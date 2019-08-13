Загрузка... Баскетболист Р. Алиев оказался под судом за незаконное подключение к аккаунтам бывшей жены 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Баскетболист Роланд Алиев оказался под судом на законное подключение к аккаунту бывшей жены в социальной сети и ее электронной почте.



Согласно данным дела, в начале августа прошлого года Р. Алиев воспользовался данными для подключения своей бывшей жены и без ее ведома и разрешения незаконно подключился к ее аккаунту в фейсбуке, а впоследствии – к ее электронной почте, информировала BNS представитель Каунасского участкового суда Вайда Битайте.



Р. Алиеву предъявлены обвинения в незаконном использовании электронных данных.



Брак Р. Алиева и исполнительницы Годы Алиевой был расторгнут в Каунасском участковом суде в июле прошлого года.



На вторник в суде было запланировано первое заседание, однако на него не явился ни обвиняемый, ни потерпевшая, ни их защитники, поэтому в деле сделан перерыв до 21 августа.



Как сказал журналистам после заседания прокурор Харольдас Мулявичюс, по поводу незаконного подключения в правоохранительные органы обратилась Г. Алиева. Она указала, что подключиться к ее аккаунту и электронной почте мог бывший супруг.



Установлено, что подключения осуществлялись из Каунаса, примерно из того места, где живет баскетболист.



Сам он, по данным прокурора, вину не признает.



34-летний Р. Алиев играл в клубах Juventus, Siaulai, Pieno zvaigzdes и других литовских и зарубежных баскетбольных клубах. Баскетболист Роланд Алиев оказался под судом на законное подключение к аккаунту бывшей жены в социальной сети и ее электронной почте.Согласно данным дела, в начале августа прошлого года Р. Алиев воспользовался данными для подключения своей бывшей жены и без ее ведома и разрешения незаконно подключился к ее аккаунту в фейсбуке, а впоследствии – к ее электронной почте, информировала BNS представитель Каунасского участкового суда Вайда Битайте.Р. Алиеву предъявлены обвинения в незаконном использовании электронных данных.Брак Р. Алиева и исполнительницы Годы Алиевой был расторгнут в Каунасском участковом суде в июле прошлого года.На вторник в суде было запланировано первое заседание, однако на него не явился ни обвиняемый, ни потерпевшая, ни их защитники, поэтому в деле сделан перерыв до 21 августа.Как сказал журналистам после заседания прокурор Харольдас Мулявичюс, по поводу незаконного подключения в правоохранительные органы обратилась Г. Алиева. Она указала, что подключиться к ее аккаунту и электронной почте мог бывший супруг.Установлено, что подключения осуществлялись из Каунаса, примерно из того места, где живет баскетболист.Сам он, по данным прокурора, вину не признает.34-летний Р. Алиев играл в клубах Juventus, Siaulai, Pieno zvaigzdes и других литовских и зарубежных баскетбольных клубах. Загрузка... BNS Категории: общество, спорт, чп и криминал Ключевые слова: суд, жена, баскетболист, соцсети, Алиев География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии