78-летнего Пласидо Доминго 9 женщин обвинили в сексуальных домогательствах

Сразу девять женщин — восемь певиц и одна танцовщица обвинили 78-летнего испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, причем опубликовать свое имя согласилась только одна «жертва» харассмента.
Как сообщило сегодня, 13 августа, агентство Associated Press девять женщин заявили журналистам, что с конца 1980-х годов и в течение примерно 30 лет знаменитый оперный певец пытался заставить их вступить с ним в сексуальные отношения, предлагая взамен роли, и наказывал их профессионально, если ему отказывали. Трое из них утверждают, что Доминго пытался их поцеловать, еще одна наставивает, что певец залез ей рукой под юбку. По их словам, домогательства происходили в том числе и во время их пребывания в США.
И только одна из девяти женщин согласилась обнародовать свое имя — это певица Патриция Вульф, которая выступала с Доминго в Вашингтоне. Семь из девяти собеседниц агентства уверены, что их карьере был нанесен ущерб, когда они отвергли Доминго.
Агентство сообщило также, что еще несколько женщин заявили о том, как испытывали дискомфорт из-за регулярных заигрываний со стороны знаменитости. Одна из собеседниц указала, что певец выбрал ее для совместных выступлений в 1990-х годах, а потом настойчиво приглашал на свидание.
Отмечается, что около 30 опрошенных журналистами музыкантов, певцов, танцовщиков и работников сцены признались, что Доминго в их присутствии проявлял настойчивый интерес к молодым женщинам и иногда вел себя непристойно.
Агентство сообщило также, что еще несколько женщин заявили о том, как испытывали дискомфорт из-за регулярных заигрываний со стороны знаменитости. Одна из собеседниц указала, что певец выбрал ее для совместных выступлений в 1990-х годах, а потом настойчиво приглашал на свидание.
Отмечается, что около 30 опрошенных журналистами музыкантов, певцов, танцовщиков и работников сцены признались, что Доминго в их присутствии проявлял настойчивый интерес к молодым женщинам и иногда вел себя непристойно.