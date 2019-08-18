Побратимы 🔊 Воспроизвести Максим Николаев. Фронтовое фото было сделано для газеты «Красная звезда» после того, как стрелок сбил немецкий самолёт. «Обзор» продолжает цикл рассказов об участниках Великой Отечественной войны. Это не коммерческий проект. Это напоминание читателям о цене мирной жизни, которую заплатил советский народ за победу 1945 года.



Есть очень приятная новость: к нам присоединился Максим Максимович Николаев. Он сам фронтовик, воевал стрелком-радистом на пикирующем бомбардировщике Пе-2. Первый бой принял на Курской дуге, завершил войну в Праге. Дважды был ранен, награждён боевыми орденами и медалями.



Много лет Максим Максимович собирает материалы и пишет о военных лётчиках, артиллеристах, пехотинцах, известных и скромных героях минувшей войны. Есть очень приятная новость: к нам присоединился Максим Максимович Николаев. Он сам фронтовик, воевал стрелком-радистом на пикирующем бомбардировщике Пе-2. Первый бой принял на Курской дуге, завершил войну в Праге. Дважды был ранен, награждён боевыми орденами и медалями.Много лет Максим Максимович собирает материалы и пишет о военных лётчиках, артиллеристах, пехотинцах, известных и скромных героях минувшей войны.



● ● ●



Помню, будто вчера было. Зал переполнен курсантами Высшего военного авиационного училища, перед ними - старший преподаватель подполковник Виктор Степанович Каменщиков. Это не плановое занятие. Просто офицер пришёл к молодым поговорить по душам. Ветеран рассказал о своём поколении, в юность которого беспощадно ворвался суровый смерч войны.



Яркие боевые эпизоды воспламеняют молодые сердца, рисуют в воображении курсантов зримые картины героической были. Это не выдуманные или вычитанные в книгах истории.



О ратных заслугах Виктора Степановича свидетельствуют пятнадцать правительственных наград. Правда, офицер больше говорит о героических делах своих товарищей, а не о себе. Чтобы восполнить пробел, расскажу об одном эпизоде из боевой биографии подполковника Каменщикова. Эпизоде, о котором до недавнего времени знали только два человека: сам Виктор Степанович и его фронтовой друг Фаргат Нуруллин.



А было так. Рядом с траншеей грохнули два разрыва. Рухнула подрезанная осколками ель. Прозвучала команда:



- В атаку!



Подполковник Виктор Каменщиков и спасённый им Фаргат Нуруллин. 1972 год.



Сержант Каменщиков выскочил на бруствер. Выстрелы, разрывы, эхо от них - всё слилось в сплошной гул. Ярко плеснул огневой фонтан. Что-то острое ударило в спину. Лес накренился. Горизонт встал дыбом. Виктор упал. Но упасть в бою не самое страшное, страшно смириться с тем, что больше не поднимешься. И молодой боец, напрягая все силы, встал, пошёл, а потом и побежал.



Враг отступал. Бой шёл на убыль. Командир взвода внимательно посмотрел на сержанта и спросил:



- Ты не ранен? Бледный очень.



- Да, малость царапнуло, - ответил Каменщиков. Ему сделали перевязку, и лейтенант приказал немедленно отправляться в медсанбат.



Вечерело. Сержант шёл по тем местам, где наступал со своей ротой. Кругом валялись трупы вражеских солдат, чадила военная техника. Внезапно Виктор за кустами услышал стон. Заглянул туда и увидел окровавленного человека. С трудом узнал в нём солдата своей роты Фаргата Нуруллина. Смерть уже начала заострять черты его лица. Но Фаргат ещё жил. Он открыл глаза и с каким-то отчаянием посмотрел на сержанта.



- Потерпи, Фаргат. Всё будет в порядке.



Оказав раненому посильную помощь, Виктор попытался взвалить его себе на плечо. Но боль резанула по всему телу, в глазах поплыли тёмные круги. Сержант решил тащить товарища волоком, приспособив для этого ветки.



Фаргат временами приходил в сознание, но от боли опять впадал в забытье. Когда он открывал глаза, Виктор подбадривал его:



- Держись, уже немного осталось.



Сам он тоже исходил кровью, чувствовал, что слабеет. Но, одолевая цепкую силу усталости, шагал и шагал. Однако только к утру добрались они до медсанбата. Виктор, теряя последние силы, тихо проговорил:



- Нуруллин ещё жив. Ему надо помочь…



Очнулся сержант на операционном столе, когда извлекли осколок.



- Невероятно, - как сквозь туман услышал он голос врача. - В таком состоянии он ещё товарища тащил. Всё это где-то за пределами моего понимания человеческих возможностей.



Виктор быстро поправился, догнал свою часть и пошёл с нею дальше. Прошагал Румынию, Австрию, Венгрию, Чехословакию. А Фаргат? Его раны оказались очень серьёзными. Было раздроб­лено бедро, задет позвоночник. Солдат долго лечился.



После выхода из госпиталя Нуруллин начал искать своего спасителя. Он писал, но безрезультатно. И всё же старый солдат не отступал. Наконец, через 27 лет после окончания войны, получил письмо от сестры Виктора Каменщикова. Она и сообщила адрес брата.



И вот офицер Каменщиков в Татарии, в Каргалах. В доме Нуруллиных первой его встретила средних лет женщина. Она оглядела вошедшего и закричала:



- Фаргат, Виктор Степанович приехал!



