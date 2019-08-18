Чтобы отпуск не пропал… 🔊 Воспроизвести



Для многих жителей Литвы информация о том, что неиспользованный отпуск может пропасть, - звучит угрожающе. Член совета Федерации профсоюзов литовского сельского хозяйства Аудрюс Гелжинис сказал, что это очень острая тема в обществе.



С 1 июля 2020 года за неиспользованный отпуск люди смогут получить компенсацию только за последние три года.



«В следующем году, если вы уйдёте с работы, то у вас будет право на компенсацию за неиспользованный отпуск. Если вы работали, вам каждый год полагается отпуск в виде 20 рабочих дней. Компенсацию можно получить за 3 года: 2019, 2018 и 2017 годы. А то, что осталось от 2016 или 2015 года, - пропадает. Мы считаем, что такая математика на самом деле нечестная, ведь эти годы от других ничем не отличаются. Люди заработали отпуск. Конечно, надо признать, что никто намеренно не накапливает неиспользованный отпуск, такой тенденции нет. Эти дни скапливаются в силу специфических ситуаций. С 1 июля 2020 года за неиспользованный отпуск люди смогут получить компенсацию только за последние три года.«В следующем году, если вы уйдёте с работы, то у вас будет право на компенсацию за неиспользованный отпуск. Если вы работали, вам каждый год полагается отпуск в виде 20 рабочих дней. Компенсацию можно получить за 3 года: 2019, 2018 и 2017 годы. А то, что осталось от 2016 или 2015 года, - пропадает. Мы считаем, что такая математика на самом деле нечестная, ведь эти годы от других ничем не отличаются. Люди заработали отпуск. Конечно, надо признать, что никто намеренно не накапливает неиспользованный отпуск, такой тенденции нет. Эти дни скапливаются в силу специфических ситуаций. Особенно это касается пожилых людей, которые много лет проработали в одной компании, у них накапливается много дней, а сейчас не выплатить за них компенсации – несправедливо, ведь они их честно заработали», – сказал Гелжинис.



Правда, надо подчеркнуть, что отпуск за три года - это 60 рабочих дней и это немало.



«Был трёхлетний период на подготовку. Много говорили, что за это время люди должны использовать накопленный за три года отпуск. Есть примеры, когда люди не сделали это не по своей вине. Нужно искать выход. Какие есть варианты? Один юридический – формирование юридической практики, чтобы компенсации за этот неиспользованный отпуск всё же были выплачены. Второй - всё можно решить путём договорённости. Может, стоит и изменить эту статью Трудового кодекса», – сказал Гелжинис. - Было бы сложно назвать какие-то конкретные предложения. Мы лишь сейчас идентифицируем наличие проблемы, а до конца срока осталось меньше года. Мы видим, что за это время не всем удастся использовать накопленный отпуск, и он пропадёт, а это несправедливо». ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: отпуск Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1179 — статья прочитана 139 раз Комментарии