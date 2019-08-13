В усечённом формате 🔊 Воспроизвести Каролис Узела. Фото: alyga.lt







Чемпионат Литвы по футболу, не баловавший болельщиков и ранее большим количеством матчей, в минувшие выходные сумел предложить любителям самого популярного в мире вида спорта только два матча.



Соперник канувшего в Лету (может, временно?) каунасского «Стумбраса» получил три очка автоматически, а «Судуве», борющейся за попадание в решающий отборочный раунд Лиги Европы, была дана возможность сосредоточиться только на предстоящем еврокубковом поединке. И, естественно, избежать перед этим травм.



Впрочем, и оставшиеся два матча подарили зрителям несколько любопытных особенностей.



Так, нападающий сборной Литвы Дарвидас Шярнас ещё раз доказал, что его рано списывать со счетов, «украв» у хозяев два очка. Впрочем, это скорее гости, игравшие почти полчаса в большинстве, вправе сетовать на то, что потеряли два очка. Соперник канувшего в Лету (может, временно?) каунасского «Стумбраса» получил три очка автоматически, а «Судуве», борющейся за попадание в решающий отборочный раунд Лиги Европы, была дана возможность сосредоточиться только на предстоящем еврокубковом поединке. И, естественно, избежать перед этим травм.Впрочем, и оставшиеся два матча подарили зрителям несколько любопытных особенностей.Так, нападающий сборной Литвы Дарвидас Шярнас ещё раз доказал, что его рано списывать со счетов, «украв» у хозяев два очка. Впрочем, это скорее гости, игравшие почти полчаса в большинстве, вправе сетовать на то, что потеряли два очка.



Любопытно, что Дейвидас, начинавший свою футбольную карьеру в висагинском «Интере» и «Вильнюсе», в 2011 году, играя за «Жальгирис», забил за сезон 19 мячей.



Нынче же в каунасском клубе Д.Матулявичюс, успевший, помимо Литвы, поиграть в клубах Польши, Румынии, Казахстана, Бельгии, Шотландии и Финляндии, заменил лучшего снайпера команды Жоао Фигуэйредо, уехавшего в «Аполлон» (Лимасол, Кипр). К слову, эта команда играет в высшей лиге Греции.



Чемпионат Литвы по футболу-2019



19-й тур



«Ритеряй» – «Атлантас» (Клайпеда) – 1:1 (голы: Т.Моффи, 57, с пенальти - Д.Шярнас, 44). Удаление: Р.Швейкаускас, 66 – «Ритеряй». 250 зрителей.



«Паланга» – «Стумбрас» (Каунас) – 0:3 (техническое поражение).



«Жальгирис» (Вильнюс) – «Кауно Жальгирис» – 3:0 (Т.Киш, 17, 78, К.Узела, 45+1). 800 зрителей.



Матч «Панявежис» – «Судува» (Мариямполе) перенесён в связи с игрой «Судувы» в Лиге Европы.



24-й тур (12 августа)



«Панявежис» - «Паланга» - 3:1 (Й.Скиндерис, 76, П.Янушаускас, 78, С.Васкес, 85 - С.Мошников, 16). Незабитый пенальти: А.Яковлев, 36 – «Панявежис».







Бомбардиры: 1. Томислав Киш («Жальгирис») – 13 голов, 2. Ливиу Антал («Жальгирис») – 11, 3-4. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис»), 4. Терем Моффи («Ритеряй») – по 10 голов.



Турнирное положение: 1. «Жальгирис» - 46 очков, 2. «Судува» - 45, 3. «Ритеряй» – 35, 4. «Кауно Жальгирис» - 27, 5. «Панявежис» - 20, 6. «Атлантас» - 16, 7. «Стумбрас» - 15, 8. «Паланга» - 13.



В 20-м туре на 17-18 августа запланированы следующие встречи: «Кауно Жальгирис» - «Ритеряй», «Атлантас» - «Панявежис», «Судува» - «Паланга».



А во втором матче, состоявшемся в Вильнюсе, на лучшем в стране футбольном стадионе (игры национальной сборной на этом искусственном газоне – тому подтверждение), гости показали публике известного всем новичка – 30-летнего нападающего Дейвидаса Матулявичюса.Любопытно, что Дейвидас, начинавший свою футбольную карьеру в висагинском «Интере» и «Вильнюсе», в 2011 году, играя за «Жальгирис», забил за сезон 19 мячей.Нынче же в каунасском клубе Д.Матулявичюс, успевший, помимо Литвы, поиграть в клубах Польши, Румынии, Казахстана, Бельгии, Шотландии и Финляндии, заменил лучшего снайпера команды Жоао Фигуэйредо, уехавшего в «Аполлон» (Лимасол, Кипр). К слову, эта команда играет в высшей лиге Греции.«Ритеряй» – «Атлантас» (Клайпеда) – 1:1 (голы: Т.Моффи, 57, с пенальти - Д.Шярнас, 44). Удаление: Р.Швейкаускас, 66 – «Ритеряй». 250 зрителей.«Паланга» – «Стумбрас» (Каунас) – 0:3 (техническое поражение).«Жальгирис» (Вильнюс) – «Кауно Жальгирис» – 3:0 (Т.Киш, 17, 78, К.Узела, 45+1). 800 зрителей.Матч «Панявежис» – «Судува» (Мариямполе) перенесён в связи с игрой «Судувы» в Лиге Европы.«Панявежис» - «Паланга» - 3:1 (Й.Скиндерис, 76, П.Янушаускас, 78, С.Васкес, 85 - С.Мошников, 16). Незабитый пенальти: А.Яковлев, 36 – «Панявежис».1. Томислав Киш («Жальгирис») – 13 голов, 2. Ливиу Антал («Жальгирис») – 11, 3-4. Жоао Фигуэйредо («Кауно Жальгирис»), 4. Терем Моффи («Ритеряй») – по 10 голов.1. «Жальгирис» - 46 очков, 2. «Судува» - 45, 3. «Ритеряй» – 35, 4. «Кауно Жальгирис» - 27, 5. «Панявежис» - 20, 6. «Атлантас» - 16, 7. «Стумбрас» - 15, 8. «Паланга» - 13. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу — статья прочитана 151 раз Комментарии