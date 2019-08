Британцы напуганы жестким Брекзитом. Делают запасы еды, лекарств и соусов 🔊 Воспроизвести



Каждый пятый британец запасает еду, напитки и лекарства на фоне опасений, что Великобритания может выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем, сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование финансовой организации Premium Credit.



По ее данным, каждый из тех, кто делает запасы на случай проблем с Brexit, уже потратил дополнительные 380 фунтов стерлингов на еду, напитки и лекарства. Всего британцы потратили на запасы порядка 4 млрд фунтов стерлингов, отмечает The Guardian.



Ранее компании, работающие в Великобритании, неоднократно предупреждали, что Brexit без соглашения может привести к кратковременным перебоям в поставках товаров в Великобританию.



Кроме того, в ожидании Brexit обеспеченные британцы стали ввозить в страну больше автомобилей класса люкс. Так, в прошлом году, по данным компании Boodle Hatfield, в Великобританию импортировали 3,8 тыс. люксовых автомобилей, что на 16% больше, чем годом ранее. В компании пояснили, что такое увеличение спроса на дорогие автомобили связано с возможным ростом пошлин в случае жесткого Brexit.



Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. Британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.