|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Дипломаты советуют литовцам в неспокойном Гонконге быть осторожными
Литовские дипломаты советуют литовцам в охваченном беспорядками Гонконге предпринимать меры предосторожности.
Такая рекомендация была опубликована на этой неделе на сайте МИДа для путешественников.
Гражданам рекомендуется избегать мест массовых собраний и следовать указаниям местных властей.
"Из-за повторяющихся в последние недели антиправительственных демонстраций, во время которых полиция против протестующих использует резиновые пули и слезоточивый газ, рекомендуется принимать меры безопасности, избегать мест массовых собраний, следить за указаниями местных властей, следить за местными новостями", - говорится в рекомендации.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Раса Якилайтене сказала BNS, что рекомендация была обнародована после аналогичных обращений к своим гражданам других стран, а также информации, предоставленной посольством Литвы в Китае.
Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже десять недель. Первые протесты были спровоцированы публичным противодействием запланированному закону об экстрадиции в материковый Китай.
В скором времени митинги переросли в более широкое движение, требующее демократических реформ и больших свобод.
Категории: общество, в мире, чп и криминал
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|