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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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МИД Литвы поведал американскому конгрессмену об угрозе Островецкой АЭС
Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обратил внимание американского законодателя, который после посещения Вильнюса направлятся в Беларусь, на исходящую от Островецкой АЭС угрозу.
Как сообщили в литовском МИД, Линкявичюс и Майк Куигли, член палаты представителей США, обсудили вопросы безопасности, энергетики и региональные вопросы.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Украине, отношениях с Россией. Конгрессмена США также проинформировали о позиции Литвы в отношении нарушений безопасности на строящейся в Беларуси Островецкой АЭС и угроз, создаваемых ею", - говорится в заявлении МИД.
Министр также подчеркнул, что Литва высоко оценивает активную роль США в обеспечении безопасности страны и восточных границ НАТО, и их вклад в коллективную оборону.
Демократ М.Куигли от Иллинойса является членом комитета Палаты представителей США по распределению бюджета разведывательному комитету, коалиции по энергетике и окружающей среде.
После визита в Вильнюс делегация конгрессмена США отправится в Беларусь.
Литва стремится увеличить американское военное присутствие в регионе и импортирует американский сжиженный природный газ (СПГ), причём оба правительства критикуют газопровод Nord Stream, который снабжает Германию российским газом в обход Украины, Польши и стран Балтии.
Категории: экономика, политика, технологии
География: Литва
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