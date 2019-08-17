Концерты Летнего фестиваля св. Христофора 🔊 Воспроизвести 18 августа 2019 г. в 19 час. «Часы сакральной музыки». Ирена Будрите-Куммер (орган, Германия). В программе – произведения И.С.Баха, Ф.Шопена и др.



Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34). Вход свободный.



19 августа в 18 час. – «Лёгкий понедельник» (LENGVAS PIRMADIENIS).



Стасис Макштутис (кларнет), Рокас Макштутис (кларнет), Агне Чяпайтите (меццо-сопрано),



Йолита Макштутене (фортепиано). В программе – произведения Ф.Шуберта, Г.Доницетти и др.



Публичная библиотека им. Адама Мицкевича (ул. Траку, 10). Вход свободный.



20 августа в 19 час. «Чёрно-белый бархат» (JUODAI BALTAS AKSOMAS).



Михель Борстлап (фортепиано, Нидерланды) В программе – авторские произведения. в 19 час. «Часы сакральной музыки».(орган, Германия). В программе – произведения И.С.Баха, Ф.Шопена и др.Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34).(LENGVAS PIRMADIENIS).Стасис Макштутис (кларнет), Рокас Макштутис (кларнет), Агне Чяпайтите (меццо-сопрано),Йолита Макштутене (фортепиано). В программе – произведения Ф.Шуберта, Г.Доницетти и др.Публичная библиотека им. Адама Мицкевича (ул. Траку, 10).(JUODAI BALTAS AKSOMAS).(фортепиано, Нидерланды) В программе – авторские произведения. Костёл св. Котрины (ул. Виль­няус, 30).



20 августа в 19 час. «Часы сакральной музыки». Кристиано Ризотто (орган, Бразилия). В программе – произведения И.С.Баха, Р.Фаррелли и др.



Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34). Вход свободный.



21 августа в 17.30. «Услышь Вильнюс: Станислав Монюшко» (IŠGIRSK VILNIŲ: STANISLOVAS MONIUŠKA). Экскурсия + концерт. Выступит дуэт Мария Дудайте (сопрано) и Ева Дудайте (фортепиано). В программе – произведения С.Монюшко, Ф.Шопена, Ж.Бизе и др.



Место встречи – ул. Вокечю, 26.



Подробная информация: http://kristupofestivalis.lt



Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль Христофора Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1179 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 140 раз Комментарии