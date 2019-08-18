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Уволены трое судей



Судейский совет Литвы в пятницу одобрил увольнение подозреваемых в коррупции судьи Верховного суда Литвы (ВСЛ) Эгидиюса Лаужикаса, судьи Апелляционного суда Литвы (АСЛ) Константина Гурина и судьи Вильнюсского окружного суда (ВОС) Хенрикаса Яглинскиса, сообщил председатель Судейского совета Альгимантас Валантинас.

В то же время этот орган судейского самоуправления отказался разрешить увольнение судьи АСЛ Виктораса Кажиса и судьи Вильнюсского участкового суда Робертаса Райниса.

Принятие решения относительно других подозреваемых - судьи Вильнюсского окружного административного суда Арунаса Каминскаса, судьи АСЛ Вальдемараса Бавеянаса и судьи Каунасского административного суда Гинтараса Чеканаускаса – отложено до конца августа.
Увольнение судей из-за дискредитации звания судьи инициировал президент Гитанас Науседа. Перед принятием решения о назначении или увольнении судей он должен получить рекомендацию Судейского совета.

Глава Судейского совета А.Валантинас сказал, что совет решил не давать согласия на увольнение В.Кажиса и Р.Райниса, так как счёл недостаточными предоставленные правоохранительными органами данные для доказательства того, что они дискредитировали звание судьи.

По его словам, вопрос о В.Бавеянасе и Г.Чеканаускасе был отложен, так как у них не было возможности явиться и изложить свою позицию.

Между тем искренние показания судьи Вильнюсского окружного административного суда Арунаса Каминскаса вызвали сомнения в представленном правоохранительными органами материале, поэтому для обсуждения вопроса А.Каминскаса нужно больше времени, сказал А.Валантинас.

«Это был единственный судья, который очень открыто изложил на заседании суда свою позицию, и члены совета засомневались. Нужно уточнить определённые моменты», – сказал он.

Напомним, что в расследовании о коррупции судей подозрения предъявлены 48 лицам.
"Обзор"
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: криминал
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1179
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добавлена сегодня, 18 августа, 16:20

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