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78-летнего Пласидо Доминго 9 женщин обвинили в сексуальных домогательствах

Пласидо Доминго. Фото: zimbio.com


Сразу девять женщин — восемь певиц и одна танцовщица обвинили 78-летнего испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, причем опубликовать свое имя согласилась только одна «жертва» харассмента.

Как сообщило сегодня, 13 августа, агентство Associated Press девять женщин заявили журналистам, что с конца 1980-х годов и в течение примерно 30 лет знаменитый оперный певец пытался заставить их вступить с ним в сексуальные отношения, предлагая взамен роли, и наказывал их профессионально, если ему отказывали. Трое из них утверждают, что Доминго пытался их поцеловать, еще одна наставивает, что певец залез ей рукой под юбку. По их словам, домогательства происходили в том числе и во время их пребывания в США.
И только одна из девяти женщин согласилась обнародовать свое имя — это певица Патриция Вульф, которая выступала с Доминго в Вашингтоне. Семь из девяти собеседниц агентства уверены, что их карьере был нанесен ущерб, когда они отвергли Доминго.

Агентство сообщило также, что еще несколько женщин заявили о том, как испытывали дискомфорт из-за регулярных заигрываний со стороны знаменитости. Одна из собеседниц указала, что певец выбрал ее для совместных выступлений в 1990-х годах, а потом настойчиво приглашал на свидание.

Отмечается, что около 30 опрошенных журналистами музыкантов, певцов, танцовщиков и работников сцены признались, что Доминго в их присутствии проявлял настойчивый интерес к молодым женщинам и иногда вел себя непристойно.
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https://eadaily.com/ru/news/2019/08/13/78-letnego-plasido-domingo-9-zhenshchin-obvinili-v-seksualnyh-domogatelstvah?fbclid=IwAR0GVplL6EK7XqCM4yQYHJFbVjJcc4VtObEIYLSGwhPL7wLX6N8Q_8AhoiA
Категории: общество, культура, чп и криминал
Ключевые слова: певец, домогательства, обвинения, Доминго
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добавлена сегодня, 13 августа, 18:00

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