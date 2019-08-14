Патриарх литовской демократии меняет профессию 🔊 Воспроизвести © Flickr/ Lietuvos Respublikos Seimas



"Профессор богословия" Витаутас Ландсбергис творчески адаптирует толкование Библии к актуальным проблемам Литвы. Для этого он пользуется современными средствами информации и коммуникации. А именно — свое слово профессор молвил в Facebook



Витаутас Ландсбергис на фоне возросшей в обществе напряженности из-за мемориальной доски Йонасу Норейке и переименования аллеи Шкирпы опубликовал стихотворение, в котором утверждается: "Больше всего мне бы не хотелось, чтобы мои соотечественники настроились против евреев после и из-за затмения Шимашюса". И выразил свои чаяния, что "найдется какой-нибудь еврей, умный и смелый, не одобряющий Шимашюса".



Профессор музыковедения Витаутас Ландсбергис в "трудные" для Литвы времена вновь меняет профессию. На этот раз он стал профессором богословия. Богословие — это такая систематическая наука о боге, которая пытается объяснить законы трансцендентного мира с помощью рационального разума, опыта, логики и наблюдения. А ведь профессор внимательно следит за общественно-политическими процессами в Литве. Не только следит, но и объясняет эти процессы рациональным образом. Даже при помощи Библии. Библия — священная книга христиан. А также Слово Божье или Священное Писание. Витаутас Ландсбергис на фоне возросшей в обществе напряженности из-за мемориальной доски Йонасу Норейке и переименования аллеи Шкирпы опубликовал стихотворение, в котором утверждается: "Больше всего мне бы не хотелось, чтобы мои соотечественники настроились против евреев после и из-за затмения Шимашюса". И выразил свои чаяния, что "найдется какой-нибудь еврей, умный и смелый, не одобряющий Шимашюса".Профессор музыковедения Витаутас Ландсбергис в "трудные" для Литвы времена вновь меняет профессию. На этот раз он стал профессором богословия. Богословие — это такая систематическая наука о боге, которая пытается объяснить законы трансцендентного мира с помощью рационального разума, опыта, логики и наблюдения. А ведь профессор внимательно следит за общественно-политическими процессами в Литве. Не только следит, но и объясняет эти процессы рациональным образом. Даже при помощи Библии. Библия — священная книга христиан. А также Слово Божье или Священное Писание.



"И говорю всем братьям-литовцам, и в действительности говорю уже четверть века: никогда не забывайте, что Матерь Божья, которой мы молимся и чьего заступничества мы просим, была святой еврейкой", — именно так завершает свое стихотворение Ландсбергис.



Фактический руководитель Литвы, почетный председатель партии "Союза Отечества — Христианские демократы Литвы", профессор Витаутас Ландсбергис:



"Больше всего мне бы не хотелось,



Чтобы мои соотечественники настроились против евреев



После и из-за затмения Шимашюса.



Втайне мне бы хотелось,



Чтобы появился какой-нибудь еврей,



Умный и смелый,



не одобряющий Шимашюса.



И всем братьям-литовцам



Говорю, и в действительности говорю



Уже четверть века:



Никогда не забывайте,



Что Матерь Божья, которой



Мы молимся и чьего



Заступничества просим,



Была святой еврейкой".



Так профессор задал настрой. Реакции не пришлось долго ждать. И не только в гудящем Facebоok. Подключились и литовские СМИ.



Еврейская община закрыла Вильнюсскую синагогу, потому что она должна обеспечить безопасность своего народа, сказала Фаина Куклянски, председатель Еврейской общины Литвы.



"У нас в социальном центре много клиентов, в том числе те, кто пережил Холокост, мы не хотим снова эмоционально и, возможно, физически нервировать их, они не должны во второй раз переживать то, что уже пережили. Достаточно того, что в прессе появились подобные строки, в которых упоминается "еврейка святая Мария". Так или иначе, руководство Еврейской общины должно защищать своих членов от ненужной нервности", — в интервью литовским СМИ сказала Фаина Куклянски.



Она сказала, что употребленное слово "еврейка" ранило ее лично (литовское слово žydelka, использованное в стихотворении, имеет пренебрежительный оттенок, правильно женщину еврейской национальности называть žydė. — Sputnik), а также других членов сообщества, независимо от того, как оно было использовано.



"Да, меня это оскорбляет, я не "еврейка", я гражданка Литвы, литовка еврейского происхождения. И я думаю, что не только меня ранит это слово. Я не знаю, кто написал это стихотворение, но если это написал профессор, он прекрасно знает, что до войны это слово не было комплиментом, оно имело определенный оттенок, оскорбляющий другую нацию, другого человека", — сказала лидер сообщества.



Глава исследовательского отдела LRT Индре Макарайтите у себя в Facebook задала риторический вопрос: "Поскупился Господь на ум для Литвы, зато жестокость, зависти, глупость отмерил столько, что хватит еще на несколько поколений. Я вот только думаю, как у профессора Ландсбергиса, который видит все это, язык поворачивается сказать "еврейка"? И осмелится ли кто-нибудь в этой партии сказать ему, куда ведут замысловатые интеллектуальные высказывания с использованием примитивных стереотипов?"



В эфире телеканала TV3 его главный редактор Артурас Анужис тоже спросил профессора Витаутаса Ландсбергиса о библейской "еврейке": "Мы обсуждали с профессором Витаутасом Ландсбергисом, почему такие страсти возникли в Литве из-за стихотворения о еврейке Марии и снятия мемориальной доски Генералу Ветра. Ландсбергис утверждает, что страсти разжигают не только действия мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, но и кремлевские пропагандисты. Кроме того, Ландсбергис убежден, что цель состоит в том, чтобы вновь обвинить консерваторов в мифических грехах и уничтожить их".



Интересно, каковы шансы у кремлевских пропагандистов вписать свое имя в Библию? В "Библию" профессора — все шансы. "Библия" профессора без Кремля — все равно что Литва без будущего. Аминь.



P.S. После заявлений литовских властей о том, что граждане всех национальностей могут безопасно жить в Литве, Вильнюсская синагога была вновь открыта.



Автор: Альгис Яшунка для Профессор богословия Витаутас Ландсбергис творчески адаптирует толкование Библии к актуальным проблемам Литвы. Для этого он пользуется современными средствами информации и коммуникации. А именно — свое слово профессор молвил в Facebook."И говорю всем братьям-литовцам, и в действительности говорю уже четверть века: никогда не забывайте, что Матерь Божья, которой мы молимся и чьего заступничества мы просим, была святой еврейкой", — именно так завершает свое стихотворение Ландсбергис.Фактический руководитель Литвы, почетный председатель партии "Союза Отечества — Христианские демократы Литвы", профессор Витаутас Ландсбергис:Так профессор задал настрой. Реакции не пришлось долго ждать. И не только в гудящем Facebоok. Подключились и литовские СМИ.Еврейская община закрыла Вильнюсскую синагогу, потому что она должна обеспечить безопасность своего народа, сказала Фаина Куклянски, председатель Еврейской общины Литвы."У нас в социальном центре много клиентов, в том числе те, кто пережил Холокост, мы не хотим снова эмоционально и, возможно, физически нервировать их, они не должны во второй раз переживать то, что уже пережили. Достаточно того, что в прессе появились подобные строки, в которых упоминается "еврейка святая Мария". Так или иначе, руководство Еврейской общины должно защищать своих членов от ненужной нервности", — в интервью литовским СМИ сказала Фаина Куклянски.Она сказала, что употребленное слово "еврейка" ранило ее лично (литовское слово žydelka, использованное в стихотворении, имеет пренебрежительный оттенок, правильно женщину еврейской национальности называть žydė. — Sputnik), а также других членов сообщества, независимо от того, как оно было использовано."Да, меня это оскорбляет, я не "еврейка", я гражданка Литвы, литовка еврейского происхождения. И я думаю, что не только меня ранит это слово. Я не знаю, кто написал это стихотворение, но если это написал профессор, он прекрасно знает, что до войны это слово не было комплиментом, оно имело определенный оттенок, оскорбляющий другую нацию, другого человека", — сказала лидер сообщества.Глава исследовательского отдела LRT Индре Макарайтите у себя в Facebook задала риторический вопрос: "Поскупился Господь на ум для Литвы, зато жестокость, зависти, глупость отмерил столько, что хватит еще на несколько поколений. Я вот только думаю, как у профессора Ландсбергиса, который видит все это, язык поворачивается сказать "еврейка"? И осмелится ли кто-нибудь в этой партии сказать ему, куда ведут замысловатые интеллектуальные высказывания с использованием примитивных стереотипов?"В эфире телеканала TV3 его главный редактор Артурас Анужис тоже спросил профессора Витаутаса Ландсбергиса о библейской "еврейке": "Мы обсуждали с профессором Витаутасом Ландсбергисом, почему такие страсти возникли в Литве из-за стихотворения о еврейке Марии и снятия мемориальной доски Генералу Ветра. Ландсбергис утверждает, что страсти разжигают не только действия мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, но и кремлевские пропагандисты. Кроме того, Ландсбергис убежден, что цель состоит в том, чтобы вновь обвинить консерваторов в мифических грехах и уничтожить их".Интересно, каковы шансы у кремлевских пропагандистов вписать свое имя в Библию? В "Библию" профессора — все шансы. "Библия" профессора без Кремля — все равно что Литва без будущего. Аминь.После заявлений литовских властей о том, что граждане всех национальностей могут безопасно жить в Литве, Вильнюсская синагога была вновь открыта.Автор: Альгис Яшунка для Sputnik Литва lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: евреи, Ландсбергис, богослов География: Литва — статья прочитана 213 раз Комментарии