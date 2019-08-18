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Путешествие по Неману

Легендарное судно «Raketa» в этом году так и не начало, как планировалось, перевозить пассажиров в Ниду, однако стало известно, что перевозки будут осуществлять на другом судне. В сообщении сказано, что судно начнёт курсировать по маршрутам Каунас – Русне - Каунас и Каунас - Нида-Каунас в августе этого года.

«О своих планах в связи с этими маршрутами мы сообщали уже в начале лета, - сказал Миндаугас Жедялис, глава «Nemuno turas». – Для этого в ноябре мы купили судно, ремонт которого, как и подготовка документов, заняли больше времени, чем мы планировали. Но сегодня все разрешения у нас уже есть, и я могу подтвердить, что маршруты запланированы, начата продажа билетов».

Компания «Nemuno turas» приобрела судно типа «Заря», которое называется «Deima». Судно вмещает 50 пассажиров. Таким судам не нужен причал.
Приобретение и реставрация судна «Deima» обошлись в сумму около 80 000 евро.

Для удобства пассажиров на судне установили новую вентиляционную систему и кондиционеры, звуковое оборудование и светодиодное освещение, затемнённые окна, удобные регулируемые кресла «Airbus A319». Для снижения уровня шума корпус изолировали. Кроме того, на судне применяются современные системы безопасности и технические решения.

17 и 31 августа запланированы туры в Русне. Это поездка на один день. Цена билета 45 евро.

Одна группа утром выйдет в Русне на судне, а вернётся в Каунас на автобусе, а другая выедет из Каунаса в Русне на автобусе, а после обеда вернётся обратно на судне.

«Поездка на судне занимает 6 часов, это 220 км. Кроме того, мы хотим предложить наименьшую стоимость, поскольку это не просто перемещение из точки А в точку Б. Это развлекательная и познавательная поездка», - сказал глава «Nemuno turas».

Участников экскурсии ждёт тур по Русне с квалифицированными гидами.

По такому же принципу будет составлена и поездка в Ниду.

24 августа запланирована поездка Каунас - Нида. Цена билета 39 евро. А из Ниды в Каунас - 25 августа. В стоимость поездки входит и экскурсионная программа на судне.

В следующем году такие поездки будут организовывать уже с мая-июня.
ru.delfi.lt
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Неман
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1179
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добавлена сегодня, 18 августа, 12:20

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