Как подружились украинские неонацисты и прибалтийские «политруки НАТО»

Эстонский International Centre for Defence and Security стал «мостиком» между прибалтийскими силовыми ведомствами и «Правым сектором»*, «Азовом» и С14, сообщает



В последних числах июля на интернет-ресурсах «Образовательной ассамблеи» (укр. «Освітня асамблея»), созданной в 2015 году неонацистской (большую подборку мнений экспертов и фотографий, подтверждающих неонацистский характер этой группировки, как раз на днях опубликовал телеканал «Громадське») группировкой С14 и действующей за счет выделяемых органами власти грантов, был опубликован анонс Международной школы «Лиги мужества — Resilience League 2019», которая пройдет в Киеве 25—27 августа: Эстонский International Centre for Defence and Security стал «мостиком» между прибалтийскими силовыми ведомствами и «Правым сектором»*, «Азовом» и С14, сообщает УКРАИНА.РУ В последних числах июля на интернет-ресурсах «Образовательной ассамблеи» (укр. «Освітня асамблея»), созданной в 2015 году неонацистской (большую подборку мнений экспертов и фотографий, подтверждающих неонацистский характер этой группировки, как раз на днях опубликовал телеканал «Громадське») группировкой С14 и действующей за счет выделяемых органами власти грантов, был опубликован анонс Международной школы «Лиги мужества — Resilience League 2019», которая пройдет в Киеве 25—27 августа: «"Политруки НАТО" снова в Украине!



Медиа и информационная война. Пропаганда и контрпропаганда. Новые риски контроля масс современными технологиями. Вызовы для украинского государства. Уроки от западных медиа на поле информационной борьбы…



Международную школу по информационной безопасности и национально-патриотического воспитания проводим совместно с:



— National Centre of Defence & Security Awareness



— International Centre for Defence and Security



при финансовой поддержке Министерства молодежи и спорта Украины в сфере национально-патриотического воспитания».



Интересно, что сейчас все упоминания об участии аналитических центров National Centre of Defence & Security Awareness (NCDSA, действует с 2011 года в Эстонии) и International Centre for Defence and Security (ICDS, действует с 2006 года в той же прибалтийской республике) стерты из анонсов как в Telegram-канале «Образовательной ассамблеи», так на странице организации в Facebook и мероприятии, созданном для «Лиги стойкости» в той же социальной сети. Оригинал остался только на сайтах пресс-релизов, куда был ранее загружен и где его невозможно уже поправить, например, на сайте города Киева.



Произошло это по следующим причинам. 1 августа международный исследовательский проект Bellingcat опубликовал материал об этой «Лиге стойкости», упомянув о погроме боевиками С14 табора ромов на Лысой горе в Киеве 20 апреля 2018 года. На следующий день после этого ICDS поспешил отмежеваться от сотрудничества с праворадикальной группировкой, правда, при этом «запутавшись в показаниях»: согласно одному официальному заявлению от 2 августа, направленному по электронной почте Bellingcat, ICDS утверждал, что «не сотрудничает ни с «Образовательной ассамблеей», ни тем более с С14», а согласно другому, озвученному эстонским СМИ в тот же день, — сотрудничал, но не знал, кто это: «В прошлом году у нас сложилось впечатление, что («Образовательная ассамблея». — Авт.) была гражданской ассоциацией, которая объединяет молодых людей, заинтересованных в обучении в Украине, и что она проводит много интересных образовательные проекты. Кроме нас, было много выдающихся экспертов».



Да и, судя по опубликованным Bellingcat скриншотам с видеозаписей прошлогодней «Лиги стойкости», лидер С14 Карась не просто «зашел туда и оставался около трех часов», как утверждает сейчас исполнительный директор ICDS Дмитрий Теперик. Карась выступал перед участниками школы, стоя рядом с Тепериком (на скриншоте крайний справа).



© скриншот видео Resilience League



Версия о том, что ICDS просто познакомился с какими-то людьми в Киеве, выступил вместе с ними соорганизаторами мероприятия (на пресс-волле которого была размещена в том числе их символика), отправил туда выступать своих высокопоставленных членов — и вообще не знал, с кем сотрудничает, — выглядит малоубедительно. Во-первых, ICDS — организация серьезная, в ее руководстве — бывшие послы Эстонии и советники президентов Эстонии по безопасности, работавшие среди представителей республики при НАТО. Во-вторых, потому, что эта организация с 2015 года системно и регулярно возит в Эстонию украинских праворадикалов, отлично зная, кто это.



«По приглашению Международного центра обороны и безопасности Эстонию посетили представители Национальной гвардии Украины, а также добровольцы, участвовавшие в боях и гражданском сопротивлении. Украинские эксперты выступили на семинаре в Таллинне «Взгляд изнутри на антитеррористическую операцию в Восточной Украине», а также встретились с нарвскими гимназистами и студентами. Подробнее о прошедшем 6.11.2015 в Нарве семинаре в трех статьях», — сообщалось 7 ноября 2015 года на сайте ICDS.



В одной из указанных на сайте ICDS статей, опубликованной в эстонской газета Postimees, читаем: «В Нарвском колледже Тартуского университета начался открытый семинар, главной целью которого является познакомить местных жителей с концепцией обороны Эстонии и повысить их вовлеченность в добровольческие движения. Организатором выступает поддерживаемая оборонным ведомством программа «Sinu Riigi Kaitse». Аудиторию составили преимущественно гимназисты — представители русскоязычной молодежи северо-востока. Под добровольческими движениями подразумеваются «Кайтселийт», движения помощников полицейских и добровольных спасателей. В качестве зарубежных гостей в дискуссионном семинаре заявлены добровольцы из Украины, которые расскажут о своем опыте обороны страны». Однако ни один из этих добровольцев не назван ни по имени и фамилии, ни по принадлежности к соединениям ни в этой, ни в другой статье в Postimees, ссылки на которую размещены на сайте ICDS.



© icds.ee



На третью упомянутую на сайте ICDS статью «Участники боев и гражданского сопротивления с Украины выступили перед нарвскими гимназистами», вышедшую 7 ноября 2015 года в газете «Северное побережье», в сообщении о семинаре нет активной ссылки, однако ее можно найти в Интернете. Из нее мы узнаем: «Участниками семинара стали семеро гостей с Украины: представители оборонительных формирований и подразделений Нацгвардии «Азов», «Днепр-1», «Правый сектор» и т.д.».



Судя по всему, отсутствие ссылки объясняется негативной реакций нарвской аудитории на выступление приглашенных в качестве экспертов украинских ультраправых. В статье «Украинская Нацгвардия и «Правый сектор» добрались до Нарвы», опубликованной 11 ноября 2015 года на объединенном сайте газет Viru Prospekt и «Нарвская газета», говорится: «Так, экс-лидер профсоюзного движения Владимир Алексеев заявил с места, что ему поначалу было интересно. «Но слушать вас стыдно, — сказал Алексеев Хавруку, чем сорвал аплодисменты. — Ваша власть сегодня развязала гражданскую войну против своего народа». Выступление в рамках программы семинара представителя полка Нацгвардии Украины «Азов» по имени Николай предварял выкрик Владимира Алексеева, что слово дается признанным «бандитам». Примерно такая же реакция была на представителя военного крыла добровольческого объединения «Правый сектор».



Судя по фотографиям, опубликованным эстонским интернет-изданием Viru Prospekt, один из украинских делегатов находился на семинаре в камуфляжной форме с нашитым на плечо шевроном с изображением скандинавской руны «одаль», популярной среди неонацистов как символ чистоты белой расы. Судя по тому, что на тех же фотографиях есть представитель полка «Днепр-1» в форме с символикой подразделения, речь шла о ком-то из добровольцев (видимо, представителе «Правого сектора»*). В любом случае, это не смутило организаторов. Уже упомянутого выше Теперика мы видим на фотографии как раз рядом с человеком с расистской нашивкой.



© prospekt.ee



Не смутила расистская нашивка и эстонских силовиков. Из той же статьи: «Семинар начал историк Игорь Копытин, который дал обзор истории «Кайтселийта». Выступление порой прерывали реплики и смех, вопросов к докладчику не последовало. Как не было их и к Александру Мяннима, который рассказал, что в 17 лет вступил в «Кайтселийт», чтобы защищать Эстонию. Заметно больший интерес… вызвали выступления представителя Спасательного департамента и трёх молодых помощников полицейских».



18 ноября 2015 года эстонская газета Postimees сообщила о новом визите: «Члены добровольческого батальона, а ныне полка «Азов» посетили Эстонию: провели встречи с представителями «Кайтселийта» и выступили перед нарвскими школьниками и студентами. Украинские бойцы прибыли в Эстонию по приглашению Международного центра исследований и безопасности (ICDS) на конференцию по вопросам вклада добровольцев в безопасность Украины и Европы в целом. Накануне конференции «ДД» побеседовал с двумя бойцами подразделения — командиром роты, майором Сергеем Тамариным, и командиром взвода, лейтенантом Николаем Парфимовичем».



