддержки канцлера для Литвы на саммитах ЕС. А.Меркель намерена возглавлять правительство Германии до 2021 года. Президент Литвы Гитанас Науседа в среду отправляется с официальным визитом в Германию. BNS представляет пять ключевых тем его визита:Германия официальный визит Г.Науседы называет дипломатическим ознакомительным визитом. Президент Литвы будет стремиться установить личные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, наиболее влиятельным европейским политиком. В ходе встречи он обещает общаться на немецком языке, которым Науседа хорошо овладел во время обучения в Германии в 1990-1992 годах. Он утверждает, что именно обучение в Германии сформировало его твёрдые западные взгляды. Личный контакт может быть важен, когда Г.Науседе придётся искать поддержки канцлера для Литвы на саммитах ЕС. А.Меркель намерена возглавлять правительство Германии до 2021 года. 2. Оборона и безопасность



Германия, командующая батальоном НАТО в Литве, разместила в стране около 550 военнослужащих. Литва закупает в Германии 88 боевых машин пехоты, 18 гаубиц и более 300 грузовиков на сумму почти полмиллиарда евро. Германия обещает инвестировать в Литве более 100 млн евро в военную инфраструктуру. Бригада Gelezinis Vilkas (Железный Волк) Вооружённых сил Литвы приписана к немецкой дивизии, а литовские войска входят в состав немецкого контингента в Мали.



В ходе визита Науседа заявит о желании и готовности к дальнейшему углублению военного сотрудничества, могут быть обсуждены и некоторые военные приобретения. Литовцы также поддержат планы по увеличению оборонных бюджетов - тема, которая вызывает много споров во внутренней политике Германии, а левые политики, которые выступают за более низкое финансирование обороны, иногда утверждают, что германского милитаризма из-за нацистского прошлого боятся другие европейские страны.



3. Энергетика



Г.Науседа должен выразить озабоченность Литвы в отношении безопасности строящейся в Беларуси вблизи границы с Литвой Островецкой АЭС. Власти Германии обычно говорят, что понимают стремление Литвы к более высоким стандартам безопасности, но, как и другие страны и институты ЕС, отклонили инициативу по блокированию импорта электроэнергии на уровне ЕС. До настоящего времени также различаются позиции по политическим отношениям с Минском: Германия высказывается за более тесные связи с белорусскими властями для противодействия российскому влиянию и получения доступа к рынку, в то время как Даля Грибаускайте выступала за изоляцию Минска и блокирование соглашений ЕС-НАТО с Беларусью.



Г.Науседа отметил, что он не исключает возможности постепенного возобновления диалога с Беларусью.



Самым большим разногласием в двусторонних отношениях является строительство российского экспортного газопровода по дну Балтийского моря Nord Stream 2. США, Польша и страны Балтии говорят, что газопровод увеличит зависимость ЕС от России. Германия же заявляет, что проект снизит цены на газ. Г.Науседа, вероятно, постарается эти разногласия не обострять.



4. Повестка дня ЕС



Г.Науседа представит амбиции Литвы по обеспечению в новом бюджете ЕС на 2021–2027 годы более высоких выплат фермерам, в т.ч. увеличения средств так называемых фондов сплочённости для снижения экономической отсталости более бедных регионов. Согласно предложению Европейской комиссии, финансирование Литвы, учитывая экономический прогресс страны, из фонда сплочённости должно уменьшиться примерно на четверть. Переговоры по бюджету, вероятно, продолжатся в следующем году. Германия может попытаться заручиться большей поддержкой Литвы в обостряющихся спорах с США и добиться от литовцев обязательства участвовать в перераспределении мигрантов в ЕС. Лидеры также, вероятно, обсудят последствия выхода Великобритании из ЕС.



5. Инвестиции



Подчёркивавший во время избирательной кампании важность экономической дипломатии, президент Литвы планировал встретиться с потенциальными немецкими инвесторами, но из-за летних каникул организовать такие встречи не удалось. Советники президента в Берлине планируют встретиться с представителями компании Mikron. В последние годы немецкие инвестиции набирают обороты, а Hella и Continental решили построить в Литве свои заводы. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, визит, Меркель, Науседа География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии