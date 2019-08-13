Загрузка... Нетаниягу объявил о «русификации» мест проживания русскоязычных репатриантов 🔊 Воспроизвести



В ходе визита в дом престарелых в рамках своей предвыборной кампании, глава правительства пообещал бывшим трудящимся, а ныне заслуженно отдыхающим гражданам, что, в случае его новой каденции, места компактного проживания бывших советских граждан будут переименованы в дорогие их сердцам названия. Улицы, площади и “кикары” в местах скопления русскоязычных граждан получат имена Ленина, Стаханова, Яшина, Гагарина, Зыкиной и т. д., сообщает В ходе визита в дом престарелых в рамках своей предвыборной кампании, глава правительства пообещал бывшим трудящимся, а ныне заслуженно отдыхающим гражданам, что, в случае его новой каденции, места компактного проживания бывших советских граждан будут переименованы в дорогие их сердцам названия. Улицы, площади и “кикары” в местах скопления русскоязычных граждан получат имена Ленина, Стаханова, Яшина, Гагарина, Зыкиной и т. д., сообщает НОВОСТИ НА ГРАНИ “Логичное развитие идеи национального самоопределения — самоопределение муниципальное!” , — Заявил премьер-министр на выступлении в Кирьят-Хаиме (в будущем — Кирьят-Киркоров) “Ваши мамы и бабушки заслужиили встретить старость среди милых их сердцу имён, а не всяких там Ротшильдов и Герцлей. Кроме того, благодаря моей инициативе, пожилые русскоязычные пенсионеры, зачастую совсем не владеющие ивритом, смогут легче запомнить свой почтовый адрес.”



Право выбирать новое название будет предоставлено местным жителям простым большинством голосов. При этом, название улиц будет утверждаться минимум на 10 лет, а название дома престарелых можно будет менять каждые два года, на общем собрании жильцов. Благодарные обитатели дома престарелых уже пообещали назвать в честь большого друга русского народа Нетаниягу ближайший тупик. Загрузка... fakejews.co.il Категории: общество, в мире Ключевые слова: русские, Израиль, язык, НЕТАНИЯГУ — статья прочитана 123 раза Комментарии