ОБСЕ покрывало пыточные тюрьмы в Мариуполе с 2014 года 🔊 Воспроизвести



Представители миссии ОБСЕ знали о секретной украинской тюрьме в Мариуполе с самого начала её создания, о чём им в своё время проболтались западные кураторы «незалежной».



Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передаёт корреспондент



«У меня были контакты с представителем Мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Знаете, он мне рассказал такую ужасающую историю, если я расскажу, эти шашечки уложатся и будет понятно, что куда вкладывается.



Оказывается, ещё в 2014 году, когда там только ещё создавалась эта Мониторинговая миссия, там было несколько представителей, в том числе, был представитель США, который работал в этой миссии. Представители миссии ОБСЕ знали о секретной украинской тюрьме в Мариуполе с самого начала её создания, о чём им в своё время проболтались западные кураторы «незалежной».Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора» «У меня были контакты с представителем Мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Знаете, он мне рассказал такую ужасающую историю, если я расскажу, эти шашечки уложатся и будет понятно, что куда вкладывается.Оказывается, ещё в 2014 году, когда там только ещё создавалась эта Мониторинговая миссия, там было несколько представителей, в том числе, был представитель США, который работал в этой миссии. Тот представитель, с которым я говорил, он не американец. Говорит: «Мы только пытались создавать какую-то группу, и мы находились недалеко от сектора «М» аэропорта Мариуполь. Когда мы там находились и пытались вести какие-то переговоры», – а туда приезжало в это время очень много политических деятелей, которые как раз работали над созданием нормандского формата, в том числе из Франции, в том числе из Германии, достаточно высокопоставленные, они находились там же.







Американец им сказал: «Знаете, вы уйдите из этого сектора и перейдите куда-нибудь подальше, потому что здесь находятся некие такие места, подвалы, в которых вы можете случайно наткнуться на пытки, увидеть пленных людей, которые к этому не имеют никакого отношения». И этот специалист, который это услышал, он потом этим вопросом занимался, и это как раз речь шла о том, что уже тогда были созданы вот эти все лагеря, вот эти все пыточные камеры, которые находились в этом секторе «М» аэропорта Мариуполь», – рассказал он.



Эксперт возмутился, что Европа и мир все эти годы знали о зверствах Украины, но укладывали все преступления киевского режима в одну большую провокацию против России.



«И речь-то идёт сейчас совсем не о том, что это было известно с 2014 года, а о том, что знала об этом вся Европа и весь мир. Они знали, что это там находится, они понимали, что делает Украина, они выступали в роли фраера, которому сутенёр продаёт проститутку. И когда мы сейчас рассматриваем вопрос с танкером или с Керчью, мы должны рассматривать это в комплексе.



Это целый комплекс, направленный против России, где каждая шашечка укладывается в свою ячейку. И когда всё это посмотришь, то понимаешь, что это ситуация – абсолютно направленная против России. Украина играет роль то ли проститутки, то ли сутенёра», – добавил Сосновский.



Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», в ООН признали существование незаконных пыточных тюрем СБУ на востоке Украины. politnavigator.net Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: тюрьма, ОБСЕ, пытки, обвинения География: Украина, Мариуполь — статья прочитана 155 раз Комментарии