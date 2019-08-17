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Концерты Летнего фестиваля св. Христофора

18 августа 2019 г. в 19 час. «Часы сакральной музыки». Ирена Будрите-Куммер (орган, Германия). В программе – произведения И.С.Баха, Ф.Шопена и др.

Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34). Вход свободный.

19 августа в 18 час. «Лёгкий понедельник» (LENGVAS PIRMADIENIS).

Стасис Макштутис (кларнет), Рокас Макштутис (кларнет), Агне Чяпайтите (меццо-сопрано),

Йолита Макштутене (фортепиано). В программе – произведения Ф.Шуберта, Г.Доницетти и др.

Публичная библиотека им. Адама Мицкевича (ул. Траку, 10). Вход свободный.

20 августа в 19 час. «Чёрно-белый бархат» (JUODAI BALTAS AKSOMAS).

Михель Борстлап (фортепиано, Нидерланды) В программе – авторские произведения.
Костёл св. Котрины (ул. Виль­няус, 30).

20 августа в 19 час. «Часы сакральной музыки». Кристиано Ризотто (орган, Бразилия). В программе – произведения И.С.Баха, Р.Фаррелли и др.

Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34). Вход свободный.

21 августа в 17.30. «Услышь Вильнюс: Станислав Монюшко» (IŠGIRSK VILNIŲ: STANISLOVAS MONIUŠKA). Экскурсия + концерт. Выступит дуэт Мария Дудайте (сопрано) и Ева Дудайте (фортепиано). В программе – произведения С.Монюшко, Ф.Шопена, Ж.Бизе и др.

Место встречи – ул. Вокечю, 26.

Подробная информация: http://kristupofestivalis.lt

Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: фестиваль Христофора
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1179
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 17 августа, 09:40

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