Тамарин в интервью сообщил по поводу прошедшего в ноябре 2015 года визита: «Общались с руководством «Кайтселийта», с Институтом оборонных исследований». И сообщил на вопрос о контактах «Азова» с эстонским «Кайтселийтом» (Союзом обороны): «Я уже второй раз в Эстонии, до этого меня приглашали в составе команды по стрельбе. Официального договора между Украиной и Эстонией о взаимодействии, военной помощи, аналитической и какой-то еще, пока нет. Все сотрудничество происходит неформально». То есть, до этого представители «Азова» как минимум еще один раз посещали Эстонию и контактировали здесь с местными силовиками.



© f8.pmo.ee



Известно еще как минимум об одном подобном визите, осуществленном через ICDS в рамках проекта «Гражданское общество и волонтеры в укреплении национальной устойчивости и безопасности Украины», о запуске которого было объявлено 15 июля 2016 года: «Проект с сентября 2016 года по февраль 2018 будет включать различные конференции и практические семинары, исследовательскую работу, профессиональные тренинги, разработку рекомендаций, медийные кампании и мероприятия… Заинтересованные стороны и целевая группа проекта в Украине: Министерство внутренних дел, Национальная гвардия, CIMIC, Совет национальной и обороны Украины, Верховная Рада, Национальный институт стратегических исследований, общественные и волонтерские организации, местные самоуправления в Харькове, Краматорске и Северодонецке… Основные задачи проекта: Способствовать в Украине передачe опыта Эстонии в построении комплексного подхода к безопасности и национальной устойчивости». Характерно, что на сайте Центра опять же нет информации о визитах в рамках этой программы представителей «азовских» организаций. Но они были.



«Член политической партии «Национальный корпус» Игорь Пушкарев посетил Эстонию, где получил новый положительный опыт для нашей организации, — сообщалось 19 августа 2017 года на сайте полка «Азов». — Далее прямая речь нашего побратима, где подробно описываются впечатления, полученные от поездки: «Где-то месяц назад, от имени Международного центра обороны и безопасности ICDS (Таллинн, Эстония), получил приглашение на участие в учебном визите в Эстонию, который состоялся в рамках проекта «Гражданское общество и волонтеры в укреплении национальной устойчивости и безопасности Украины» при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии. И наконец я вернулся домой!»



Пушкарев так описывает свой визит в Эстонию: «Тематическое направление нашей «Группы полиции» (как нас называли) — изучение деятельности помощников полицейских (наш аналог — общественные формирования), их структуры, полномочий, прав и обязанностей… Ежедневные визиты, начиная от посещений Центральной криминальной полиции Эстонии, Академии внутренней безопасности, дома арестов (аналога СИЗО и вытрезвителя в одном лице), Управление полиции, Спасательного департамента и заканчивая ознакомлением с деятельностью «Кайтселийта» Эстонии (аналога нашей территориальной обороны). В течение двух дней — совместное дорожное патрулирование и практика охраны порядка. Нам не устраивали показуху, нам дали возможность смотреть изнутри, не скрывая что-нибудь от нас… Но все же это был диалог. Со стороны Эстонии — успешный опыт в проведении реформ в различных сферах. С нашей стороны — реальный боевой опыт, опыт противостояния опасному и беспринципному врагу в течение нескольких лет».



В статье на сайте «Азова» опубликованы фотографии Пушкарева с эстонскими силовиками, подтверждающие факт такого визита. На одной из фотографий (Пушкарев на ней крайний слева) мы опять-таки видим Теперика.



© nackor.org



Судя по всему, речь идет о семинаре, описанном 17 августа 2017 года на официальной странице проекта в Facebook: «Полезнее обмена опытом может быть только создание общего, совместного опыта — под таким девизом в рамках проекта Resilient Ukraine «Гражданское общество и волонтеры в укреплении национальной устойчивости и безопасности Украины» 20 украинских экспертов в области внутренней безопасности участвовали в обучающем визите в Эстонию с 10 по 16 августа 2017 года. В ходе визита группа экспертов из Украины посетила Центральную криминальную полицию, общество добровольных спасателей Аланси, Фестиваль мнений в Пайде, летние дни «Кайтселийта», Министерство экономики и коммуникаций, Главный штаб Союза обороны, Министерство иностранных дел Эстонии, Департамент государственных инфосистем Эстонии, Академию внутренней безопасности Эстонии, Министерство обороны Эстонии, Центр кибербезопасности НАТО, Таллинский технический университет и Международный центр обороны и безопасности. Кроме того, украинские эксперты успели обменяться опытом с эстонскими коллегами из Идаской префектуры полиции, Восточного спасательного центра и Центра киберзащиты при Союзе обороны Эстонии. Украинские полицейские смогли поучаствовать в патрулировании города Йыхви».



Аналогичное, но более развернутое описание было размещено 18 августа 2017 года на сайте ICDS под названием «Эстонские и украинские эксперты в области внутренней безопасности обменялись опытом» в эстонских СМИ, где было специально подчеркнуто: «Обучение было взаимным. За время работы по тематическим направлениям не только украинцам, но и их эстонским коллегам удалось многому научиться».



Характерно, что в фотоподборках ни в одной из этих публикаций не найти фотографий «азовца» Пушкарева — очевидно, выбирались фотографии, где он не попадал в кадр. То есть старались не «палить» участие украинских праворадикалов во встречах с эстонскими силовиками, где обе стороны делились опытом. Но вот с С14 в этом году случился прокол.



* Деятельность организации запрещена в РФ Уроки от западных медиа на поле информационной борьбы…Международную школу по информационной безопасности и национально-патриотического воспитания проводим совместно с:— National Centre of Defence & Security Awareness— International Centre for Defence and Securityпри финансовой поддержке Министерства молодежи и спорта Украины в сфере национально-патриотического воспитания».Интересно, что сейчас все упоминания об участии аналитических центров National Centre of Defence & Security Awareness (NCDSA, действует с 2011 года в Эстонии) и International Centre for Defence and Security (ICDS, действует с 2006 года в той же прибалтийской республике) стерты из анонсов как в Telegram-канале «Образовательной ассамблеи», так на странице организации в Facebook и мероприятии, созданном для «Лиги стойкости» в той же социальной сети. Оригинал остался только на сайтах пресс-релизов, куда был ранее загружен и где его невозможно уже поправить, например, на сайте города Киева.Произошло это по следующим причинам. 1 августа международный исследовательский проект Bellingcat опубликовал материал об этой «Лиге стойкости», упомянув о погроме боевиками С14 табора ромов на Лысой горе в Киеве 20 апреля 2018 года. На следующий день после этого ICDS поспешил отмежеваться от сотрудничества с праворадикальной группировкой, правда, при этом «запутавшись в показаниях»: согласно одному официальному заявлению от 2 августа, направленному по электронной почте Bellingcat, ICDS утверждал, что «не сотрудничает ни с «Образовательной ассамблеей», ни тем более с С14», а согласно другому, озвученному эстонским СМИ в тот же день, — сотрудничал, но не знал, кто это: «В прошлом году у нас сложилось впечатление, что («Образовательная ассамблея». — Авт.) была гражданской ассоциацией, которая объединяет молодых людей, заинтересованных в обучении в Украине, и что она проводит много интересных образовательные проекты. Кроме нас, было много выдающихся экспертов».Да и, судя по опубликованным Bellingcat скриншотам с видеозаписей прошлогодней «Лиги стойкости», лидер С14 Карась не просто «зашел туда и оставался около трех часов», как утверждает сейчас исполнительный директор ICDS Дмитрий Теперик. Карась выступал перед участниками школы, стоя рядом с Тепериком (на скриншоте крайний справа).Версия о том, что ICDS просто познакомился с какими-то людьми в Киеве, выступил вместе с ними соорганизаторами мероприятия (на пресс-волле которого была размещена в том числе их символика), отправил туда выступать своих высокопоставленных членов — и вообще не знал, с кем сотрудничает, — выглядит малоубедительно. Во-первых, ICDS — организация серьезная, в ее руководстве — бывшие послы Эстонии и советники президентов Эстонии по безопасности, работавшие среди представителей республики при НАТО. Во-вторых, потому, что эта организация с 2015 года системно и регулярно возит в Эстонию украинских праворадикалов, отлично зная, кто это.«По приглашению Международного центра обороны и безопасности Эстонию посетили представители Национальной гвардии Украины, а также добровольцы, участвовавшие в боях и гражданском сопротивлении. Украинские эксперты выступили на семинаре в Таллинне «Взгляд изнутри на антитеррористическую операцию в Восточной Украине», а также встретились с нарвскими гимназистами и студентами. Подробнее о прошедшем 6.11.2015 в Нарве семинаре в трех статьях», — сообщалось 7 ноября 2015 года на сайте ICDS.В одной из указанных на сайте ICDS статей, опубликованной в эстонской газета Postimees, читаем: «В Нарвском колледже Тартуского университета начался открытый семинар, главной целью которого является познакомить местных жителей с концепцией обороны Эстонии и повысить их вовлеченность в добровольческие движения. Организатором выступает поддерживаемая оборонным ведомством программа «Sinu Riigi Kaitse». Аудиторию составили преимущественно гимназисты — представители русскоязычной молодежи северо-востока. Под добровольческими движениями подразумеваются «Кайтселийт», движения помощников полицейских и добровольных спасателей. В качестве зарубежных гостей в дискуссионном семинаре заявлены добровольцы из Украины, которые расскажут о своем опыте обороны страны». Однако ни один из этих добровольцев не назван ни по имени и фамилии, ни по принадлежности к соединениям ни в этой, ни в другой статье в Postimees, ссылки на которую размещены на сайте ICDS.На третью упомянутую на сайте ICDS статью «Участники боев и гражданского сопротивления с Украины выступили перед нарвскими гимназистами», вышедшую 7 ноября 2015 года в газете «Северное побережье», в сообщении о семинаре нет активной ссылки, однако ее можно найти в Интернете. Из нее мы узнаем: «Участниками семинара стали семеро гостей с Украины: представители оборонительных формирований и подразделений Нацгвардии «Азов», «Днепр-1», «Правый сектор» и т.д.».Судя по всему, отсутствие ссылки объясняется негативной реакций нарвской аудитории на выступление приглашенных в качестве экспертов украинских ультраправых. В статье «Украинская Нацгвардия и «Правый сектор» добрались до Нарвы», опубликованной 11 ноября 2015 года на объединенном сайте газет Viru Prospekt и «Нарвская газета», говорится: «Так, экс-лидер профсоюзного движения Владимир Алексеев заявил с места, что ему поначалу было интересно. «Но слушать вас стыдно, — сказал Алексеев Хавруку, чем сорвал аплодисменты. — Ваша власть сегодня развязала гражданскую войну против своего народа». Выступление в рамках программы семинара представителя полка Нацгвардии Украины «Азов» по имени Николай предварял выкрик Владимира Алексеева, что слово дается признанным «бандитам». Примерно такая же реакция была на представителя военного крыла добровольческого объединения «Правый сектор».Судя по фотографиям, опубликованным эстонским интернет-изданием Viru Prospekt, один из украинских делегатов находился на семинаре в камуфляжной форме с нашитым на плечо шевроном с изображением скандинавской руны «одаль», популярной среди неонацистов как символ чистоты белой расы. Судя по тому, что на тех же фотографиях есть представитель полка «Днепр-1» в форме с символикой подразделения, речь шла о ком-то из добровольцев (видимо, представителе «Правого сектора»*). В любом случае, это не смутило организаторов. Уже упомянутого выше Теперика мы видим на фотографии как раз рядом с человеком с расистской нашивкой.Не смутила расистская нашивка и эстонских силовиков. Из той же статьи: «Семинар начал историк Игорь Копытин, который дал обзор истории «Кайтселийта». Выступление порой прерывали реплики и смех, вопросов к докладчику не последовало. Как не было их и к Александру Мяннима, который рассказал, что в 17 лет вступил в «Кайтселийт», чтобы защищать Эстонию. Заметно больший интерес… вызвали выступления представителя Спасательного департамента и трёх молодых помощников полицейских».18 ноября 2015 года эстонская газета Postimees сообщила о новом визите: «Члены добровольческого батальона, а ныне полка «Азов» посетили Эстонию: провели встречи с представителями «Кайтселийта» и выступили перед нарвскими школьниками и студентами. Украинские бойцы прибыли в Эстонию по приглашению Международного центра исследований и безопасности (ICDS) на конференцию по вопросам вклада добровольцев в безопасность Украины и Европы в целом. Накануне конференции «ДД» побеседовал с двумя бойцами подразделения — командиром роты, майором Сергеем Тамариным, и командиром взвода, лейтенантом Николаем Парфимовичем».Тамарин в интервью сообщил по поводу прошедшего в ноябре 2015 года визита: «Общались с руководством «Кайтселийта», с Институтом оборонных исследований». И сообщил на вопрос о контактах «Азова» с эстонским «Кайтселийтом» (Союзом обороны): «Я уже второй раз в Эстонии, до этого меня приглашали в составе команды по стрельбе. Официального договора между Украиной и Эстонией о взаимодействии, военной помощи, аналитической и какой-то еще, пока нет. Все сотрудничество происходит неформально». То есть, до этого представители «Азова» как минимум еще один раз посещали Эстонию и контактировали здесь с местными силовиками.