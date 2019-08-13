Загрузка... В муниципалитетах Литвы создаются кабинеты помощи наркоманам 🔊 Воспроизвести



Министерство здравоохранения во вторник сообщило, что в одиннадцати муниципалитетах Литвы откроются мобильные или стационарные кабинеты по оказанию помощи наркоманам.



В них можно будет провериться на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита С, обменять использованные шприцы, иглы и бинты на стерильные, а также получить исчерпывающие рекомендации о том, как начать активное лечение.



Кабинеты откроются в Укмерге, Швенчёнисе, Висагинасе, Вильнюсе, Вильнюсском районе, Кедайняй, Алитусе, Каунасе, Мажейкяй, Клайпеде и Шяуляй. В общей сложности на оказание помощи наркозависимым лицам за три года будет выделено 1,4 млн евро. Эти так называемые проекты низкопороговых услуг впервые финансируются Европейским союзом.



По словам вице-министра здравоохранения Лины Ярушевичене, цель состоит в том, чтобы помочь потребителям наркотиков защитить себя от инфекционных заболеваний и предохранить своих близких, а также сосредоточить внимание на том, чтобы побудить пациентов осознать, что они больны, и принять осознанное решение обратиться за лечением.



В рамках этих проектов сотрудники кабинетов также будут призывать людей прекратить употребление наркотических и психотропных веществ и стремиться включать их в программы реабилитации, ресоциализации и метадона. Министерство здравоохранения во вторник сообщило, что в одиннадцати муниципалитетах Литвы откроются мобильные или стационарные кабинеты по оказанию помощи наркоманам.В них можно будет провериться на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита С, обменять использованные шприцы, иглы и бинты на стерильные, а также получить исчерпывающие рекомендации о том, как начать активное лечение.Кабинеты откроются в Укмерге, Швенчёнисе, Висагинасе, Вильнюсе, Вильнюсском районе, Кедайняй, Алитусе, Каунасе, Мажейкяй, Клайпеде и Шяуляй. В общей сложности на оказание помощи наркозависимым лицам за три года будет выделено 1,4 млн евро. Эти так называемые проекты низкопороговых услуг впервые финансируются Европейским союзом.По словам вице-министра здравоохранения Лины Ярушевичене, цель состоит в том, чтобы помочь потребителям наркотиков защитить себя от инфекционных заболеваний и предохранить своих близких, а также сосредоточить внимание на том, чтобы побудить пациентов осознать, что они больны, и принять осознанное решение обратиться за лечением.В рамках этих проектов сотрудники кабинетов также будут призывать людей прекратить употребление наркотических и психотропных веществ и стремиться включать их в программы реабилитации, ресоциализации и метадона. Загрузка... BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: наркомания, лечение, метадон География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии