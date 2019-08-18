Путешествие по Неману 🔊 Воспроизвести Легендарное судно «Raketa» в этом году так и не начало, как планировалось, перевозить пассажиров в Ниду, однако стало известно, что перевозки будут осуществлять на другом судне. В сообщении сказано, что судно начнёт курсировать по маршрутам Каунас – Русне - Каунас и Каунас - Нида-Каунас в августе этого года.



«О своих планах в связи с этими маршрутами мы сообщали уже в начале лета, - сказал Миндаугас Жедялис, глава «Nemuno turas». – Для этого в ноябре мы купили судно, ремонт которого, как и подготовка документов, заняли больше времени, чем мы планировали. Но сегодня все разрешения у нас уже есть, и я могу подтвердить, что маршруты запланированы, начата продажа билетов».



Компания «Nemuno turas» приобрела судно типа «Заря», которое называется «Deima». Судно вмещает 50 пассажиров. Таким судам не нужен причал. «О своих планах в связи с этими маршрутами мы сообщали уже в начале лета, - сказал Миндаугас Жедялис, глава «Nemuno turas». – Для этого в ноябре мы купили судно, ремонт которого, как и подготовка документов, заняли больше времени, чем мы планировали. Но сегодня все разрешения у нас уже есть, и я могу подтвердить, что маршруты запланированы, начата продажа билетов».Компания «Nemuno turas» приобрела судно типа «Заря», которое называется «Deima». Судно вмещает 50 пассажиров. Таким судам не нужен причал. Приобретение и реставрация судна «Deima» обошлись в сумму около 80 000 евро.



Для удобства пассажиров на судне установили новую вентиляционную систему и кондиционеры, звуковое оборудование и светодиодное освещение, затемнённые окна, удобные регулируемые кресла «Airbus A319». Для снижения уровня шума корпус изолировали. Кроме того, на судне применяются современные системы безопасности и технические решения.



17 и 31 августа запланированы туры в Русне. Это поездка на один день. Цена билета 45 евро.



Одна группа утром выйдет в Русне на судне, а вернётся в Каунас на автобусе, а другая выедет из Каунаса в Русне на автобусе, а после обеда вернётся обратно на судне.



«Поездка на судне занимает 6 часов, это 220 км. Кроме того, мы хотим предложить наименьшую стоимость, поскольку это не просто перемещение из точки А в точку Б. Это развлекательная и познавательная поездка», - сказал глава «Nemuno turas».



Участников экскурсии ждёт тур по Русне с квалифицированными гидами.



По такому же принципу будет составлена и поездка в Ниду.



24 августа запланирована поездка Каунас - Нида. Цена билета 39 евро. А из Ниды в Каунас - 25 августа. В стоимость поездки входит и экскурсионная программа на судне.



В следующем году такие поездки будут организовывать уже с мая-июня. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Неман Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1179 — статья прочитана 176 раз Комментарии