Литовская система машинного перевода Tilde превзошла Google, Microsoft, Yandex и других технологических гигантов в соревнованиях WMT Competition 🔊 Воспроизвести Результаты прошедших в этом году соревнований WMT были объявлены на 4-й конференции машинного перевода во Флоренции, Италия.







Команда Tilde достигла высочайшего качества машинного перевода в англо-литовской языковой паре, опередив других соперников, среди которых были ведущие компании и исследовательские центры в области машинного перевода из США, Европы и Азии. Достижение команды Tilde в соревнованиях WMT 2019 года ознаменовало уже третий год подряд, когда она становится лидером в разработке технологий машинного перевода для балтийских языков.



Участники соревнования WMT состязались в разработке систем машинного перевода с использованием одинакового массива данных. В течение четырех месяцев на основе этих данных они должны были создать систему машинного перевода, которая оценивалась при помощи тестового набора новостных статей. Затем конечные результаты сравнивались с результатами, полученными наиболее популярными онлайн-системами машинного перевода. Команда Tilde достигла высочайшего качества машинного перевода в англо-литовской языковой паре, опередив других соперников, среди которых были ведущие компании и исследовательские центры в области машинного перевода из США, Европы и Азии. Достижение команды Tilde в соревнованиях WMT 2019 года ознаменовало уже третий год подряд, когда она становится лидером в разработке технологий машинного перевода для балтийских языков.Участники соревнования WMT состязались в разработке систем машинного перевода с использованием одинакового массива данных. В течение четырех месяцев на основе этих данных они должны были создать систему машинного перевода, которая оценивалась при помощи тестового набора новостных статей. Затем конечные результаты сравнивались с результатами, полученными наиболее популярными онлайн-системами машинного перевода.



Рената Шпукене







«Наш успех в соревнованиях WMT служит отличным подтверждением того, что наша команда обладает компетенцией мирового класса, а разрабатываемая нами технология машинного перевода в литовско-английской языковой паре является действительно передовой. Совместно с Вильнюсским Университетом мы работаем над универсальной многоязычной системой машинного перевода, свободно доступной общественности. Мы также используем накопленные знания в коммерческих решениях, призванных удовлетворить растущий спрос на персонализированные машинные переводы, ― комментирует Рената Шпукене, управляющий директор компании Tilde IT. ― Наша технология обладает огромным потенциалом помочь местным предпринимателям в повышении их международной конкурентоспособности, снижении операционных издержек, а также позволяет повысить эффективность переводов более чем на 35%».



О компании Tilde



Являясь ведущей компанией в области языковых технологий в Европе, Tilde занимается развитием основанных на искусственном интеллекте инновационных решений по обработке текста и речи для сложных языков. Предоставляемые компанией Tilde передовые услуги локализации и разработанные ею виртуальные смарт-ассистенты, системы персонализированного машинного перевода и онлайн-инструменты для работы с терминологией служат устранению языковых барьеров в глобальной коммуникации. Инновационные решения Tilde используются международными корпорациями, учреждениями государственной администрации в ЕС, крупнейшими компаниями языковой отрасли, а также тысячами малых и средних предприятий и частных пользователей. Основным параметром в этом задании являлось экспертное мнение о качестве перевода, выполненного как участвующими в соревнованиях системами машинного перевода, так и профессиональными переводчиками, который затем сравнивался с результатами наиболее распространенных переводческих платформ. Согласно результатам тестирования англо-литовских переводов, разработанная командой Tilde система получила 72,8 балла из 100, в то время как команда Microsoft набрала только 69,1 балла. Работа, выполненная профессиональным переводчиком, была оценена на 90,5 балла. В этом соревновании компанию Tilde представляла экспертная команда из восьми литовских и международных архитекторов нейронных сетей, среди которых четверо имеют докторскую степень.«Наш успех в соревнованиях WMT служит отличным подтверждением того, что наша команда обладает компетенцией мирового класса, а разрабатываемая нами технология машинного перевода в литовско-английской языковой паре является действительно передовой. Совместно с Вильнюсским Университетом мы работаем над универсальной многоязычной системой машинного перевода, свободно доступной общественности. Мы также используем накопленные знания в коммерческих решениях, призванных удовлетворить растущий спрос на персонализированные машинные переводы, ― комментирует Рената Шпукене, управляющий директор компании Tilde IT. ― Наша технология обладает огромным потенциалом помочь местным предпринимателям в повышении их международной конкурентоспособности, снижении операционных издержек, а также позволяет повысить эффективность переводов более чем на 35%».Являясь ведущей компанией в области языковых технологий в Европе, Tilde занимается развитием основанных на искусственном интеллекте инновационных решений по обработке текста и речи для сложных языков. Предоставляемые компанией Tilde передовые услуги локализации и разработанные ею виртуальные смарт-ассистенты, системы персонализированного машинного перевода и онлайн-инструменты для работы с терминологией служат устранению языковых барьеров в глобальной коммуникации. Инновационные решения Tilde используются международными корпорациями, учреждениями государственной администрации в ЕС, крупнейшими компаниями языковой отрасли, а также тысячами малых и средних предприятий и частных пользователей. Категории: технологии, в странах Балтии Ключевые слова: перевод, Tilde — статья прочитана 172 раза Комментарии