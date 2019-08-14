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У главы МИД ФРГ в третий раз за год сломался самолет

Хайко Маас (Фото: Michael Sohn / AP)


Для полета в Нью-Йорк Хайко Маасу пришлось дожидаться резервный лайнер. Такие же проблемы были у президента и канцлера Германии, сообщает РБК.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в третий раз в этом году с опозданием прибыл на международное мероприятие из-за проблем с самолетом. Как сообщает издание Spiegel, глава внешнеполитического ведомства должен был вылететь на заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке из берлинского аэропорта Тегель на Airbus 321. Однако в последний момент в лайнере были обнаружены неисправности. Маасу пришлось дожидаться запасного А319 из Кельна и уже затем вылетать в США.
По данным издания, в берлинском аэропорту специалисты обнаружили небольшую трещину, из которой вытекал керосин. Предполагается, что причиной поломки мог стать брак при сборке самолета. Предполагается, что после небольшого ремонта машину отправят в Кельн, где ее будут в дальнейшем использовать для нужд правительства Германии.

Инцидент в берлинском аэропорту произошел несмотря на то, что власти Германии в последнее время закупили три самолета для правительственных нужд. Причиной стали сразу несколько отказов в течение этого года. Так, в конце февраля Маасу из-за поломки самолета пришлось ждать 20 часов, чтобы долететь до столицы Мали. В начале апреля у лайнера, на котором он летел в Нью-Йорк, при посадке спустила шина. В результате Маас час просидел в самолете, потом смог из него выйти, но все равно опоздал на совещание с участием представителей ООН.

В начале мая заменять самолет пришлось и федеральному президенту Франку-Вальеру Штайнмайеру. Он пересел на частный лайнер, чтобы добраться до пункта назначения.

В ноябре прошлого года проблемы возникли и у канцлера Германии Ангелы Меркель. Из-за неисправности борта номер один ей пришлось лететь на саммит G20 в Аргентине на рейсовом самолете испанской авиакомпании Iberia. Канцлера посадили в бизнес-класс, где ее соседями стали обычные пассажиры.
rbc.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Германия, МИД, самолет, поломка
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добавлена сегодня, 14 августа, 10:00

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