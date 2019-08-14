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В Литве пьяный военнослужащий потерял пистолет

Источник изображения: sputniknews.ru


Пьяный военнослужащий Вооруженных сил Литвы 1974 года рождения потерял служебное оружие. Об этом сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным ведомства, в ночь на 11 августа в деревне Пажагеню Паневежского района полиция остановила автомобиль Audi A4, за рулем которого был указанный военнослужащий, одетый в гражданское. Полицейские установили, что он был пьян: содержание алкоголя в его крови составляло 1,82 промилле.

Военного отпустили после допроса, в отношении него начато расследование. Утром того же дня в Пажагеню обнаружили пистолет с 11 патронами. Как выяснилось, он принадлежит задержанному военнослужащему. Полицейские изъяли оружие вместе с боеприпасами.
rubaltic.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: потеря, военный, оружие
География: Литва
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добавлена сегодня, 14 августа, 12:30

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