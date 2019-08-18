Любовь в ореоле святости 🔊 Воспроизвести



Первый заместитель спикера Сейма Рима Башкене так пояснила необходимость процедуры относительно кабмина: «Поскольку сменилось более одного министра, Сейм должен будет заново проголосовать по предоставлению полномочий правительству».



Вряд ли предстоящее событие вызовет очень уж большое внимание у общества. Если уж согласование кандидатур в составе нового кабмина прошло довольно буднично и бесскандально, что даже как-то непривычно, то одобрение полномочий новых министров и подавно пройдёт без бурных дискуссий.



Хотя, как писал три недели назад «Обзор» в статье «Рассаживайтесь, господа!», поиск новых или новых-старых руководителей министерств – занятие весьма любопытное, особенно торгами «за кулисами». На следующей неделе состоится внеочередная сессия Сейма Литвы, в ходе которой парламентарии должны будут дать «добро» новому составу правительства и новому еврокомиссару от Литвы (подробнее об этом – на стр. 2).Первый заместитель спикера Сейма Рима Башкене так пояснила необходимость процедуры относительно кабмина: «Поскольку сменилось более одного министра, Сейм должен будет заново проголосовать по предоставлению полномочий правительству».Вряд ли предстоящее событие вызовет очень уж большое внимание у общества. Если уж согласование кандидатур в составе нового кабмина прошло довольно буднично и бесскандально, что даже как-то непривычно, то одобрение полномочий новых министров и подавно пройдёт без бурных дискуссий.Хотя, как писал три недели назад «Обзор» в статье «Рассаживайтесь, господа!», поиск новых или новых-старых руководителей министерств – занятие весьма любопытное, особенно торгами «за кулисами». В новом кабинете министров не будет, например, Рокаса Масюлиса, возглавлявшего до этого Министерство транспорта и коммуникаций и пользовавшегося неограниченным кредитом доверия и поддержкой со стороны президента Дали Грибаускайте.



Удивительно, как такой ценный кадр не оказался востребованным в новой команде Саулюса Сквярнялиса!



На возможные причины ещё до окончательного оглашения нового состава кабмина в газете «Vakaro žinios», в статье «Началась акция по спасению Р.Масюлиса» указал политический обозреватель Гядиминас Якавонис.



Он обратил внимание на то, что сразу же «после встречи президента Гитанаса Науседы с лидерами оппозиционных партий на контролируемом консерваторами государственном телеканале LRT началась кампания по спасению министра сообщений Рокаса Масюлиса, которого должен был сменить представитель Избирательной акции поляков Литвы Владислав Кондратович».



Политолог пишет, что «с утра до вечера в новостях речь шла о хорошо работающем, едва ли не с нимбом святого Р.Масюлисе, которого премьер С.Сквярнялис по непонятным причинам хочет уволить.



Между тем Г.Якавонис указывает на одну из причин, которая могла послужить поводом для отказа от такого ценного работника. Одну, но весьма и весьма показательную.



Оказывается, ещё 19 июля, поздним вечером, на основном железнодорожном пути у Кайшядориса с рельсов сошёл тепловоз 2М62, тянувший вагоны «Беларуськалия». По этому пути движутся и пассажирские поезда. Поэтому очень важно, что в данном случае не только пролилось на землю три тонны солярки, но и то, что это происшествие могло повлечь уже аварию с участием пассажирского поезда и возможные жертвы. Хотя представитель «Lietuvos geležinkeliai» уверял, что это был всего лишь небольшой инцидент.



По неподтверждённым данным, на которые ссылается Г.Якавонис, причиной аварии стала поломка колеса тепловоза.



В связи с чем стоило бы обратить внимание на то, что государственная компания «Lietuvos geležinkeliai» в последнее время сталкивается с нехваткой тепловозов: новые «Siemens» ездят с продлённым межремонтным сроком, а старые (2М62) – в ещё более плачевном состоянии.



«Руководство компании заявляет о достигнутой рекордной прибыли, однако умалчивает, что эта прибыль получается за счёт экономии, за счёт не ремонтируемых вовремя тепловозов, и, как показывает этот случай, за счёт необеспечения необходимой на железной дороге безопасности», - пишет Г.Якавонис.



А ещё он обращает внимание на то, что Администрация транспортной безопасности Литвы, подконтрольная всё тому же почти святому Р.Масюлису, почему-то не спешила проинформировать общественность об инциденте и расследовать событие. К слову, последняя подобная запись на сайте упомянутого ведомства была датирована 20 июля 2018 года.



Но наиболее интересным местом в публикации Г.Якавониса является её концовка.



«Когда что-то неясно французам, они говорят «Ищите женщину». В Литве же это выражение должно звучать несколько иначе: «Ищите деньги». Поэтому в соответствии с литовским политическим фольклором, кто может опровергнуть, что это не является самой большой причиной любви партии «Союза Отечества» (консерваторов Литвы) к Р.Масюлису», - пишет Г.Якавонис, используя любимый «аргумент» почётного председателя вышеупомянутой партии.



Здесь, по всей вероятности, Г.Якавонис имеет в виду, что через это министерство проходят огромные деньги, которые могут достаться компаниям, поддерживающим определённые политические силы. Но достаться, конечно же, только после проведения очень прозрачных конкурсов. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1179 — статья прочитана 181 раз Комментарии