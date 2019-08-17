Концерты Летнего фестиваля св. Христофора

Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34). Вход свободный.
19 августа в 18 час. – «Лёгкий понедельник» (LENGVAS PIRMADIENIS).
Стасис Макштутис (кларнет), Рокас Макштутис (кларнет), Агне Чяпайтите (меццо-сопрано),
Йолита Макштутене (фортепиано). В программе – произведения Ф.Шуберта, Г.Доницетти и др.
Публичная библиотека им. Адама Мицкевича (ул. Траку, 10). Вход свободный.
20 августа в 19 час. «Чёрно-белый бархат» (JUODAI BALTAS AKSOMAS).
Михель Борстлап (фортепиано, Нидерланды) В программе – авторские произведения.
Костёл св. Котрины (ул. Вильняус, 30).
20 августа в 19 час. «Часы сакральной музыки». Кристиано Ризотто (орган, Бразилия). В программе – произведения И.С.Баха, Р.Фаррелли и др.
Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34). Вход свободный.
21 августа в 17.30. «Услышь Вильнюс: Станислав Монюшко» (IŠGIRSK VILNIŲ: STANISLOVAS MONIUŠKA). Экскурсия + концерт. Выступит дуэт Мария Дудайте (сопрано) и Ева Дудайте (фортепиано). В программе – произведения С.Монюшко, Ф.Шопена, Ж.Бизе и др.
Место встречи – ул. Вокечю, 26.
Подробная информация: http://kristupofestivalis.lt
Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения.
20 августа в 19 час. «Часы сакральной музыки». Кристиано Ризотто (орган, Бразилия). В программе – произведения И.С.Баха, Р.Фаррелли и др.
Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34). Вход свободный.
21 августа в 17.30. «Услышь Вильнюс: Станислав Монюшко» (IŠGIRSK VILNIŲ: STANISLOVAS MONIUŠKA). Экскурсия + концерт. Выступит дуэт Мария Дудайте (сопрано) и Ева Дудайте (фортепиано). В программе – произведения С.Монюшко, Ф.Шопена, Ж.Бизе и др.
Место встречи – ул. Вокечю, 26.
Подробная информация: http://kristupofestivalis.lt
Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения.