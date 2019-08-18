Взгляд еврокомиссара 🔊 Воспроизвести Почётный председатель Литовской социал-демократической партии, завершающий работу в Еврокомиссии Витянис-Повилас Андрюкайтис, отвечая на вопросы журналиста о событиях, связанных с памятью о Йонасе Норейке и Казисе Шкирпе, спровоцировавших противостояние между литовцами и евреями Литвы, изложил своё видение вопроса.



- Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски на минувшей неделе сообщила о закрытии синагоги и офиса в Вильнюсе из-за угроз. Премьер-министр и президент сразу же осудили проявления ненависти, однако в международном пространстве уже появилась информация о том, что евреи в Литве находятся в опасности. Вы - образованный человек, историк. Как вы оцениваете вмешательство политиков в историческую память? Есть ли у них такое право? – Самый мой большой упрёк в адрес идеологов консерваторов – они политизируют и переписывают историю. Переписывает историю Путин, но в Литве это делает и Ландсбергис. Переписывают историю и те, кто пытается ставить знак равенства между преступлениями сталинизма и нацизма. Есть одинаковые сталинские и нацистские преступления – это военные преступления, ссылки, убийства. Но Холокост является уникальным преступлением нацизма. Поэтому нацистская, расистская идеология и уникальна в мире. Коммунизм был системой универсальных взглядов. В Литве не видят разницы между нацистскими преступлениями и преступлениями сталинизма. Нацистский Холокост был уникальным преступлением, которое опиралось на нацистскую расовую идеологию, ультрарасистские взгляды, скрещивание людей, чтобы получить породу сверхлюдей и распределить их по генетическим категориям – «люди», «генетически выродившиеся люди» и «не люди». Евреев и цыган не считали людьми, они подлежали уничтожению. Это ужасно. Покажите мне хотя бы одно сталинское преступление такого типа. Сталинские лагеря - это военные преступления.



– Но если вернуться к актуальным вопросам нашего времени, есть факты – памятная доска Й.Норейке, аллея К.Шкирпы переименована в аллею Триколора. Социал-демократы это поддерживают?



– Я всё это приветствую. Но я и за то, чтобы не были сняты скульп­туры с Зелёного моста, а взрыв в Крижкальнисе вообще считаю вандализмом. Тем, кто разрушает памятники, скажу ясно: вы в одном ряду с террористами, потому что делаете то же самое.



Надо отделять зёрна от плевел, надо отделять оккупацию от военных действий. Триколоры развевались, когда вытеснили нацистов из Клайпеды, не забывайте об этом. Могу как историк сказать – нельзя делать героями тех людей, у которых в биографии есть неоднозначные детали. Надо проявлять осторожность, героями должны быть люди с безупречной репутацией. Таким был Йонас Жемайтис – Витаутас, ещё несколько человек, подписавших декларацию. Но в этой партизанской войне в Литве было всякое – были пьяницы, убийцы, были несчастья, гнусные вещи, предательства, всё было. Это страшные раны.



Сложная эпоха, которая не поддаётся интерпретациям в наши дни. История не может быть служанкой идеологий или политических партий. Это путь к новым драмам, к новой ненависти, хаосу, радикализму. Мы в Литве должны переосмыслить, как нам оценивать Вторую мировую войну, послевоенный период, пятидесятилетний период, Миндаугаса и Мажвидаса, когда родился Кафедральный собор, и всё то, из чего вырос Балтийский путь. ru.delfi.lt Категории: политика Ключевые слова: вандализм Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1179 — статья прочитана 213 раз Комментарии