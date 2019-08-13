Первая премьера на Международном театральном фестивале «Перекресток» /Sankryža/

По многочисленным просьбам на 5-ом Международном театральном фестивале «Перекресток» в Друскининкай состоялся спектакль «Кыся» (реж. Яков Рубин). Главный и единственный исполнитель - Заслуженный артист России Всеволод ЧУБЕНКО.
И все поклонники Кыси 10 августа пришли на премьеру, где опять же главный и единственный исполнитель: Заслуженный артист России Всеволод ЧУБЕНКО.
На сей раз вниманию зрителей было представлено произведение Веллера в прочтении Чубенко - "Аристократы духа". Спектакль сделан в стиле "кабарэ": все зрители сидят за столиками, выпивают, закусывают и слушают необычные истории российских бомжей.
Большой неожиданностью для зрителей было прекрасное исполнение Всеволода Чубенко песен Алексея Паперного. Спектакль плавно перерос в интересную дискуссию.
Напомним:
Всеволод Чубенко - обладатель Гран-при и лауреат российских (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Пермь, Нижневартовск и др.) и международных театральных фестивалей (Македония, Египет, Германия, Франция, Люксембург, Тунис, Польша, Литва, Украина, Беларусь, Литва и др.).
Билеты на все спектакли фестиваля продаются в системе Bilietai.lt, а также в Друскининкай в санаториях Grand Spa Lietuva, Eglė, Беларусь, инфо-центре.
Фоторепортаж Арона Соскина, "Обзор"
Всеволод Чубенко - обладатель Гран-при и лауреат российских (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Пермь, Нижневартовск и др.) и международных театральных фестивалей (Македония, Египет, Германия, Франция, Люксембург, Тунис, Польша, Литва, Украина, Беларусь, Литва и др.).
Билеты на все спектакли фестиваля продаются в системе Bilietai.lt, а также в Друскининкай в санаториях Grand Spa Lietuva, Eglė, Беларусь, инфо-центре.
Фоторепортаж Арона Соскина, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, Всеволод Чубенко, «Перекрёсток», SANKRYŽA
География: Литва, Друскининкай