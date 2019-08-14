Эстонские пограничники выслали американца в Россию 🔊 Воспроизвести Источник изображения: sputnik-news.ee



Сотрудники пограничного пункта в Нарве 12 августа отказали во въезде в Эстонию гражданину США 1950 года рождения. Об этом сообщает ERR и



Как выяснилось, американец уже использовал 90 календарных дней, отведенных на пребывание в Шенгенской зоне. В отношении мужчины установили запрет на въезд, и его отправили обратно в Россию.



В конце июня стало известно о планах России расширить пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией. После реконструкции пропускная способность пункта составит примерно 1857 автомобилей в сутки (сейчас — 1460 автомобилей в сутки). Эстония перестроила пункт пропуска Нарва в 2015 году. Сотрудники пограничного пункта в Нарве 12 августа отказали во въезде в Эстонию гражданину США 1950 года рождения. Об этом сообщает ERR и РУБАЛТИК со ссылкой на Идаскую префектуру.Как выяснилось, американец уже использовал 90 календарных дней, отведенных на пребывание в Шенгенской зоне. В отношении мужчины установили запрет на въезд, и его отправили обратно в Россию.В конце июня стало известно о планах России расширить пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией. После реконструкции пропускная способность пункта составит примерно 1857 автомобилей в сутки (сейчас — 1460 автомобилей в сутки). Эстония перестроила пункт пропуска Нарва в 2015 году. rubaltic.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Россия, Американец, пограничники, высылка География: Эстония — статья прочитана 141 раз Комментарии