Поиск работы – тоже работа 🔊 Воспроизвести



Вы потеряли работу? Дело, которым занимаетесь, не приносит удовлетворения?



У вас есть работа! Поиск новой работы – это тоже работа.



Первый шаг – честно ответить себе на вопрос «чего я хочу», что работа должна мне дать и какую пользу я могу принести?



Ведь вы наверняка хотите и достойную зарплату, и удовлетворение от работы.



Большая ошибка – воспринимать работу как способ заработать деньги, а не реализовать свои возможности.



He забудьте подумать и о том, насколько вам будет нравиться данная работа. К сожалению, самый распространённый принцип выбора работы сводится к рассуждениям о том, что в другой компании «газон зеленее».



Как и где искать работу?



Ясное дело, в газетах, интернете, в социальных сетях. Первый шаг – честно ответить себе на вопрос «чего я хочу», что работа должна мне дать и какую пользу я могу принести?Ведь вы наверняка хотите и достойную зарплату, и удовлетворение от работы.Большая ошибка – воспринимать работу как способ заработать деньги, а не реализовать свои возможности.He забудьте подумать и о том, насколько вам будет нравиться данная работа. К сожалению, самый распространённый принцип выбора работы сводится к рассуждениям о том, что в другой компании «газон зеленее».Ясное дело, в газетах, интернете, в социальных сетях. Закиньте широкую сеть – знакомые, соседи, родственники. Не просите их помочь вам найти работу, не хнычьте, как вам тяжело сегодня. Лучше спросите их дружеского совета. Сообщите им, какую работу вы ищете.



Задавайте людям один простой вопрос: есть ли какая-нибудь вакансия там, где они работают. А может, ещё где-либо?



Самое время пересмотреть свои записные книжки, контакты электронной почты, мобильного телефона. Напишите им весточку о себе – мол, ищу новые возможности и вызовы. Новую работу. Ничего не просите – люди сами всё поймут.



Готовясь к собеседованию, запасайтесь рекомендациями с прежних мест работы – это наверняка добавит вам очков.



CV – это ваш первый стук в дверь



Долой ложную скромность! Пропишите в своём письме всё, чем можете быть интересны потенциальному работодателю. Это ваша визитная карточка, читая которую, человек должен сразу увидеть, что вы – специалист, имеющий необходимый опыт и навыки. А посему будете полезным работником и вас надо тут же звать на собеседование.



Сопроводительное письмо



Ваша цель - объяснить, чем вы будете полезны этому предприятию и почему работодатель должен выбрать именно вас. В нём надо писать не какую работу ищешь, а что ты умеешь лучше всего. Вы же не хотите выглядеть бедным родственником. Вы человек, который хочет дать а не получить.



В своём послании вы должны подробно рассказать, что именно предлагаете для развития компании. Ваши предложения должны быть, как минимум, интересными, запоминающимися и актуальными. Предположим, вы можете доказать вашему потенциальному работодателю, что вы могли бы увеличить ежегодный доход компании на 300 000 евро.



К собеседованию – будь готов!



К собеседованию - готов!



Главное – это не показать себя нуждающимся человеком.



Ваша цель - произвести впечатление на интервьюера, показать, что вы пришли не только узнать, что смогут предложить вам, но и продумали заранее, чем вы можете быть полезны. Помните: им нужны доказательства того, что вы можете внести свой вклад



Собеседование – это диалог, а не допрос. Его цель понять, насколько вы подходите компании. А ваша задача – показать, насколько вы всему этому соответствуете. Чем вы можете быть полезны компании, а не наоборот.



У вас есть всё, что им нужно, вы – весьма ценный работник. Продемонстрируйте им, каким образом ваши навыки помогут разрешить их проблемы. И ничего больше при первой встрече.



Hе перебивайте собеседника, выслушивайте вопрос до конца. Начинайте отвечать только тогда, когда поймёте, о чём вас спросили. Если вопрос не совсем понятен, то, извинившись, попросите ещё раз повторить его.



Принцип такой: сиди спокойно, внимательно слушай, вдумчиво отвечай.



«Пиджачный» фактор



Народная мудрость гласит, что по одёжке встречают. Хорошо выглядящий кандидат, даже не успев открыть рта, может набрать немало очков в свою пользу.



Первое и самое важное - подумайте, как вы будете выглядеть в глазах своего интервьюера, не зря же говорят - не бывает второго случая произвести благоприятное первое впечатление.



Постарайтесь узнать заранее, принят ли в фирме деловой или более свободный стиль одежды, но в любом случае на интервью лучше одеться более официально.



Не одевайтесь так, чтобы невооружённым глазом было видно, насколько вы нуждаетесь в работе. Женщинам стоит тщательно обдумать украшения.



Естественно, одежда должна соответствовать той должности, на которую вы претендуете. Проще говоря, если вы ищете вакансию начальника, то не должны выглядеть как грузчик.



«Упакуйте» себя согласно вашему уровню знаний и опыта. И можете смело идти на собеседование.



Ошибки



Опоздание на встречу, даже по не зависящим от вас обстоятельствам, на 80% перечеркнёт все ваши надежды на получение работы в этой компании.



Отвечая на вопрос, старайтесь не говорить более 2-3 минут. Этого времени вполне хватит.



Не отключить мобильный телефон – верх неуважения к интервьюеру.



Не говорите о других вариантах работы, что вы сейчас рассматриваете. Не хвалитесь, что вы якобы нарасхват. Это иллюзия.



Не выдвигайте какие-либо требования во время первого собеседования и до того, пока вам не сделали предложения работы.



Bопросы, которые вам могут задать на собеседовании:



1) Если на собеседовании вас попросят рассказать о себе, недопустимо отвечать, что в резюме уже всё написано.



Рассказывая о себе, следует упомянуть основные вехи карьерного пути, а также те профессиональные и личные качества, которые характеризуют вас как идеального кандидата для данной позиции.



2) Излюбленный вопрос рекрутёров: «Почему надо взять на работу именно вас? Что вы можете предложить нашей компании?» Отвечая, важно перечислить основные аспекты опыта, навыков и личных качеств которые полезны для предлагаемой позиции.



3) Будьте готовы отвечать на вопросы «личного» характера. Если вы считаете, что вопрос не вежлив, спросите интервьюирующего, имеет ли вопрос отношение к работе.



4) «Почему вы хотите работать именно в нашей компании?» Приведите серьёзные доводы: возможности роста, полезный опыт и т.п.



5) Отвечая на собеседовании на вопросы о своих достоинствах и особенно недостатках, о достижениях и неудачах, будьте осторожны.



Проявите достаточную самокритичность к себе, это поднимет ваш авторитет в глазах собеседника.



Составьте список своих самых больших достижений за последние 5 лет.



Говоря о своих неудачах, не обязательно рассказывать о своих самых больших ошибках. Здесь главное, чтобы вы могли показать, что вы сами исправили свои промахи и избавили компанию от неприятностей.



6) «Каковы ваши сильные стороны?»



Подчёркивайте в первую очередь качества, полезные для данной работы. Подтвердите наличие этих качеств примерами из вашей жизни.



7) При ответе на вопрос «Почему вы решили сменить работу?» ни в коем случае не ругайте своих руководителей и сослуживцев. Вы же не хотите выглядеть как жалобщик и ябеда?



Собеседование – не место для мести



Лучше указать какую-нибудь банальную причину, например: не могу полностью реализовать себя; нет возможности профессионального роста.



Зарплата не должна быть основной причиной – работодатель усомнится, не перебежите ли вы к конкурентам, если они предложат вам больше.



8) Будьте готовы к тестам или практическим заданиям (как психологическим, так и профессиональным), которые работодатель может предложить вам пройти.



9) Обладаете необходимой квалификацией?



Не лгите. Шило вылезет из мешка очень быстро!



Работодателю понравится, если упомянете, что быстро учитесь, постоянно стремитесь совершенствоваться, что ваша сегодняшняя квалификация тоже полезна и может пригодиться в будущей работе.



Сделайте упор на способности быстро учиться.



«Мне не приходилось работать именно с этой системой, но я всё схватываю на лету».



10) Каковы ваши карьерные цели?



Этим вопросом хотят узнать ваши амбиции. Скажите, что с этим предприятием хотите расти, совершенствоваться, набираться опыта, и сами приложите усилия, чтобы предприятие получило пользу, а вы - возможность подниматься по карьерной лестнице.



11) На какую зарплату вы рассчитываете?



Золотое правило – о цене напоследок. Говорите о зарплате чем позже.



Лучше попытаться уклониться от прямого ответа, сказав, что вы не считаете, что зарплату следует обсуждать в первую очередь.



Если вы всё же вынуждены назвать цифру, называйте чуть выше средней или верхнюю и нижнюю границы ожидаемой суммы. Логичное обоснование – сравнение с сегодняшней зарплатой или семейный бюджет.



Можете упомянуть, что не выдвигаете больших требований к зарплате и на период, пока обретёте больше знаний и навыков и докажете, что способны хорошо выполнять предлагаемую работу, согласны работать и за меньшую.



12) Что бы вы хотели узнать?



Никогда не говорите, что у Вас нет вопросов: отсутствие вопросов для работодателя будет означать отсутствие интереса к работе с вашей стороны.



Правильно сформулированные вопросы показывают собеседнику, что вас интересует нечто большее, нежели зарплата. У вас должно быть заготовлено несколько умных вопросов.



Этого вполне достаточно для первого раза.



О чём можете спросить вы? Уместны будут подобные вопросы:



● о перспективах развития компании;



● о месте рассматриваемой должности в структуре организации;



● о режиме работы;



● о длительности испытательного срока;



● о подчинённости;



● о возможностях роста с данной позиции и обязательно спросить, что для этого нужно;



● уточнить что-то, оставшееся неясным из предшествующей беседы;



● о круге обязанностей.



Уходя, поинтересуйтесь и договоритесь о дальнейших взаимных действиях. Придя домой, напишите электронное письмо, выразите признательность за уделённое время и приятную беседу, выразите надежду на благоприятный исход, сообщите какие-либо факты, о которых забыли или не успели сообщить во время собеседования.



Позвоните через несколько дней сами, узнайте результат.



У вас проблема под названием «ищу работу». Но не зря говорят: кто ищет, тот всегда найдёт!



Желаем успеха! Рафаэлис ИЦИКЗОНАС , специально для «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: Поиск работы Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1179 — статья прочитана 148 раз Комментарии