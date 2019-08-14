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Премьеру Литвы сделали операцию



Премьер-министр Саулюс Сквернялис в понедельник, в первый день своего отпуска, перенёс операцию. Премьер-министр не уточнил, что именно было сделано, но отметил, что процедура была проведена успешно.

"Первый день отпуска. И новые, ещё не испытанные проблемы. Запланированная операция сделана, всё отлично", - говорится на страничке премьера в Facebook.

Пресс-секретарь премьер-министра Томас Бяржинскас не предоставил BNS дополнительную информацию в связи с конфиденциальностью частной жизни премьер-министра и его семьи.

Пресс-секретарь сказал, что премьер предоставит более подробную информацию когда вернётся на работу и если пожелает.

В конце октября прошлого года С.Сквернялису была проведена процедура коррекции зрения.
Глава правительства находится в отпуске с понедельника по среду, ему также будет предоставлен дополнительный день отдыха в пятницу, а в четверг - выходной дней по случаю праздника Жолине. Как сказал BNS ранее Бяржинскас, премьер-министр отпуск проведёт в Литве.

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Премьер-министр Саулюс Сквернялис с понедельника находится в ежегодном отпуске, и его на это время заменит министр финансов Вилюс Шапока.

Глава правительства будет отдыхать с понедельника по среду, ему также будет предоставлен дополнительный день отдыха в пятницу, а в четверг - выходной день по случаю праздника Жолинес.

Как сказал BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас, премьер проведёт свой отпуск в Литве.

Глава правительства отправляется в отпуск после того как на прошлой неделе представил президенту Гитанасу Науседе перестановки в кабинете, а также согласовал кандидатуру на должность еврокомиссара.

На работу в Европейской комиссии предлагается представитель Союза крестьян и "зелёных" Литвы министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс.

По возвращении из отпуска Сквернялиса будет ждать голосование в Сейме по правительственной программе, поскольку более половины членов кабинета министров - новые.
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: операция, отпуск, Сквернялис
География: Литва
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добавлена вчера, 13 августа, 18:30

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