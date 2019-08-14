Премьеру Литвы сделали операцию 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр Саулюс Сквернялис в понедельник, в первый день своего отпуска, перенёс операцию. Премьер-министр не уточнил, что именно было сделано, но отметил, что процедура была проведена успешно.



"Первый день отпуска. И новые, ещё не испытанные проблемы. Запланированная операция сделана, всё отлично", - говорится на страничке премьера в Facebook.



Пресс-секретарь премьер-министра Томас Бяржинскас не предоставил BNS дополнительную информацию в связи с конфиденциальностью частной жизни премьер-министра и его семьи.



Пресс-секретарь сказал, что премьер предоставит более подробную информацию когда вернётся на работу и если пожелает.



В конце октября прошлого года С.Сквернялису была проведена процедура коррекции зрения. Премьер-министр Саулюс Сквернялис в понедельник, в первый день своего отпуска, перенёс операцию. Премьер-министр не уточнил, что именно было сделано, но отметил, что процедура была проведена успешно."Первый день отпуска. И новые, ещё не испытанные проблемы. Запланированная операция сделана, всё отлично", - говорится на страничке премьера в Facebook.Пресс-секретарь премьер-министра Томас Бяржинскас не предоставил BNS дополнительную информацию в связи с конфиденциальностью частной жизни премьер-министра и его семьи.Пресс-секретарь сказал, что премьер предоставит более подробную информацию когда вернётся на работу и если пожелает.В конце октября прошлого года С.Сквернялису была проведена процедура коррекции зрения. Глава правительства находится в отпуске с понедельника по среду, ему также будет предоставлен дополнительный день отдыха в пятницу, а в четверг - выходной дней по случаю праздника Жолине. Как сказал BNS ранее Бяржинскас, премьер-министр отпуск проведёт в Литве.



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Премьер-министр Саулюс Сквернялис с понедельника находится в ежегодном отпуске, и его на это время заменит министр финансов Вилюс Шапока.



Глава правительства будет отдыхать с понедельника по среду, ему также будет предоставлен дополнительный день отдыха в пятницу, а в четверг - выходной день по случаю праздника Жолинес.



Как сказал BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас, премьер проведёт свой отпуск в Литве.



Глава правительства отправляется в отпуск после того как на прошлой неделе представил президенту Гитанасу Науседе перестановки в кабинете, а также согласовал кандидатуру на должность еврокомиссара.



На работу в Европейской комиссии предлагается представитель Союза крестьян и "зелёных" Литвы министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс.



По возвращении из отпуска Сквернялиса будет ждать голосование в Сейме по правительственной программе, поскольку более половины членов кабинета министров - новые. Категории: общество, здоровье Ключевые слова: операция, отпуск, Сквернялис География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии