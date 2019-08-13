|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
В муниципалитетах Литвы создаются кабинеты помощи наркоманам
Министерство здравоохранения во вторник сообщило, что в одиннадцати муниципалитетах Литвы откроются мобильные или стационарные кабинеты по оказанию помощи наркоманам.
В них можно будет провериться на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита С, обменять использованные шприцы, иглы и бинты на стерильные, а также получить исчерпывающие рекомендации о том, как начать активное лечение.
Кабинеты откроются в Укмерге, Швенчёнисе, Висагинасе, Вильнюсе, Вильнюсском районе, Кедайняй, Алитусе, Каунасе, Мажейкяй, Клайпеде и Шяуляй. В общей сложности на оказание помощи наркозависимым лицам за три года будет выделено 1,4 млн евро. Эти так называемые проекты низкопороговых услуг впервые финансируются Европейским союзом.
По словам вице-министра здравоохранения Лины Ярушевичене, цель состоит в том, чтобы помочь потребителям наркотиков защитить себя от инфекционных заболеваний и предохранить своих близких, а также сосредоточить внимание на том, чтобы побудить пациентов осознать, что они больны, и принять осознанное решение обратиться за лечением.
В рамках этих проектов сотрудники кабинетов также будут призывать людей прекратить употребление наркотических и психотропных веществ и стремиться включать их в программы реабилитации, ресоциализации и метадона.
Загрузка...
Ключевые слова: наркомания, лечение, метадон
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|