Известно еще как минимум об одном подобном визите, осуществленном через ICDS в рамках проекта «Гражданское общество и волонтеры в укреплении национальной устойчивости и безопасности Украины», о запуске которого было объявлено 15 июля 2016 года: «Проект с сентября 2016 года по февраль 2018 будет включать различные конференции и практические семинары, исследовательскую работу, профессиональные тренинги, разработку рекомендаций, медийные кампании и мероприятия… Заинтересованные стороны и целевая группа проекта в Украине: Министерство внутренних дел, Национальная гвардия, CIMIC, Совет национальной и обороны Украины, Верховная Рада, Национальный институт стратегических исследований, общественные и волонтерские организации, местные самоуправления в Харькове, Краматорске и Северодонецке… Основные задачи проекта: Способствовать в Украине передачe опыта Эстонии в построении комплексного подхода к безопасности и национальной устойчивости». Характерно, что на сайте Центра опять же нет информации о визитах в рамках этой программы представителей «азовских» организаций. Но они были.«Член политической партии «Национальный корпус» Игорь Пушкарев посетил Эстонию, где получил новый положительный опыт для нашей организации, — сообщалось 19 августа 2017 года на сайте полка «Азов». — Далее прямая речь нашего побратима, где подробно описываются впечатления, полученные от поездки: «Где-то месяц назад, от имени Международного центра обороны и безопасности ICDS (Таллинн, Эстония), получил приглашение на участие в учебном визите в Эстонию, который состоялся в рамках проекта «Гражданское общество и волонтеры в укреплении национальной устойчивости и безопасности Украины» при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии. И наконец я вернулся домой!»Пушкарев так описывает свой визит в Эстонию: «Тематическое направление нашей «Группы полиции» (как нас называли) — изучение деятельности помощников полицейских (наш аналог — общественные формирования), их структуры, полномочий, прав и обязанностей… Ежедневные визиты, начиная от посещений Центральной криминальной полиции Эстонии, Академии внутренней безопасности, дома арестов (аналога СИЗО и вытрезвителя в одном лице), Управление полиции, Спасательного департамента и заканчивая ознакомлением с деятельностью «Кайтселийта» Эстонии (аналога нашей территориальной обороны). В течение двух дней — совместное дорожное патрулирование и практика охраны порядка. Нам не устраивали показуху, нам дали возможность смотреть изнутри, не скрывая что-нибудь от нас… Но все же это был диалог. Со стороны Эстонии — успешный опыт в проведении реформ в различных сферах. С нашей стороны — реальный боевой опыт, опыт противостояния опасному и беспринципному врагу в течение нескольких лет».В статье на сайте «Азова» опубликованы фотографии Пушкарева с эстонскими силовиками, подтверждающие факт такого визита. На одной из фотографий (Пушкарев на ней крайний слева) мы опять-таки видим Теперика.Судя по всему, речь идет о семинаре, описанном 17 августа 2017 года на официальной странице проекта в Facebook: «Полезнее обмена опытом может быть только создание общего, совместного опыта — под таким девизом в рамках проекта Resilient Ukraine «Гражданское общество и волонтеры в укреплении национальной устойчивости и безопасности Украины» 20 украинских экспертов в области внутренней безопасности участвовали в обучающем визите в Эстонию с 10 по 16 августа 2017 года. В ходе визита группа экспертов из Украины посетила Центральную криминальную полицию, общество добровольных спасателей Аланси, Фестиваль мнений в Пайде, летние дни «Кайтселийта», Министерство экономики и коммуникаций, Главный штаб Союза обороны, Министерство иностранных дел Эстонии, Департамент государственных инфосистем Эстонии, Академию внутренней безопасности Эстонии, Министерство обороны Эстонии, Центр кибербезопасности НАТО, Таллинский технический университет и Международный центр обороны и безопасности. Кроме того, украинские эксперты успели обменяться опытом с эстонскими коллегами из Идаской префектуры полиции, Восточного спасательного центра и Центра киберзащиты при Союзе обороны Эстонии. 