Загрузка... США никогда не извинятся за Хиросиму – внук президента Трумэна 🔊 Воспроизвести Дэниел Клифтон Трумэн



Внук экс-президента США Гарри Трумэна Дэниел Клифтон Трумэн в интервью RT рассказал, что его дед не сомневался в верности решения об атомном ударе по Хиросиме и Нагасаки, сообщает



Внук экс-президента США Гарри Трумэна Дэниел Клифтон Трумэн в интервью RT рассказал, что его дед не сомневался в верности решения об атомном ударе по Хиросиме и Нагасаки. По словам мужчины, президент Трумен принял решение об этом шаге после долгих раздумий и пришел к выводу, что только бомба может положить конец войне с Японией. Однако, несмотря на эту позицию, Гарри Трумен не планировал применить атомное оружие вновь. Внук экс-президента США Гарри Трумэна Дэниел Клифтон Трумэн в интервью RT рассказал, что его дед не сомневался в верности решения об атомном ударе по Хиросиме и Нагасаки, сообщает ЗВЕЗДА Внук экс-президента США Гарри Трумэна Дэниел Клифтон Трумэн в интервью RT рассказал, что его дед не сомневался в верности решения об атомном ударе по Хиросиме и Нагасаки. По словам мужчины, президент Трумен принял решение об этом шаге после долгих раздумий и пришел к выводу, что только бомба может положить конец войне с Японией. Однако, несмотря на эту позицию, Гарри Трумен не планировал применить атомное оружие вновь.



Дэниэл Клифтон Трумэн признался, что его собственная точка зрения относительно бомбардировки японских городов в течение жизни менялась. Изначально он считал, что бомбы помогли прекратить войну и сохранить жизни американцев, но с годами осознал, что удары по Хиросиме и Нагасаки нанесли вред тысячам людей, что они погибли ужасной смертью. Вместе с тем внук Гарри Трумэна не думает, что США когда-либо принесут Японии официальные извинения.



«Сомневаюсь, что когда-нибудь будут принесены извинения. В данный момент мне не кажется, что США извинятся перед Японией или наоборот. Не знаю, требовали ли США от Японии извинений за Перл-Харбор», - предположил потомок бывшего президента Соединенных Штатов, сообщает RT.



Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме боевых самолетов ВВС США. Командование Японии приняло решение не осуществлять их перехват. Американский бомбардировщик В-29 «Энола Гэй» под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу. От взрыва мгновенно погибли от 70 до 100 тысяч человек.



«Была третья бомба. Сразу после бомбардировки Нагасаки, которая, на его взгляд, произошла слишком быстро, он восстановил гражданский контроль над ядерным оружием», - рассказал внук 33-го президента США.Дэниэл Клифтон Трумэн признался, что его собственная точка зрения относительно бомбардировки японских городов в течение жизни менялась. Изначально он считал, что бомбы помогли прекратить войну и сохранить жизни американцев, но с годами осознал, что удары по Хиросиме и Нагасаки нанесли вред тысячам людей, что они погибли ужасной смертью. Вместе с тем внук Гарри Трумэна не думает, что США когда-либо принесут Японии официальные извинения.«Сомневаюсь, что когда-нибудь будут принесены извинения. В данный момент мне не кажется, что США извинятся перед Японией или наоборот. Не знаю, требовали ли США от Японии извинений за Перл-Харбор», - предположил потомок бывшего президента Соединенных Штатов, сообщает RT.Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме боевых самолетов ВВС США. Командование Японии приняло решение не осуществлять их перехват. Американский бомбардировщик В-29 «Энола Гэй» под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу. От взрыва мгновенно погибли от 70 до 100 тысяч человек. Загрузка... tvzvezda.ru Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: США, Япония, бомба, внук, Хиросима, Нагасаки, извинения, Трумен — статья прочитана 61 раз Комментарии