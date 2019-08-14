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Эстонские пограничники выслали американца в Россию
Сотрудники пограничного пункта в Нарве 12 августа отказали во въезде в Эстонию гражданину США 1950 года рождения. Об этом сообщает ERR и РУБАЛТИК со ссылкой на Идаскую префектуру.
Как выяснилось, американец уже использовал 90 календарных дней, отведенных на пребывание в Шенгенской зоне. В отношении мужчины установили запрет на въезд, и его отправили обратно в Россию.
В конце июня стало известно о планах России расширить пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией. После реконструкции пропускная способность пункта составит примерно 1857 автомобилей в сутки (сейчас — 1460 автомобилей в сутки). Эстония перестроила пункт пропуска Нарва в 2015 году.
rubaltic.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, Американец, пограничники, высылка
География: Эстония
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