Алюминиевые провода – источник опасности 🔊 Воспроизвести



В литовских городах большое количество многоквартирных домов, построенных в то время, когда не было такого количества электроприборов, которые работали бы одновременно. Эти дома строили по действовавшим тогда стандартам, которые сейчас представляют собой «бомбу замедленного действия».



Наверное, многим неоднократно приходилось сталкиваться с замыканием, поломкой розеток и другими проблемами. Чаще всего такие проблемы появляются у жителей многоквартирных домов старой постройки, где использовались алюминиевые провода, которые до сих пор не заменили, несмотря на то, что они не отвечают новым стандартам.



Глава ЗАО «Deisima» Модестас Синкус сказал, что люди начинают задумываться о своей безопасности только тогда, когда сами сталкиваются с этой проблемой. Часто в таких случаях не помогают и предохранители, поэтому, если вы оставите дома работающую стиральную машину, а сами уйдёте, последствия могут быть печальными. Наверное, многим неоднократно приходилось сталкиваться с замыканием, поломкой розеток и другими проблемами. Чаще всего такие проблемы появляются у жителей многоквартирных домов старой постройки, где использовались алюминиевые провода, которые до сих пор не заменили, несмотря на то, что они не отвечают новым стандартам.Глава ЗАО «Deisima» Модестас Синкус сказал, что люди начинают задумываться о своей безопасности только тогда, когда сами сталкиваются с этой проблемой. Часто в таких случаях не помогают и предохранители, поэтому, если вы оставите дома работающую стиральную машину, а сами уйдёте, последствия могут быть печальными. Алюминиевые провода со временем изнашиваются, их пропускная способность ниже, чем у медной проводки и, конечно же, они не отвечают требованиям наших дней. Поэтому ситуация в старых домах критическая. Тем более, что за это время выросла потребность в электроэнергии и увеличилась нагрузка на проводку.



Некоторые жители, не задумываясь о последствиях (возможном пожаре), просто меняют автоматический предохранитель на более мощный.



Чтобы избежать опасности, в старых домах надо модернизировать электрощитовую, заменить магистральные провода и обновить оборудование в щитовых в подъездах, заменить некачественную проводку в подвалах. Всё это будет способствовать ещё и снижению расхода электроэнергии.



За замену электроинсталляции отвечает ваш администратор или жилтоварищество. Поэтому надо обращаться к ним.



Но они обновляют проводку в доме только до вашего счётчика. За всё, что находится у вас в квартире, отвечаете вы сами. В этом случае о замене проводов должны позаботиться именно вы.



Подумайте о своей безопасности и безопасности ваших близких - замените старые алюминиевые провода.



В квартире можно заменить только важнейшие части инсталляции, а можно реновировать всё целиком, включая розетки и выключатели.



Люди часто не хотят менять проводку, если в квартире сделан ремонт, а провода спрятаны в стенах. Конечно, никто не хочет повторно ремонтировать квартиру. В таких случаях рекомендуется проводить работы вместе с очередным ремонтом.



Также очень важно, чтобы работы проводили квалифицированные специалисты. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: электричество Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1179 — статья прочитана 129 раз Комментарии