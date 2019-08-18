«Обзор» продолжает цикл рассказов об участниках Великой Отечественной войны. Это не коммерческий проект. Это напоминание читателям о цене мирной жизни, которую заплатил советский народ за победу 1945 года.
Есть очень приятная новость: к нам присоединился Максим Максимович Николаев. Он сам фронтовик, воевал стрелком-радистом на пикирующем бомбардировщике Пе-2. Первый бой принял на Курской дуге, завершил войну в Праге. Дважды был ранен, награждён боевыми орденами и медалями.
Много лет Максим Максимович собирает материалы и пишет о военных лётчиках, артиллеристах, пехотинцах, известных и скромных героях минувшей войны.
Сегодня на суд читателей редакция выносит первый материал ветерана.
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Помню, будто вчера было. Зал переполнен курсантами Высшего военного авиационного училища, перед ними - старший преподаватель подполковник Виктор Степанович Каменщиков. Это не плановое занятие. Просто офицер пришёл к молодым поговорить по душам. Ветеран рассказал о своём поколении, в юность которого беспощадно ворвался суровый смерч войны.
Яркие боевые эпизоды воспламеняют молодые сердца, рисуют в воображении курсантов зримые картины героической были. Это не выдуманные или вычитанные в книгах истории.
О ратных заслугах Виктора Степановича свидетельствуют пятнадцать правительственных наград. Правда, офицер больше говорит о героических делах своих товарищей, а не о себе. Чтобы восполнить пробел, расскажу об одном эпизоде из боевой биографии подполковника Каменщикова. Эпизоде, о котором до недавнего времени знали только два человека: сам Виктор Степанович и его фронтовой друг Фаргат Нуруллин.
А было так. Рядом с траншеей грохнули два разрыва. Рухнула подрезанная осколками ель. Прозвучала команда:
- В атаку!
Сержант Каменщиков выскочил на бруствер. Выстрелы, разрывы, эхо от них - всё слилось в сплошной гул. Ярко плеснул огневой фонтан. Что-то острое ударило в спину. Лес накренился. Горизонт встал дыбом. Виктор упал. Но упасть в бою не самое страшное, страшно смириться с тем, что больше не поднимешься. И молодой боец, напрягая все силы, встал, пошёл, а потом и побежал.
Враг отступал. Бой шёл на убыль. Командир взвода внимательно посмотрел на сержанта и спросил:
- Ты не ранен? Бледный очень.
- Да, малость царапнуло, - ответил Каменщиков. Ему сделали перевязку, и лейтенант приказал немедленно отправляться в медсанбат.
Вечерело. Сержант шёл по тем местам, где наступал со своей ротой. Кругом валялись трупы вражеских солдат, чадила военная техника. Внезапно Виктор за кустами услышал стон. Заглянул туда и увидел окровавленного человека. С трудом узнал в нём солдата своей роты Фаргата Нуруллина. Смерть уже начала заострять черты его лица. Но Фаргат ещё жил. Он открыл глаза и с каким-то отчаянием посмотрел на сержанта.
- Потерпи, Фаргат. Всё будет в порядке.
Оказав раненому посильную помощь, Виктор попытался взвалить его себе на плечо. Но боль резанула по всему телу, в глазах поплыли тёмные круги. Сержант решил тащить товарища волоком, приспособив для этого ветки.
Фаргат временами приходил в сознание, но от боли опять впадал в забытье. Когда он открывал глаза, Виктор подбадривал его:
- Держись, уже немного осталось.
Сам он тоже исходил кровью, чувствовал, что слабеет. Но, одолевая цепкую силу усталости, шагал и шагал. Однако только к утру добрались они до медсанбата. Виктор, теряя последние силы, тихо проговорил:
- Нуруллин ещё жив. Ему надо помочь…
Очнулся сержант на операционном столе, когда извлекли осколок.
- Невероятно, - как сквозь туман услышал он голос врача. - В таком состоянии он ещё товарища тащил. Всё это где-то за пределами моего понимания человеческих возможностей.
Виктор быстро поправился, догнал свою часть и пошёл с нею дальше. Прошагал Румынию, Австрию, Венгрию, Чехословакию. А Фаргат? Его раны оказались очень серьёзными. Было раздроблено бедро, задет позвоночник. Солдат долго лечился.
После выхода из госпиталя Нуруллин начал искать своего спасителя. Он писал, но безрезультатно. И всё же старый солдат не отступал. Наконец, через 27 лет после окончания войны, получил письмо от сестры Виктора Каменщикова. Она и сообщила адрес брата.
И вот офицер Каменщиков в Татарии, в Каргалах. В доме Нуруллиных первой его встретила средних лет женщина. Она оглядела вошедшего и закричала:
- Фаргат, Виктор Степанович приехал!
В дверях появился Нуруллин. Виктор Степанович узнал его. Особенно знакомыми были глаза. Он хорошо помнил их с того случая. Они совсем не изменились. Только тогда в них не было слёз. Люди, побывавшие в страшной круговерти войны, стояли и плакали. Чуть ли не все жители села под разными предлогами заходили к Нуруллиным. И каждый раз пришедшему гордо объясняла мать Фаргата:
- Это Виктор Степанович. Если бы не он, давно бы нашего Фаргата не было в живых…
... И вот стоит скромный подполковник Каменщиков перед будущими военными лётчиками и всеми нами и говорит от имени своего поколения. Имеет право.
● ● ●
Помню, будто вчера было. Зал переполнен курсантами Высшего военного авиационного училища, перед ними - старший преподаватель подполковник Виктор Степанович Каменщиков. Это не плановое занятие. Просто офицер пришёл к молодым поговорить по душам. Ветеран рассказал о своём поколении, в юность которого беспощадно ворвался суровый смерч войны.
Яркие боевые эпизоды воспламеняют молодые сердца, рисуют в воображении курсантов зримые картины героической были. Это не выдуманные или вычитанные в книгах истории.
О ратных заслугах Виктора Степановича свидетельствуют пятнадцать правительственных наград. Правда, офицер больше говорит о героических делах своих товарищей, а не о себе. Чтобы восполнить пробел, расскажу об одном эпизоде из боевой биографии подполковника Каменщикова. Эпизоде, о котором до недавнего времени знали только два человека: сам Виктор Степанович и его фронтовой друг Фаргат Нуруллин.
А было так. Рядом с траншеей грохнули два разрыва. Рухнула подрезанная осколками ель. Прозвучала команда:
- В атаку!
Сержант Каменщиков выскочил на бруствер. Выстрелы, разрывы, эхо от них - всё слилось в сплошной гул. Ярко плеснул огневой фонтан. Что-то острое ударило в спину. Лес накренился. Горизонт встал дыбом. Виктор упал. Но упасть в бою не самое страшное, страшно смириться с тем, что больше не поднимешься. И молодой боец, напрягая все силы, встал, пошёл, а потом и побежал.
Враг отступал. Бой шёл на убыль. Командир взвода внимательно посмотрел на сержанта и спросил:
- Ты не ранен? Бледный очень.
- Да, малость царапнуло, - ответил Каменщиков. Ему сделали перевязку, и лейтенант приказал немедленно отправляться в медсанбат.
Вечерело. Сержант шёл по тем местам, где наступал со своей ротой. Кругом валялись трупы вражеских солдат, чадила военная техника. Внезапно Виктор за кустами услышал стон. Заглянул туда и увидел окровавленного человека. С трудом узнал в нём солдата своей роты Фаргата Нуруллина. Смерть уже начала заострять черты его лица. Но Фаргат ещё жил. Он открыл глаза и с каким-то отчаянием посмотрел на сержанта.
- Потерпи, Фаргат. Всё будет в порядке.
Оказав раненому посильную помощь, Виктор попытался взвалить его себе на плечо. Но боль резанула по всему телу, в глазах поплыли тёмные круги. Сержант решил тащить товарища волоком, приспособив для этого ветки.
Фаргат временами приходил в сознание, но от боли опять впадал в забытье. Когда он открывал глаза, Виктор подбадривал его:
- Держись, уже немного осталось.
Сам он тоже исходил кровью, чувствовал, что слабеет. Но, одолевая цепкую силу усталости, шагал и шагал. Однако только к утру добрались они до медсанбата. Виктор, теряя последние силы, тихо проговорил:
- Нуруллин ещё жив. Ему надо помочь…
Очнулся сержант на операционном столе, когда извлекли осколок.
- Невероятно, - как сквозь туман услышал он голос врача. - В таком состоянии он ещё товарища тащил. Всё это где-то за пределами моего понимания человеческих возможностей.
Виктор быстро поправился, догнал свою часть и пошёл с нею дальше. Прошагал Румынию, Австрию, Венгрию, Чехословакию. А Фаргат? Его раны оказались очень серьёзными. Было раздроблено бедро, задет позвоночник. Солдат долго лечился.
После выхода из госпиталя Нуруллин начал искать своего спасителя. Он писал, но безрезультатно. И всё же старый солдат не отступал. Наконец, через 27 лет после окончания войны, получил письмо от сестры Виктора Каменщикова. Она и сообщила адрес брата.
И вот офицер Каменщиков в Татарии, в Каргалах. В доме Нуруллиных первой его встретила средних лет женщина. Она оглядела вошедшего и закричала:
- Фаргат, Виктор Степанович приехал!
В дверях появился Нуруллин. Виктор Степанович узнал его. Особенно знакомыми были глаза. Он хорошо помнил их с того случая. Они совсем не изменились. Только тогда в них не было слёз. Люди, побывавшие в страшной круговерти войны, стояли и плакали. Чуть ли не все жители села под разными предлогами заходили к Нуруллиным. И каждый раз пришедшему гордо объясняла мать Фаргата:
- Это Виктор Степанович. Если бы не он, давно бы нашего Фаргата не было в живых…
... И вот стоит скромный подполковник Каменщиков перед будущими военными лётчиками и всеми нами и говорит от имени своего поколения. Имеет право.