Говорить с В. Путиным сейчас не о чем, полагает президент Литвы 🔊 Воспроизвести Литовский президент Гитанас Науседа



Литовский президент Гитанас Науседа сейчас не видит оснований для контакта с президентом России Владимиром Путиным.



"О чем можно было бы сейчас говорить с господином президентом России В. Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я оснований не вижу, а главное – у меня нет на это морального права", – сказал Г. Науседа Литовскому телевидению LRT.



По словам президента, Евросоюз (ЕС) в определенном масштабе даже расколот в плане отношения к России, но Литва, находясь у границы России, осознает реальную опасность и риски.



"Сегодня ни шуткам, ни обмену дипломатическими словечками просто нет места", – сказал Г. Науседа в интервью накануне визита в Германию.



По словам главы государства, он не раз говорил, что не нужно провоцировать конфликты и бросаться грозными словами или терминами друг в друга, но "чтобы говорить о чем-то конкретно, нужно иметь объект разговора". Литовский президент Гитанас Науседа сейчас не видит оснований для контакта с президентом России Владимиром Путиным."О чем можно было бы сейчас говорить с господином президентом России В. Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я оснований не вижу, а главное – у меня нет на это морального права", – сказал Г. Науседа Литовскому телевидению LRT.По словам президента, Евросоюз (ЕС) в определенном масштабе даже расколот в плане отношения к России, но Литва, находясь у границы России, осознает реальную опасность и риски."Сегодня ни шуткам, ни обмену дипломатическими словечками просто нет места", – сказал Г. Науседа в интервью накануне визита в Германию.По словам главы государства, он не раз говорил, что не нужно провоцировать конфликты и бросаться грозными словами или терминами друг в друга, но "чтобы говорить о чем-то конкретно, нужно иметь объект разговора". BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Украина, Путин, Науседа География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии