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Дипломаты советуют литовцам в неспокойном Гонконге быть осторожными



Литовские дипломаты советуют литовцам в охваченном беспорядками Гонконге предпринимать меры предосторожности.

Такая рекомендация была опубликована на этой неделе на сайте МИДа для путешественников.

Гражданам рекомендуется избегать мест массовых собраний и следовать указаниям местных властей.

"Из-за повторяющихся в последние недели антиправительственных демонстраций, во время которых полиция против протестующих использует резиновые пули и слезоточивый газ, рекомендуется принимать меры безопасности, избегать мест массовых собраний, следить за указаниями местных властей, следить за местными новостями", - говорится в рекомендации.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Раса Якилайтене сказала BNS, что рекомендация была обнародована после аналогичных обращений к своим гражданам других стран, а также информации, предоставленной посольством Литвы в Китае.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже десять недель. Первые протесты были спровоцированы публичным противодействием запланированному закону об экстрадиции в материковый Китай.

В скором времени митинги переросли в более широкое движение, требующее демократических реформ и больших свобод.
BNS
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, Гонконг
География: Литва
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добавлена сегодня, 13 августа, 15:30

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