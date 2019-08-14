Загрузка... США ужесточат правила получения виз 🔊 Воспроизвести Фото Getty Images



Теперь США будут отказывать в визах тем, кто недостаточно зарабатывает или слишком активно пользуется программами государственной помощи. Это, возможно, самый радикальный шаг администрации Трампа по ограничению числа въезжающих в страну, рассказали Reuters эксперты, сообщает



Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о новом правиле, которое ограничит легальную иммиграцию в страну — в визах будут отказывать недостаточно обеспеченным людям, пишет Reuters. Отказано будет иммигрантам, которые получают недостаточные доходы или в слишком больших объемах пользуются государственной помощью — например, пособиями, продовольственными талонами, социальным жильем или медпомощью. Теперь США будут отказывать в визах тем, кто недостаточно зарабатывает или слишком активно пользуется программами государственной помощи. Это, возможно, самый радикальный шаг администрации Трампа по ограничению числа въезжающих в страну, рассказали Reuters эксперты, сообщает ФОРБС Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о новом правиле, которое ограничит легальную иммиграцию в страну — в визах будут отказывать недостаточно обеспеченным людям, пишет Reuters. Отказано будет иммигрантам, которые получают недостаточные доходы или в слишком больших объемах пользуются государственной помощью — например, пособиями, продовольственными талонами, социальным жильем или медпомощью. Описанное в 837-страничном документе нововведение — это, возможно, самый радикальный шаг администрации Трампа из тех, что были направлены против системы легальной иммиграции, заявили агентству эксперты. Сторонники иммиграции критикуют нововведение и называют его попыткой сократить количество людей, легально въезжающих в страну, не обращаясь при этом для изменения законодательства в Конгресс.



Правило вступает в силу 15 октября, а его активным продвижением занимался старший советник Трампа Стивен Миллер. Сразу после того, как правило было анонсировано, американский Национальный центр иммиграционного права сообщил, что будет требовать его отмены в суде. Исполнительный директор организации Марилена Инкапье заявила, что введение правила «расово мотивировано».



Бремя для общества



Новое правило — производное от американского Закона об иммиграции 1882 года, позволяющего властям отказать в визе любому, кто с большой вероятностью может стать «бременем для общества» («public charge»). Ранее понятие «бремени для общества» в американском законодательстве не было четко определено, рассказал исполняющий обязанности главы Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Кен Кучинелли на брифинге в Белом доме. «Вводимое сегодня правило меняет эту ситуацию», — подчеркнул он.



Согласно нововведению, «бременем для общества» становится иммигрант, пользующийся одной или более социальной льготой из списка, указанного в документе, в течение более чем 12 месяцев за трехлетний период. Об этом Reuters пишет со ссылкой на информационный бюллетень USCIS. При этом получение двух льгот за один месяц будет приравниваться к двум месяцам и так далее.



«Основополагающий принцип здесь — старая американская ценность, которая называется «самодостаточность»», — сказал Кучинелли перед брифингом каналу Fox News. На брифинге он подчеркнул, что благодаря такому решению американских властей иммигранты «не будут обузой для общества» и «смогут встать на ноги самостоятельно, как иммигранты в предыдущие годы». По его словам, это положительно скажется на интересах налогоплательщиков.



Еще до официальной публикации правила аналитический центр Migration Policy Institute подсчитал, что из-за его введения больше половины тех, кто переезжает в США к родственникам, могут получить отказ на получение грин-карты, пишет Reuters.



О планах властей США усложнить получение грин-карт для мигрантов с низким доходом газета Politico сообщала в сентябре прошлого года. В Белом доме отметили, что это заметно сократит количество желающих въехать в Штаты. Также Трамп объявил о намерении подписать указ, отменяющий порядок, при котором США автоматически предоставляют гражданство рожденным на территории страны детям. По его мнению, эта привилегия не касается детей нелегальных мигрантов и неграждан. Загрузка... forbes.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, визы, соцсети — статья прочитана 107 раз Комментарии