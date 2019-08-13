Дипломаты советуют литовцам в неспокойном Гонконге быть осторожными 🔊 Воспроизвести



Литовские дипломаты советуют литовцам в охваченном беспорядками Гонконге предпринимать меры предосторожности.



Такая рекомендация была опубликована на этой неделе на сайте МИДа для путешественников.



Гражданам рекомендуется избегать мест массовых собраний и следовать указаниям местных властей.



"Из-за повторяющихся в последние недели антиправительственных демонстраций, во время которых полиция против протестующих использует резиновые пули и слезоточивый газ, рекомендуется принимать меры безопасности, избегать мест массовых собраний, следить за указаниями местных властей, следить за местными новостями", - говорится в рекомендации.



Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Раса Якилайтене сказала BNS, что рекомендация была обнародована после аналогичных обращений к своим гражданам других стран, а также информации, предоставленной посольством Литвы в Китае.



Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже десять недель. Первые протесты были спровоцированы публичным противодействием запланированному закону об экстрадиции в материковый Китай.



В скором времени митинги переросли в более широкое движение, требующее демократических реформ и больших свобод. Литовские дипломаты советуют литовцам в охваченном беспорядками Гонконге предпринимать меры предосторожности.Такая рекомендация была опубликована на этой неделе на сайте МИДа для путешественников.Гражданам рекомендуется избегать мест массовых собраний и следовать указаниям местных властей."Из-за повторяющихся в последние недели антиправительственных демонстраций, во время которых полиция против протестующих использует резиновые пули и слезоточивый газ, рекомендуется принимать меры безопасности, избегать мест массовых собраний, следить за указаниями местных властей, следить за местными новостями", - говорится в рекомендации.Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Раса Якилайтене сказала BNS, что рекомендация была обнародована после аналогичных обращений к своим гражданам других стран, а также информации, предоставленной посольством Литвы в Китае.Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже десять недель. Первые протесты были спровоцированы публичным противодействием запланированному закону об экстрадиции в материковый Китай.В скором времени митинги переросли в более широкое движение, требующее демократических реформ и больших свобод. BNS Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, Гонконг География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии