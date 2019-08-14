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Говорить с В. Путиным сейчас не о чем, полагает президент Литвы

Литовский президент Гитанас Науседа


Литовский президент Гитанас Науседа сейчас не видит оснований для контакта с президентом России Владимиром Путиным.

"О чем можно было бы сейчас говорить с господином президентом России В. Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я оснований не вижу, а главное – у меня нет на это морального права", – сказал Г. Науседа Литовскому телевидению LRT.

По словам президента, Евросоюз (ЕС) в определенном масштабе даже расколот в плане отношения к России, но Литва, находясь у границы России, осознает реальную опасность и риски.

"Сегодня ни шуткам, ни обмену дипломатическими словечками просто нет места", – сказал Г. Науседа в интервью накануне визита в Германию.

По словам главы государства, он не раз говорил, что не нужно провоцировать конфликты и бросаться грозными словами или терминами друг в друга, но "чтобы говорить о чем-то конкретно, нужно иметь объект разговора".
BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, Украина, Путин, Науседа
География: Литва
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добавлена вчера, 13 августа, 19:30

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