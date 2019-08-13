Яблоки мира и согласия на Международном фестивале „Друскининкайский летний театральный ПЕРЕКРЕСТОК” /„SANKRYŽA“/ 🔊 Воспроизвести







Много добрых слов, слов благодарности было обращено в адрес организаторов фестиваля за возможность еще раз встретиться 10 августа на V Международном фестивале „Друскининкайский летний театральный ПЕРЕКРЕСТОК” („SANKRYŽA“) с израильской актрисой Анной Гланц-Маргулис (театр «Лестница») и ее моноспектаклем «Яблоки» по рассказу Дины Рубиной "Яблоки из сада Шлицбутера".



В почти полном зале многие смотрели этот спектакль уже не первый раз.



И как в прошлый раз многие сказали: «Анна Гланц-Маргулис - талантливейшая актриса. Едва она вышла на сцену, едва произнесла несколько реплик, как зал погрузился в действо, и дальше все следили за происходящим, не отрываясь, смеялись над шутками и даже едва сдерживали, а некоторые не сдерживали, слезы в особенно чувствительных местах…», особенно когда она говорила и пела на языке идиш. Ведь сегодня Друскининкай напоминает ту прекрасную довоенную Литву, где по улицам гуляют, смеются и радуются жизни евреи (правда, сегодня это граждане другой страны), слышна речь на идиш и иврите, а приветливые литовцы встречают и провожают их древним словом "шалом", что в переводе означает "с миром"! "Мир вашему дому! И мир вашему дому! Мир всему миру и всем народам!" В почти полном зале многие смотрели этот спектакль уже не первый раз.И как в прошлый раз многие сказали: «Анна Гланц-Маргулис - талантливейшая актриса. Едва она вышла на сцену, едва произнесла несколько реплик, как зал погрузился в действо, и дальше все следили за происходящим, не отрываясь, смеялись над шутками и даже едва сдерживали, а некоторые не сдерживали, слезы в особенно чувствительных местах…», особенно когда она говорила и пела на языке идиш. Ведь сегодня Друскининкай напоминает ту прекрасную довоенную Литву, где по улицам гуляют, смеются и радуются жизни евреи (правда, сегодня это граждане другой страны), слышна речь на идиш и иврите, а приветливые литовцы встречают и провожают их древним словом "шалом", что в переводе означает "с миром"! "Мир вашему дому! И мир вашему дому! Мир всему миру и всем народам!" Напомним:



Актриса Анна Гланц-Маргулис победила в номинации «Лучшая женская роль» на фестивале в Друскининкай в прошлом году.



Билеты на все спектакли продаются в системе Bilietai.lt, а также в Друскининкай в санаториях Grand Spa Lietuva, Eglė, Беларусь, инфо-центре.



Фоторепортаж Арона Соскина, "Обзор"



Актриса Анна Гланц-Маргулис победила в номинации «Лучшая женская роль» на фестивале в Друскининкай в прошлом году.Билеты на все спектакли продаются в системе Bilietai.lt, а также в Друскининкай в санаториях Grand Spa Lietuva, Eglė, Беларусь, инфо-центре. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Друскининкайский летний театральный ПЕРЕКРЁСТОК География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 137 раз Комментарии