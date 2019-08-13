В Литве намерены отказаться от обычных SIM-карт 🔊 Воспроизвести



В Литве предлагается ввести интегрированные модули идентификации абонентов мобильной связи eSIM (англ. - embedded SIM), которые заменят стандартные SIM-карты.



"Новая технология позволит нам отказаться от стандартных SIM-карт и упростит для конечных пользователей переход в другую мобильную сеть или сменить поставщиков услуг. Положительная перспектива этой технологии также указана в директивах Европейского союза, поощряющих её внедрение в странах ЕС", - утверждает вице-министр Паулюс Мартинкус в заявлении Министерства транспорта и коммуникаций.



"Отказ от обычных физических SIM-карт поможет сэкономить ресурсы, необходимые для их производства и утилизации, снизить административную нагрузку на потребителей и предприятия, а также повысить конкуренцию между поставщиками мобильных услуг", - говорится в сообщении.



В настоящее время eSIM можно пользоваться в Австрии, Эстонии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Финляндии, Швеции, Германии и других странах.



По данным Международной ассоциации операторов мобильной связи GSMA, количество активных SIM-карт в мире, включая Литву, уже превышает численность населения. По данным Литовского регулятора связи (Rysiu reguliavimo tarnyba), за первую половину года в Литве было использовано почти 4,5 млн SIM-карт. В Литве предлагается ввести интегрированные модули идентификации абонентов мобильной связи eSIM (англ. - embedded SIM), которые заменят стандартные SIM-карты."Новая технология позволит нам отказаться от стандартных SIM-карт и упростит для конечных пользователей переход в другую мобильную сеть или сменить поставщиков услуг. Положительная перспектива этой технологии также указана в директивах Европейского союза, поощряющих её внедрение в странах ЕС", - утверждает вице-министр Паулюс Мартинкус в заявлении Министерства транспорта и коммуникаций."Отказ от обычных физических SIM-карт поможет сэкономить ресурсы, необходимые для их производства и утилизации, снизить административную нагрузку на потребителей и предприятия, а также повысить конкуренцию между поставщиками мобильных услуг", - говорится в сообщении.В настоящее время eSIM можно пользоваться в Австрии, Эстонии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Финляндии, Швеции, Германии и других странах.По данным Международной ассоциации операторов мобильной связи GSMA, количество активных SIM-карт в мире, включая Литву, уже превышает численность населения. По данным Литовского регулятора связи (Rysiu reguliavimo tarnyba), за первую половину года в Литве было использовано почти 4,5 млн SIM-карт. BNS Категории: общество, технологии Ключевые слова: телефон, сим-карты, унификация География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии