МИД Литвы поведал американскому конгрессмену об угрозе Островецкой АЭС 🔊 Воспроизвести фото: urm.lt



Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обратил внимание американского законодателя, который после посещения Вильнюса направлятся в Беларусь, на исходящую от Островецкой АЭС угрозу.



Как сообщили в литовском МИД, Линкявичюс и Майк Куигли, член палаты представителей США, обсудили вопросы безопасности, энергетики и региональные вопросы.



"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Украине, отношениях с Россией. Конгрессмена США также проинформировали о позиции Литвы в отношении нарушений безопасности на строящейся в Беларуси Островецкой АЭС и угроз, создаваемых ею", - говорится в заявлении МИД.



Министр также подчеркнул, что Литва высоко оценивает активную роль США в обеспечении безопасности страны и восточных границ НАТО, и их вклад в коллективную оборону.



Демократ М.Куигли от Иллинойса является членом комитета Палаты представителей США по распределению бюджета разведывательному комитету, коалиции по энергетике и окружающей среде.



После визита в Вильнюс делегация конгрессмена США отправится в Беларусь.



Литва стремится увеличить американское военное присутствие в регионе и импортирует американский сжиженный природный газ (СПГ), причём оба правительства критикуют газопровод Nord Stream, который снабжает Германию российским газом в обход Украины, Польши и стран Балтии. Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обратил внимание американского законодателя, который после посещения Вильнюса направлятся в Беларусь, на исходящую от Островецкой АЭС угрозу.Как сообщили в литовском МИД, Линкявичюс и Майк Куигли, член палаты представителей США, обсудили вопросы безопасности, энергетики и региональные вопросы."Состоялся обмен мнениями по ситуации на Украине, отношениях с Россией. Конгрессмена США также проинформировали о позиции Литвы в отношении нарушений безопасности на строящейся в Беларуси Островецкой АЭС и угроз, создаваемых ею", - говорится в заявлении МИД.Министр также подчеркнул, что Литва высоко оценивает активную роль США в обеспечении безопасности страны и восточных границ НАТО, и их вклад в коллективную оборону.Демократ М.Куигли от Иллинойса является членом комитета Палаты представителей США по распределению бюджета разведывательному комитету, коалиции по энергетике и окружающей среде.После визита в Вильнюс делегация конгрессмена США отправится в Беларусь.Литва стремится увеличить американское военное присутствие в регионе и импортирует американский сжиженный природный газ (СПГ), причём оба правительства критикуют газопровод Nord Stream, который снабжает Германию российским газом в обход Украины, Польши и стран Балтии. BNS Категории: экономика, политика, технологии Ключевые слова: Литва, угроза, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии