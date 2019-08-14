Палецкис рассказал, на что надеются литовские прокуроры в его деле 🔊 Воспроизвести Альгирдас Палецкис фото:CC BY 3.0 / Noel St. John



Оппозиционный политик считает, что местному правосудию не удастся скрыть истину и осудить его под вымышленным предлогом. Бывший лидер "Социалистического народного фронта" Литвы Альгирдас Палецкис, находящийся с осени прошлого года под арестом, написал еще одно письмо, которое опубликовал портал Ekspertai.eu, сообщает



Оппозиционный политик пишет, что местным прокурорам будет тяжело осудить его по "вымышленному" обвинению в "шпионаже", так как его делом уже заинтересовались в Брюсселе, Страсбурге и Берлине. Оппозиционный политик считает, что местному правосудию не удастся скрыть истину и осудить его под вымышленным предлогом. Бывший лидер "Социалистического народного фронта" Литвы Альгирдас Палецкис, находящийся с осени прошлого года под арестом, написал еще одно письмо, которое опубликовал портал Ekspertai.eu, сообщает Sputnik Литва Оппозиционный политик пишет, что местным прокурорам будет тяжело осудить его по "вымышленному" обвинению в "шпионаже", так как его делом уже заинтересовались в Брюсселе, Страсбурге и Берлине. "Последняя надежда для прокуроров — тайный суд надо мной. Только для этого есть вымышленный "шпионаж", "шпионская сеть" и "связь" с уже осужденным за шпионаж Филипченко (гражданин РФ, которого в Литве приговорили к десяти годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. — Sputnik). Все это — фейк, черная ложь. И только в тайном суде прокуроры надеются опустить концы в воду. Но они наивны. Истину не скроешь", — говорится в письме Палецкиса.



Экс-лидер СНФ рассказал об условиях содержания в тюрьме. По его словам, как только вопрос его здоровья стал достоянием общественности, сразу же пришли врачи.



Также Палецкис пожаловался на отсутствие тренажерного зала, скудный выбор товаров в магазине и задержку доставки книг из тюрьмы Лукишкес.



"Потому что "органы" перешли все границы, и это уже становится опасным для общества", — пишет он в заключение письма.



Дело Палецкиса



В декабре прошлого года литовские спецслужбы объявили, что раскрыли "шпионскую сеть", которая якобы собирала информацию "в пользу РФ". Они сообщили, что под подозрением находится Палецкис, который арестован, а также шесть его соратников.



В конце апреля Генеральная прокуратура Литвы прокомментировала публикацию в местных СМИ об "исчезновении" подозреваемого. В ведомстве подтвердили, что оппозиционный политик все еще находится в следственном изоляторе, а детали дела не разглашаются в интересах следствия.



Каунасский окружной суд в середине июля продлил Палецкису арест еще на три месяца. В постановлении говорится, что эта мера необходима, так как "подозреваемый может убежать (спрятаться) от следователей, прокуроров или суда".



Позднее Апелляционный суд Литвы отклонил ходатайство об изменении меры пресечения и отказался выпускать Палецкиса из следственного изолятора.



Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Литва демонстрирует полный откат, а возможно, даже отказ от демократических ценностей, которые она восхваляла, вступая в Евросоюз и НАТО. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Россия, арест, шпион, ПАЛЕЦКИС География: Литва — статья прочитана 141 раз Комментарии