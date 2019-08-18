Проспект Саванорю засиял 🔊 Воспроизвести Проспект Саванорю, протянувшийся через три столичных микрорайона – Науяместис, Паняряй и Вилкпеде, украсился новым уличным освещением, которое управляется дистанционно.



Муниципальное предприятие «Vilniaus apšvietimas» на участке почти в два километра – от проспекта Саванорю до улицы Ривоню и между улицами Вадувос и Гальвес установило более 120 современных экономичных LED-светильников уникального дизайна. В тёмное время суток они освещают обе стороны проспекта.



«Мы успешно реализовали ещё один проект по освещению города. За несколько месяцев мы оборудовали новое освещение с функцией ночного приглушения, заменили кабели электропередачи, опоры, смонтировали узел управления освещением. Надеемся, что отныне на проспекте Саванорю как водители, так и пешеходы будут чувствовать себя гораздо безопаснее. Это особенно актуально, если учесть, что ежедневно по этому проспекту в сторону центра города, а также в направлении Каунаса и Тракай проезжают около 48 тысяч жителей», - сказал руководитель ЗАО «Vilniaus apšvietimas» Сигитас Моцявичюс, почему-то посчитавший транспортный поток не в количестве автомобилей, а в жителях. Муниципальное предприятие «Vilniaus apšvietimas» на участке почти в два километра – от проспекта Саванорю до улицы Ривоню и между улицами Вадувос и Гальвес установило более 120 современных экономичных LED-светильников уникального дизайна. В тёмное время суток они освещают обе стороны проспекта.«Мы успешно реализовали ещё один проект по освещению города. За несколько месяцев мы оборудовали новое освещение с функцией ночного приглушения, заменили кабели электропередачи, опоры, смонтировали узел управления освещением. Надеемся, что отныне на проспекте Саванорю как водители, так и пешеходы будут чувствовать себя гораздо безопаснее. Это особенно актуально, если учесть, что ежедневно по этому проспекту в сторону центра города, а также в направлении Каунаса и Тракай проезжают около 48 тысяч жителей», - сказал руководитель ЗАО «Vilniaus apšvietimas» Сигитас Моцявичюс, почему-то посчитавший транспортный поток не в количестве автомобилей, а в жителях. В Вильнюсе с декабря прошлого года уже заменено свыше 3,5 тысячи светильников, уложено свыше 30 км электрокабеля, заменено более 500 опор (столбов) уличного освещения, а это около 25% всех опор, которые подлежат замене.



В прошлом году сети уличного освещения были обновлены в тех частях города, где наиболее интенсивное движение. В общей сложности протяжённость модернизированной здесь электросети - 50 км. Ещё почти 2000 точек освещения было оборудовано на различных улицах столицы, в общественных местах, на вело- и пешеходных дорожках и школьных стадионах.



Городские власти на сайте www.vilnius.lt заверяют, что в Вильнюсе будет ещё светлее: планируется оборудовать ещё около 5 тысяч новых точек освещения.



Радикальные изменения в особенности коснутся проспекта Лайсвес, улицы Гяляжинё Вилко, Гальвес, Укмяргес, О.Милашяус, Оланду, Ерузалес, Даряус ир Гирено, Крашевскё, а также сквера Пялясос.



Здесь не только вместо старых появятся новые светильники и опоры, будут уложены новые кабели электропередачи, смонтированы узлы управления освещением, но и оборудована система дистанцонного мониторинга, позволяющая фиксировать неисправности дистанционным способом при помощи GPRS и оперативно устранять их.



В ходе модернизации системы уличного освещения в Вильнюсе будут заменены все имеющиеся в городе натриевые и металлогалогенные светильники, а таких в столице ещё около 40,7 тысячи.



Уличным освещением в городе будет руководить компьютеризированная система дистанционного наблюдения, управления и контроля. Это первый такой проект не только в Литве, но и в Европе, когда модернизируется вся городская система уличного освещения.



После реализации данного проекта расходы города на электричество должны уменьшиться вдвое, будет сэкономлено более одного миллиона евро в год. Victor , Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Vilniaus apšvietimas Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1179 — статья прочитана 181 раз Комментарии