Путешествие по Неману

«О своих планах в связи с этими маршрутами мы сообщали уже в начале лета, - сказал Миндаугас Жедялис, глава «Nemuno turas». – Для этого в ноябре мы купили судно, ремонт которого, как и подготовка документов, заняли больше времени, чем мы планировали. Но сегодня все разрешения у нас уже есть, и я могу подтвердить, что маршруты запланированы, начата продажа билетов».
Компания «Nemuno turas» приобрела судно типа «Заря», которое называется «Deima». Судно вмещает 50 пассажиров. Таким судам не нужен причал.
Приобретение и реставрация судна «Deima» обошлись в сумму около 80 000 евро.
Для удобства пассажиров на судне установили новую вентиляционную систему и кондиционеры, звуковое оборудование и светодиодное освещение, затемнённые окна, удобные регулируемые кресла «Airbus A319». Для снижения уровня шума корпус изолировали. Кроме того, на судне применяются современные системы безопасности и технические решения.
17 и 31 августа запланированы туры в Русне. Это поездка на один день. Цена билета 45 евро.
Одна группа утром выйдет в Русне на судне, а вернётся в Каунас на автобусе, а другая выедет из Каунаса в Русне на автобусе, а после обеда вернётся обратно на судне.
«Поездка на судне занимает 6 часов, это 220 км. Кроме того, мы хотим предложить наименьшую стоимость, поскольку это не просто перемещение из точки А в точку Б. Это развлекательная и познавательная поездка», - сказал глава «Nemuno turas».
Участников экскурсии ждёт тур по Русне с квалифицированными гидами.
По такому же принципу будет составлена и поездка в Ниду.
24 августа запланирована поездка Каунас - Нида. Цена билета 39 евро. А из Ниды в Каунас - 25 августа. В стоимость поездки входит и экскурсионная программа на судне.
В следующем году такие поездки будут организовывать уже с мая-июня.
Для удобства пассажиров на судне установили новую вентиляционную систему и кондиционеры, звуковое оборудование и светодиодное освещение, затемнённые окна, удобные регулируемые кресла «Airbus A319». Для снижения уровня шума корпус изолировали. Кроме того, на судне применяются современные системы безопасности и технические решения.
17 и 31 августа запланированы туры в Русне. Это поездка на один день. Цена билета 45 евро.
Одна группа утром выйдет в Русне на судне, а вернётся в Каунас на автобусе, а другая выедет из Каунаса в Русне на автобусе, а после обеда вернётся обратно на судне.
«Поездка на судне занимает 6 часов, это 220 км. Кроме того, мы хотим предложить наименьшую стоимость, поскольку это не просто перемещение из точки А в точку Б. Это развлекательная и познавательная поездка», - сказал глава «Nemuno turas».
Участников экскурсии ждёт тур по Русне с квалифицированными гидами.
По такому же принципу будет составлена и поездка в Ниду.
24 августа запланирована поездка Каунас - Нида. Цена билета 39 евро. А из Ниды в Каунас - 25 августа. В стоимость поездки входит и экскурсионная программа на судне.
В следующем году такие поездки будут организовывать уже с мая-июня.