В дверях появился Нуруллин. Виктор Степанович узнал его. Особенно знакомыми были глаза. Он хорошо помнил их с того случая. Они совсем не изменились. Только тогда в них не было слёз. Люди, побывавшие в страшной круговерти войны, стояли и плакали. Чуть ли не все жители села под разными предлогами заходили к Нуруллиным. И каждый раз пришедшему гордо объясняла мать Фаргата:



- Это Виктор Степанович. Если бы не он, давно бы нашего Фаргата не было в живых…



... И вот стоит скромный подполковник Каменщиков перед будущими военными лётчиками и всеми нами и говорит от имени своего поколения. Имеет право. Сегодня на суд читателей редакция выносит первый материал ветерана.● ● ●Помню, будто вчера было. Зал переполнен курсантами Высшего военного авиационного училища, перед ними - старший преподаватель подполковник Виктор Степанович Каменщиков. Это не плановое занятие. Просто офицер пришёл к молодым поговорить по душам. Ветеран рассказал о своём поколении, в юность которого беспощадно ворвался суровый смерч войны.Яркие боевые эпизоды воспламеняют молодые сердца, рисуют в воображении курсантов зримые картины героической были. Это не выдуманные или вычитанные в книгах истории.О ратных заслугах Виктора Степановича свидетельствуют пятнадцать правительственных наград. Правда, офицер больше говорит о героических делах своих товарищей, а не о себе. Чтобы восполнить пробел, расскажу об одном эпизоде из боевой биографии подполковника Каменщикова. Эпизоде, о котором до недавнего времени знали только два человека: сам Виктор Степанович и его фронтовой друг Фаргат Нуруллин.А было так. Рядом с траншеей грохнули два разрыва. Рухнула подрезанная осколками ель. Прозвучала команда:- В атаку!Сержант Каменщиков выскочил на бруствер. Выстрелы, разрывы, эхо от них - всё слилось в сплошной гул. Ярко плеснул огневой фонтан. Что-то острое ударило в спину. Лес накренился. Горизонт встал дыбом. Виктор упал. Но упасть в бою не самое страшное, страшно смириться с тем, что больше не поднимешься. И молодой боец, напрягая все силы, встал, пошёл, а потом и побежал.Враг отступал. Бой шёл на убыль. Командир взвода внимательно посмотрел на сержанта и спросил:- Ты не ранен? Бледный очень.- Да, малость царапнуло, - ответил Каменщиков. Ему сделали перевязку, и лейтенант приказал немедленно отправляться в медсанбат.Вечерело. Сержант шёл по тем местам, где наступал со своей ротой. Кругом валялись трупы вражеских солдат, чадила военная техника. Внезапно Виктор за кустами услышал стон. Заглянул туда и увидел окровавленного человека. С трудом узнал в нём солдата своей роты Фаргата Нуруллина. Смерть уже начала заострять черты его лица. Но Фаргат ещё жил. Он открыл глаза и с каким-то отчаянием посмотрел на сержанта.- Потерпи, Фаргат. Всё будет в порядке.Оказав раненому посильную помощь, Виктор попытался взвалить его себе на плечо. Но боль резанула по всему телу, в глазах поплыли тёмные круги. Сержант решил тащить товарища волоком, приспособив для этого ветки.Фаргат временами приходил в сознание, но от боли опять впадал в забытье. Когда он открывал глаза, Виктор подбадривал его:- Держись, уже немного осталось.Сам он тоже исходил кровью, чувствовал, что слабеет. Но, одолевая цепкую силу усталости, шагал и шагал. Однако только к утру добрались они до медсанбата. Виктор, теряя последние силы, тихо проговорил:- Нуруллин ещё жив. Ему надо помочь…Очнулся сержант на операционном столе, когда извлекли осколок.- Невероятно, - как сквозь туман услышал он голос врача. - В таком состоянии он ещё товарища тащил. Всё это где-то за пределами моего понимания человеческих возможностей.Виктор быстро поправился, догнал свою часть и пошёл с нею дальше. Прошагал Румынию, Австрию, Венгрию, Чехословакию. А Фаргат? Его раны оказались очень серьёзными. Было раздроб­лено бедро, задет позвоночник. Солдат долго лечился.После выхода из госпиталя Нуруллин начал искать своего спасителя. Он писал, но безрезультатно. И всё же старый солдат не отступал. Наконец, через 27 лет после окончания войны, получил письмо от сестры Виктора Каменщикова. Она и сообщила адрес брата.И вот офицер Каменщиков в Татарии, в Каргалах. В доме Нуруллиных первой его встретила средних лет женщина. Она оглядела вошедшего и закричала:- Фаргат, Виктор Степанович приехал!В дверях появился Нуруллин. Виктор Степанович узнал его. Особенно знакомыми были глаза. Он хорошо помнил их с того случая. Они совсем не изменились. Только тогда в них не было слёз. Люди, побывавшие в страшной круговерти войны, стояли и плакали. Чуть ли не все жители села под разными предлогами заходили к Нуруллиным. И каждый раз пришедшему гордо объясняла мать Фаргата:- Это Виктор Степанович. Если бы не он, давно бы нашего Фаргата не было в живых…... И вот стоит скромный подполковник Каменщиков перед будущими военными лётчиками и всеми нами и говорит от имени своего поколения. Имеет право. Максим НИКОЛАЕВ, фронтовик , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1179 — статья прочитана 175 раз Комментарии