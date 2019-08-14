Кремль отреагировал на масштабные протесты в Москве 🔊 Воспроизвести фото: kremlin.ru



В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в Мосгордуму и продолжающиеся в Москве протесты оппозиции. Также была дана оценка действиям силовиков по разгону митингующих и применению силы при задержаниях, сообщает



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что в Кремле исходят из того, что на все спорные ситуации, которые возникли по выборам в Мосгордуму, будут даны соответствующие ответы. Он отметил, что проводятся все необходимые проверки и внутренние расследования. "Ведется также следствие по ряду важных резонансных дел", - сообщил представитель Кремля. В Кремле прокомментировали ситуацию с выборами в Мосгордуму и продолжающиеся в Москве протесты оппозиции. Также была дана оценка действиям силовиков по разгону митингующих и применению силы при задержаниях, сообщает МК Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что в Кремле исходят из того, что на все спорные ситуации, которые возникли по выборам в Мосгордуму, будут даны соответствующие ответы. Он отметил, что проводятся все необходимые проверки и внутренние расследования. "Ведется также следствие по ряду важных резонансных дел", - сообщил представитель Кремля. Он отметил, что в Кремле вопрос о переносе выборов в Мосгордуму из-за конфликта с незарегистрированными кандидатами не рассматривался.



"Все-таки это вопрос Центральной избирательной комиссии", - объяснил пресс-секретарь.



Он добавил, что любой кандидат, получивший отказ, может обратиться в суд и оспорить решение избирательной комиссии.



"Здесь все абсолютно четко и здесь нет никакой двусмысленности", - сказал он.



Следом Песков перешел к оценке акций, которые с середины июля проходят в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов.



Песков призвал дифференцировать проведение законной, согласованной заранее в установленном порядке акции и вовлечение людей в общественные беспорядки.



"Вы знаете, что имело место и то, и другое - я имею ввиду, имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков", - констатировал он.



На вопрос о правомерности преследования участников несанкционированных акций, представитель Кремля ответил, что в данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности и делают все необходимое для пресечения подобных нелегитимных попыток. Песков подчеркнул, что по мнению Кремля несанкционированные митинги можно квалифицировать, как массовые беспорядки, если это "приобретает форму массовых беспорядков".



При этом Песков обратил внимание, что Кремль не расценивает происходящее в Москве, как "нечто из ряда вон выходящее", но отслеживает моменты по выборам в Мосгордуму, по которым у людей возникают вопросы.



Также пресс-секретарь рассказал, что президент России Владимир Путин знает о происходящем. В тоже время он дал понять, что в России происходит много событий, но не пок аждому из них президент высказывает свою точку зрения.



Что касается действий силовиков на митингах в Москве, то Песков призвал не руководствоваться эмоциями и дождаться вердикта по итогам служебной проверки.



Но в то же время Песков подчеркнул позицию Кремля: "Мы считаем, первое – абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти. И считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков".



Пресс-секретарь также отметил, что если к правоохранителям будут поданы иски, то они должны рассматриваться в суде и расследоваться необходимым образом.



Песков уточнил, что Кремль не считает происходящее в Москве политическим кризисом. mk.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: оппозиция, Москва, Кремль, протесты, Песков, реакция География: Россия — статья прочитана 156 раз Комментарии