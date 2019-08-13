Загрузка... 78-летнего Пласидо Доминго 9 женщин обвинили в сексуальных домогательствах 🔊 Воспроизвести Пласидо Доминго. Фото: zimbio.com



Сразу девять женщин — восемь певиц и одна танцовщица обвинили 78-летнего испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, причем опубликовать свое имя согласилась только одна «жертва» харассмента.



Как сообщило сегодня, 13 августа, агентство Associated Press девять женщин заявили журналистам, что с конца 1980-х годов и в течение примерно 30 лет знаменитый оперный певец пытался заставить их вступить с ним в сексуальные отношения, предлагая взамен роли, и наказывал их профессионально, если ему отказывали. Трое из них утверждают, что Доминго пытался их поцеловать, еще одна наставивает, что певец залез ей рукой под юбку. По их словам, домогательства происходили в том числе и во время их пребывания в США. Сразу девять женщин — восемь певиц и одна танцовщица обвинили 78-летнего испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, причем опубликовать свое имя согласилась только одна «жертва» харассмента.Как сообщило сегодня, 13 августа, агентство Associated Press девять женщин заявили журналистам, что с конца 1980-х годов и в течение примерно 30 лет знаменитый оперный певец пытался заставить их вступить с ним в сексуальные отношения, предлагая взамен роли, и наказывал их профессионально, если ему отказывали. Трое из них утверждают, что Доминго пытался их поцеловать, еще одна наставивает, что певец залез ей рукой под юбку. По их словам, домогательства происходили в том числе и во время их пребывания в США. И только одна из девяти женщин согласилась обнародовать свое имя — это певица Патриция Вульф, которая выступала с Доминго в Вашингтоне. Семь из девяти собеседниц агентства уверены, что их карьере был нанесен ущерб, когда они отвергли Доминго.



Агентство сообщило также, что еще несколько женщин заявили о том, как испытывали дискомфорт из-за регулярных заигрываний со стороны знаменитости. Одна из собеседниц указала, что певец выбрал ее для совместных выступлений в 1990-х годах, а потом настойчиво приглашал на свидание.



Отмечается, что около 30 опрошенных журналистами музыкантов, певцов, танцовщиков и работников сцены признались, что Доминго в их присутствии проявлял настойчивый интерес к молодым женщинам и иногда вел себя непристойно. Загрузка... https://eadaily.com/ru/news/2019/08/13/78-letnego-plasido-domingo-9-zhenshchin-obvinili-v-seksualnyh-domogatelstvah?fbclid=IwAR0GVplL6EK7XqCM4yQYHJFbVjJcc4VtObEIYLSGwhPL7wLX6N8Q_8AhoiA Категории: общество, культура, чп и криминал Ключевые слова: певец, домогательства, обвинения, Доминго — статья прочитана 71 раз Комментарии