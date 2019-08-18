Тут пришла тётя Вера... …И нанесла удар под дых 🔊 Воспроизвести



Когда я на днях узнал, что тётя Вера возвращается из деревни после двухнедельного отсутствия, то стал то и дело выглядывать в окно, чтобы сразу же после того, как увижу, позвать народного политолога на чай и поделиться новостями.



А соседка и без приглашения заглянула к нам вскоре с парочкой банок свежесваренного варенья.



- Тётя Вера, я знаю, что вы не самый большой любитель баскетбола, но эта новость, как мне кажется, должна заинтересовать и вас, - закинул я «живца».



- Ну, давай, излагай, - милостиво позволила гостья.



- Я был в командировке, летел на самолёте «Аэрофлота» и в их фирменном журнале вычитал, что, оказывается, «Аэрофлот» стал глобальным партнёром Международной федерации баскетбола (ФИБА) и официальной авиакомпанией чемпионата мира по баскетболу 2019 года. И что «в ходе чемпионата мира логотип «Аэрофлота» будет представлен на всех площадках, где пройдут соревнования. Логотип авиакомпании будет транслироваться на всех официальных цифровых каналах ФИБА в передачах, в которых будут показаны лучшие моменты соревнования», - с торжествующим видом процитировал я, ожидая соответствующей реакции от собеседницы. Когда я на днях узнал, что тётя Вера возвращается из деревни после двухнедельного отсутствия, то стал то и дело выглядывать в окно, чтобы сразу же после того, как увижу, позвать народного политолога на чай и поделиться новостями.А соседка и без приглашения заглянула к нам вскоре с парочкой банок свежесваренного варенья.- Тётя Вера, я знаю, что вы не самый большой любитель баскетбола, но эта новость, как мне кажется, должна заинтересовать и вас, - закинул я «живца».- Ну, давай, излагай, - милостиво позволила гостья.- Я был в командировке, летел на самолёте «Аэрофлота» и в их фирменном журнале вычитал, что, оказывается, «Аэрофлот» стал глобальным партнёром Международной федерации баскетбола (ФИБА) и официальной авиакомпанией чемпионата мира по баскетболу 2019 года. И что «в ходе чемпионата мира логотип «Аэрофлота» будет представлен на всех площадках, где пройдут соревнования. Логотип авиакомпании будет транслироваться на всех официальных цифровых каналах ФИБА в передачах, в которых будут показаны лучшие моменты соревнования», - с торжествующим видом процитировал я, ожидая соответствующей реакции от собеседницы. Но её почему-то не последовало.



- И что же в этом сообщении особенного? – пожала плечами тётя Вера. – Как я понимаю, одна из крупнейших в мире авиакомпаний заключила соглашение с федерацией одного из самых популярных в мире видов спорта. Кстати, самого популярного в Литве.



- В этом-то и проблема! Неужели вы забыли, как осенью 2017 года в Литве разгорелся большой скандал. Литовское туристическое агентство «West express» на своих плакатах, рекламируя полёты «Аэрофлота», изобразило стюардессу с фирменным логотипом - с серпом и молотом, - поведал я сведения, выуженные перед этим в интернете. - Реклама возмутила журналистку Риту Милюте, которая опубликовала гневную запись в Facebook. Понятно, что это никак не могло обойтись без подпевки дружного хора литовских консерваторов, потребовавших не рекламировать «Аэрофлот» либо удалять и не использовать логотип компании в Литве.



- Ну, тогда действительно у консерваторов – серьёзная проблема. Прямо-таки удар под дых ФИБА им нанесла. Они теперь просто обязаны выступить с гневным требованием к ФИБА немедленно отозвать соглашение с «Аэрофлотом» и покаяться. Или столь же грозно потребовать от собственного телевидения закрывать во время трансляций логотип «Аэрофлота». Правда, как это сделать во время прямых телетрансляций? – тут же стала размышлять тётя Вера.



- А тут неувязочка может выйти: если кому-то придёт в голову прикрывать размытым пятном логотип «Аэрофлота» на литовских телеканалах, то ФИБА за такие проделки может и по голове настучать, - заметил я.



- Значит, надо сделать вид, что ничего и не произошло, - подытожила соседка. – Или молить, чтобы логотипом на чемпионате служила только надпись «Aeroflot». Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: аэрофлот Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1179 — статья прочитана 146 раз Комментарии